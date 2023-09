Beim Berlin-Marathon 2023 gehen heute Zehntausende Läuferinnen und Läufer an den Start

Das Lauf-Event verursacht im ganzen Stadtgebiet Sperrungen

Berlin. Berlin im Lauf-Fieber: Am heutigen Sonntag findet der Berlin-Marathon 2023 statt. Ab 9.15 Uhr gehen über 45.000 Läuferinnen und Läufer an den Start, entlang der Strecke werden Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Im gesamten Stadtgebiet kommt es zu Sperrungen und Einschränkungen im Verkehr. Die Polizei ist im Großeinsatz, um Störungen durch die Letzte Generation zu verhindern. Die Morgenpost berichtet hier live im Newsblog.

Berlin-Marathon 2023 live: Startschuss

9.15: Es geht los: Berlins Regierender Bürgermeister hat den Marathon eröffnet. Die ersten Läuferinnen und Läufer sind gestartet.

Zahlreiche Sperrungen

9.07 Uhr: Wer vormittags durch die Stadt kommen will, muss kreativ sein. Wegen zahlreicher Straßensperrungen kommt es auch zu Einschränkungen im ÖPNV.

Berlin-Marathon: Zahlreiche Straßen sind gesperrt.

Foto: Felix Müller

Keine Pistole mehr - Wegner startet Berlin-Marathon per Buzzer

8.50 Uhr: Nicht mit einem Pistolenschuss, sondern per Buzzer wird der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Sonntag den Berlin-Marathon starten. „Ich finde gut, dass der Veranstalter SCC auf einen Startschuss per Pistole verzichtet. Ein Startzeichen per Buzzer ist in Zeiten, in denen Krieg in der Ukraine geführt wird, sehr viel angemessener“, sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur. Die Veranstalter hätten entschieden, dass das Startsignal in diesem Jahr nicht per Pistole gegeben wird.

Berlin-Marathon: Kurz vorm Start werden noch Fotos gemacht

8.45 Uhr: Vor dem Brandenburger Tor nutzen viele Läuferinnen und Läufer die Chance für ein Gruppenbild oder Selfie vor Berlins berühmtesten Wahrzeichen. Diese Gruppe aus Indonesien nimmt zum ersten Mal am Berlin-Marathon teil. Insgesamt sind Teilnehmende aus 156 Nationen am Start.

Berlin-Marathon: Kurz vorm Start werden noch Fotos gemacht.

Foto: Norman Börner

Polizei: So ist die Lage

8.38 Uhr: Laut Berliner Polizei ist die Lage derzeit noch ruhig. „Wir haben noch keine Hinweise, dass die Klimaaktivisten auf der Strecke Störungen planen“, so ein Polizeisprecher. „Lassen wir uns überraschen.“ Die Letzte Generation hatte im Vorfeld angekündigt, den Berlin Marathon mit Protestaktionen behindern zu wollen.

Guten Morgen #Berlin,

wir sind heute mit mehr als 1000 Kräften beim #BerlinMarathon im Einsatz.

Sollten Sie Störungen feststellen, informieren Sie uns bitte umgehend.

Nun wünschen wir allen Teilnehmenden viel Spaß und ihren ganz persönlichen Erfolg.#b2409 pic.twitter.com/4s7p7wXhH6 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 24, 2023

Mit dabei ist auch Vorjahressieger Eliud Kipchoge

8.31 Uhr: "Zurück auf den schnellsten Straßen der Welt", hat der Vorjahressieger des Berlin-Marathons, Eliud Kipchoge, gerade getwittert - zu Fotos, wie er sich auf den heutigen Lauf vorbereitet. Start der Läufer ist um 9.15 Uhr.

Back to the fastest streets in the world. pic.twitter.com/EGHlOvcpg5 — Eliud Kipchoge - EGH🇰🇪 (@EliudKipchoge) September 24, 2023

Berlins Läufer machen sich auf den Weg

8.25 Uhr: Berlins Läufer auf dem Weg zum Marathon. Am Alexanderplatz warten noch zahlreiche Sportlerinnen und Sportler auf die U-Bahn. Die Athleten können mit ihrer Anmeldung auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit dem ÖPNV. Bei einigen Wartenden macht sich Aufregung breit, weil die Anzeigetafeln der BVG nicht funktionieren. Der Zug rollt trotzdem ein.

Läufer am Alexanderplatz auf dem Weg zum Marathon.

Foto: Norman Börner

8 Uhr: Die Gesamtstrecke der Marathonroute ist gesperrt. Auf der A100 werden dann auch folgende Strecken gesperrt:

AS Innsbrucker Platz

AS Hohenzollerndamm (Richtung Wedding)