Berlin-Marathon 2022: Termin, Strecke - alle Infos

45.000 Läuferinnen und Läufer sind beim Marathon in Berlin mit dabei. Alle Infos zum Zeitplan, zur Strecke und zu Sperrungen.

Berlin. Der Berlin-Marathon 2022 findet am 25. September statt. In diesem Jahr erwarten die Organisatoren über 45.000 Läuferinnen und Läufer aus etwa 150 Nationen. Mit diesem Teilnehmerfeld werde an die erfolgreichen Zeiten von vor der Corona-Pandemie angeknüpft, so der Veranstalter SCC Events. Start und Ziel ist die Straße des 17. Juni.

Mit dem Doppel-Olympiasieger im Marathon, Eliud Kipchoge aus Kenia, und dem Gewinner des letztjährigen Berlin-Marathons, Guye Adola aus Äthiopien, treten zwei der besten Läufer weltweit beim Hauptstadt-Marathon gegeneinander an. Das Frauenfeld wird angeführt von der US-Amerikanerin Keira d'Amato und der Kenianerin Nancy Jelagat Meto.

Beim Berlin-Marathon sind nicht nur die Läuferinnen und Läufer auf der Strecke. Ebenfalls am Sonntag, 25. September, finden die Rennen der Handbiker und Rollstuhlfahrer statt. Das sind die Startzeiten:

8.50 Uhr: Handbiker (Elite)

Handbiker (Elite) 8.57 Uhr: Rollstuhlfahrer

Rollstuhlfahrer 8.57 Uhr: Handbiker

Handbiker ab 9.15 Uhr: Läufer (in vier Startwellen)

Einen Tag zuvor, am Sonnabend, 24. September 2022, gehen die Skater und Kinder an den Start. Die Skater beginnen am Sonnabend um 15.30 Uhr, der Mini-Marathon startet um 15.10 Uhr und der Bambini-Lauf um 11 Uhr.

Berlin-Marathon 2022: Das ist die Strecke der Läufer

Die Läuferinnen und Läufer starten auf der Straße des 17. Juni, laufen dann vorbei an der Siegessäule bis zum Ernst-Reuter-Platz und laufen von dort durch Tiergarten und Moabit vorbei am Hauptbahnhof und dem Rosenthaler Platz bis zum Strausberger Platz in Friedrichshain. Von dort aus geht es Richtung Süden bis zum Hermannplatz, um dann über Kreuzberg Richtung Westen zu gelangen.

Über Schöneberg und Steglitz geht es dann nach Charlottenburg, wo über Kurfürstendamm und Tauentzien der Potsdamer Platz und schließlich der Gendarmenmarkt erreicht wird. Von dort geht es dann über Unter den Linden durchs Brandenburger Tor bis zum Ziel.

Sperrungen beim Berlin-Marathon

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am Marathon-Wochenende in Berlin die gesamte Innenstadt meiden. Bereits Tage vor den ersten Rennen wird es zu ersten Sperrungen kommen, am Sonntag wird es für den Autoverkehr im Bereich der Rennstrecke nur vereinzelt Querungsmöglichkeiten geben.

Auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) wird es zu Einschränkungen beim Bus- und Tram-Verkehr kommen. Wer sich störungsfrei durch Berlin bewegen will, sollte am 24. und 25. September mit U-Bahn und S-Bahn fahren.

Fußgänger sollten während des Rennens die Straßenunterführungen der U-Bahnhöfe nutzen. Der Fahrradverkehr soll wie in den Jahren zuvor weitgehend aufrechterhalten werden. Ein eigenmächtiges Mitfahren auf dem abgesperrten Bereich während der Veranstaltungen ist jedoch streng untersagt.

Registrierung für Berlin-Marathon 2022 bereits abgeschlossen

Die Registrierung zur Teilnahme an der Startplatz-Verlosung für den diesjährigen Berlin-Marathon ist bereits beendet. Die Registrierungsphase für den Marathon 2023 beginnt Ende September. Die Gewinner/Teilnehmer werden wie immer per Losentscheid ermittelt. Der Termin für den 49. BMW Berlin-Marathon wurde noch nicht kommuniziert.

