Berlin Marathon 2021: Sperrungen, Strecke, Corona - alle Infos

Am kommenden Wochenende findet der Berlin-Marathon statt. Das müssen Teilnehmer, Zuschauer und Autofahrer wissen.

In Berlin findet am 26. September 2021 nach einjähriger Corona-Zwangspause wieder der Marathon statt.

25.000 Läufer sowie knapp 3000 Skater werden erwartet.

Es kommt zu vielen Sperrungen in der Innenstadt.

Die Teilnehmer müssen geimpft oder genesen sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen.

Im Start- und Zielbereich herrscht Maskenpflicht - für Teilnehmer und Zuschauer.

Berlin. Damit am kommenden Wochenende der BMW Berlin Marathon wie geplant gestartet werden kann, müssen sich Autofahrer während der gesamten Woche auf Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Straße des 17. Juni in Mitte einstellen. Die Sperrungen erfolgen gestaffelt. Die Morgenpost zeigt im Überblick, ab wann welche Strecken gesperrt werden:

Marathon Berlin 2021: Das sind die Sperrungen

Ab Montag 6 Uhr wird die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor komplett gesperrt. Die Ebertstraße bleibt aber durchgängig befahrbar. Diese Sperrung wird zur Sicherung der Marathon-Veranstaltung eine Woche lang bis Montag, 27. September 24 Uhr, aufrechterhalten.

wird die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor komplett gesperrt. Die Ebertstraße bleibt aber durchgängig befahrbar. Diese Sperrung wird zur Sicherung der Marathon-Veranstaltung eine Woche lang bis Montag, 27. September 24 Uhr, aufrechterhalten. Am Donnerstag ab 6 Uhr wird die Sperrung der Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern ausgeweitet. Dann wird auch die Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Diese Straßen bleiben bis zum kommenden Montag, 18 Uhr, gesperrt.

ab 6 Uhr wird die Sperrung der Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern ausgeweitet. Dann wird auch die Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Diese Straßen bleiben bis zum kommenden Montag, 18 Uhr, gesperrt. Ab Freitag , ebenfalls ab 6 Uhr werden die Bereiche rund um das Brandenburger Tor einschließlich der Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße gesperrt. Am Freitagabend ab 18 Uhr wird auch der Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag gesperrt. Diese Sperrungen gelten bis Montagmorgen, ungefähr 6 Uhr.

, ebenfalls ab 6 Uhr werden die Bereiche rund um das Brandenburger Tor einschließlich der Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße gesperrt. Am Freitagabend ab 18 Uhr wird auch der Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag gesperrt. Diese Sperrungen gelten bis Montagmorgen, ungefähr 6 Uhr. Am Samstag ab 14.30 Uhr bis ca. 20 Uhr erfolgt die Sperrung der Straße Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße. Ab 14 Uhr wird dann die gesamte Laufstrecke der Skater und Skaterinnen bis etwa 19 Uhr gesperrt.

ab 14.30 Uhr bis ca. 20 Uhr erfolgt die Sperrung der Straße Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße. Ab 14 Uhr wird dann die gesamte Laufstrecke der Skater und Skaterinnen bis etwa 19 Uhr gesperrt. Am Sonntag ab 7.30 Uhr erfolgt die Sperrung der Marathonstrecke bis etwa 17 Uhr. Am Samstagnachmittag und Sonntag sind vor allem in Tiergarten und Mitte die Straßen der Marathonstrecke fast durchgehend bis zum Veranstaltungsende gesperrt. Außerdem kommt es zu Straßensperrungen in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Wilmersdorf und Zehlendorf.

Marathon in Berlin: Das sind die Wettbewerbe

Den Auftakt zum großen Marathon-Sportwochenende in Berlin macht am Samstag ab 11.30 Uhr der Skaterlauf für Kinder am Brandenburger Tor sowie der 100-Meter-Sprint-Skaterlauf auf der Straße des 17. Juni um 12.30 Uhr.

