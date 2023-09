Berlin Marathon 2023: Kipchoge, Assefa und Petros - Das sind die Sieger

Berlin. Es ist ein Quantensprung im Langstreckenlauf der Frauen: Die 29-jährige Äthiopierin Tigit Assefa hat am Sonntag den Berlin-Marathon 2023 in sensationellen 2:11:52 Stunden absolviert – und liegt damit zwei Minuten unter dem bisherigen Weltrekord der Kenianerin Brigid Kosgei (2:14:04 Stunden). Tigit Assefa hat schon im Vorjahr beim Berlin-Marathon auf sich aufmerksam gemacht, als sie ihre eigene Bestzeit um ganze 18 Minuten verbesserte und die drittschnellste jemals von einer Frau gelaufene Marathonstrecke hinlegte – zugleich ein neuer Streckenrekord in Berlin.

Assefa kommt eigentlich von der 800-Meter-Distanz. Nach ersten Erfolgen 2014 in Marrakesch und Lausanne 2014 wechselte sie 2018 auf die Langstrecke. Ihren ersten Marathon absolvierte sie 2022 in Riead mit 2:34:01 Stunden.

Auch unterstützt von moderner Schuh-Technologie lief sie diesmal bei perfekten äußeren Bedingungen von Beginn an auf Rekordkurs und setzte sich in einem auch in der Breite superschnellen Rennen früh ab. Bei anfänglich 14 Grad und später sonnigem Himmel wirkte die Favoritin auf dem flachen Hauptstadt-Kurs jederzeit locker und konnte am Ende sogar noch spurten. Den zuvor letzten Frauen-Weltrekord in Berlin hatte 2001 die Japanerin Naoko Takahashi aufgestellt, sie blieb vor 22 Jahren in 2:19.46 Stunden als erste Athletin unter 2:20 Stunden.

Tigst Assefa (M) lief den Berlin-Marathon 2:11:53 Stunden.

Foto: Annette Riedl/dpa

Berlin-Marathon: Favorit Kipchoge siegt – verpasst aber neuen Weltrekord

Eliud Kipchoge gewann als erster Läufer zum fünften Mal den Berlin-Marathon, einen weiteren Weltrekord aber deutlich verpasst. Der 38 Jahre alte Kenianer siegte am Sonntag in 2:02:42 Stunden vor seinem Landsmann Vincent Kipkemoi und dem Äthiopier Tadese Takele. Kipkemoi kam nach 2:03:13 Stunden ins Ziel, Takele lief 2:03:24 Stunden.

Eliud Kipchoge gewann zum fünften Mal den Berlin-Marathon.

Foto: Andreas Gora/dpa

Kipchoge gilt derweil als unumstrittener Herrscher über die 42,195 km, stürmte zwei Mal zu Olympiagold, knackte unter Laborbedingungen die 2-Stunden-Marke, lief 2018 und 2022 offiziellen Weltrekord in Berlin - doch sein Nimbus der Unbesiegbarkeit bekam zuletzt Kratzer. Im April in Boston zeigte Kipchoge ungewohnte Schwächen, wurde nur Sechster. Mit dem Erfolg in Berlin meldete er sich nun zurück.

Amanal Petros unterbot als Neunter in 2:04:58 Stunden seinen deutschen Rekord. Der 28-Jährige war die 42,195 Kilometer am 5. Dezember 2021 in Valencia in 2:06:27 gelaufen. (fmg/dpa)