Darauf folgt ab 15.30 Uhr der Inlineskating-Marathon über die volle Distanz. In der Zeit von 13.30 bis ca. 19 Uhr bleibt deshalb die Marathonstrecke sukzessive gesperrt. Das Eintreffen des letzten Skaters wird gegen 18.15 Uhr erwartet.

Am Sonntag beginnt der Wettkampf mit den Rollstuhlfahrern und Handbikern um 8.50 Uhr, das Hauptfeld der Läufer folgt ab 9.15 Uhr in drei Wellen. Die letzten Marathonteilnehmer erreichen voraussichtlich gegen 17.15 das Ziel.

Marathon Berlin 2021: Das ist die Strecke

Foto: BMW Berlin Marathon

Die Strecke des Berlin-Marathon 2021 - hier klicken zum Vergrößern

Die Route der Läufer führt über die Straße des 17. Juni und den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit, anschließend über Invalidenstraße, Torstraße und Karl-Marx-Allee zum Strausberger Platz.

Richtung Süden geht es entlang der Lichtenberger Straße, Heinrich-Heine-Straße, Moritzplatz, Kottbusser Tor und Kottbusser Straße zum Hermannplatz in Neukölln, an der Hasenheide vorbei Richtung Westen über Yorckstraße, Grunewaldstraße und Martin-Luther-Straße zum Rathaus Schöneberg.

Über Friedenau und Schmargendorf führt die Strecke wieder stadteinwärts über den Hohenzollerndamm, Konstanzer Straße und Kurfürstendamm zum Wittenbergplatz. Zum Potsdamer Platz geht es dann über die Kleiststraße und Potsdamer Straße.

Die letzten vier Kilometer führen entlang der Leipziger Straße zum Gendarmenmarkt und über die Straße Unter den Linden durch das Brandenburger Tor zum Ziel auf der Straße des 17. Juni.

Berlin-Marathon: Hier können Autofahrer die Strecke queren

Für den Kfz-Verkehr stehen folgende Querungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Im Westen Berlins kann die Strecke über die A 100 (Stadtring) und den Abzweig Steglitz gequert werden. Während der Läufe sind jedoch die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In diesen Bereichen kommt es regelmäßig zu Staubildungen.

kann die Strecke über die A 100 (Stadtring) und den Abzweig Steglitz gequert werden. Während der Läufe sind jedoch die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In diesen Bereichen kommt es regelmäßig zu Staubildungen. In Mitte und Tiergarten können die Verkehrsteilnehmenden den Tunnel Alexanderplatz und den Tiergartentunnel benutzen. Beide bleiben während der gesamten Veranstaltungszeit offen.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass es während der Marathon-Tage kaum Parkplätze in der Nähe der Strecke gibt. Außerdem führen die Straßensperrungen zu erheblichen Einschränkungen für den Autoverkehr.

Eine gute Alternative sind U-Bahn und S-Bahn, außerdem können die verschiedenen Punkte an der Marathon-Strecke auch gut mit dem Fahrrad erreicht werden.

Marathon: Das müssen Fahrradfahrer und Fußgänger wissen

Der Fahrradverkehr wird soweit möglich entlang der gesamten Strecke aufrechterhalten. Ein eigenmächtiges Mitfahren auf dem abgesperrten Bereich während der Veranstaltungen ist jedoch streng untersagt.

Dem Fußgängerverkehr stehen für die Querung der Strecke auch die Straßenunterführungen der U-Bahnhöfe entlang der Strecke zu Verfügung. Diese können auch von Radfahrern genutzt werden, die ihr Fahrrad auf der Querung schieben.

Marathon Berlin 2021: Das sind die Corona-Regeln

Wie bereits bei der City Night mit 5000 Teilnehmern im Sommer und dem Halbmarathon Ende August hat der SCC Events Hygienemaßnahmen erarbeitet und bei den vergangenen Veranstaltungen stufenweise weiter entwickelt.

Das Konzept soll am kommenden Veranstaltungswochenende strikt umgesetzt werden. Hauptsächlich soll 3G – geimpft, genesen, getestet – die Gesundheit aller Sportler und der Mitarbeiter garantieren. Ein wichtiger Baustein ist die Kommunikation mit den angemeldeten Sportlerinnen und Sportlern. Jedem Teilnehmer wurden zwei Videoclips per E-Mail zugesandt, in dem alle Hygienemaßnahmen erklärt werden. Erfüllt er eins der drei Gs, ist er startberechtigt.

Berliner Marathon: So kommen die Läufer an ihre Startunterlagen

Alle Teilnehmer müssen ihre Startunterlagen auf der Messe Marathon Expo abholen. Um auf die Messe auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof zu gelangen, muss der Nachweis über eine Genesung oder die Impfung erbracht werden. Dann erhält der Teilnehmer ein Armband, dass er bis nach dem Rennen am Sonntag nicht mehr abnehmen darf.

Auf der Expo gibt es dann ab Donnerstag ein zweites Teilnehmerarmband aus Stoff. Auch dieses Armband muss bis nach dem Rennen getragen werden. Ohne die beiden Armbänder gibt es keinen Zutritt zum Startbereich am Sonntag. Die Sportler, die weder geimpft noch genesen sind, müssen für den Zutritt auf die Messe einen PCR-Test vorlegen. Für das Rennen selbst muss auf der Messe ein PCR-Test gemacht werden.

Im Anschluss daran erhalten die Teilnehmer ein Armband mit einem QR-Code, auf dem das Testergebnis später hinterlegt ist. Das Ergebnis liegt nach spätestens acht Stunden vor und ist 48 Stunden gültig. Im Anschluss daran gibt es das zweite Teilnehmerarmband aus Stoff mit der Startnummer. Da der PCR-Test lediglich eine Gültigkeit von 48 Stunden hat, müssen die Skater, die am Sonnabend starten, ihren Test am Donnerstag machen. Der Rest, der am Sonntag startet, dann ab Freitag.

Jürgen Lock, Geschäftsführer des Veranstalters SCC Events, berichtet, dass man Kapazitäten für bis zu 15.000 PCR-Test habe, die Erfahrungen aus den vergangenen beiden Veranstaltungen aber gezeigt hätte, dass die meisten Sportler bereits geimpft beziehungsweise genesen sind. „Bei der City Night waren knapp 90 Prozent geimpft oder genesen, beim Halbmarathon waren es 90,3 Prozent aller Teilnehmenden“, erklärte er. „Wir gehen am kommenden Wochenende von einer Quote von 92 bis 93 Prozent aus. Wir werden demnach nur etwa 1800 bis 1900 PCR-Test machen müssen.“

Die drei Gs gelten auch für alle Helferinnen und Helfer des Marathons, die in Kontakt mit den Sportlern kommen. Zudem fordert der SCC die Zuschauer an der Strecke auf, medizinische Masken zu tragen und Abstand zu halten. Wer hingegen das Veranstaltungsgelände betreten möchte, muss eine Maske tragen. Um größere Ansammlungen zu vermeiden, wurde auch das musikalische Programm an der Strecke stark verkleinert. Anstatt der 80 Bands und Musikgruppen werden es am Sonntag nur 20 sein.

Marathon Berlin 2021 und Wahlsonntag

Damit alle Berliner am Sonntag auch den Weg zur Wahlurne ungehindert antreten können hat der SCC, wie bereits bei den Wahlen 2017 insgesamt 30 Kreuzungsstellen an der Laufstrecke eingerichtet. Diese Stellen sind auch in einem aktiven Streckenplan verzeichnet. Dort kann man seinen Wahlbezirk suchen und sehen, ob der Weg zum Wahllokal über die Laufstrecke führt beziehungsweise wo sie überquert werden kann.

