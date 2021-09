Berlin Marathon live: Sperrungen, Strecke, Corona - alle News und Infos

In Berlin findet am heutigen Sonntag nach einjähriger Corona-Zwangspause wieder der Marathon statt.

25.000 Läufer sowie knapp 3000 Skater sind am Start.

Es kommt zu vielen Sperrungen in der Innenstadt.

Die Teilnehmer müssen geimpft oder genesen sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen.

Im Start- und Zielbereich herrscht Maskenpflicht - für Teilnehmer und Zuschauer.

Die Morgenpost berichtet im Newsblog.

Berlin-Marathon-News von Sonntag: Profis passieren die Siegessäule

9.23 Uhr: Die Profiläufer kommen an der Siegessäule vorbei. Dort feuern sie Fans und Angehörige an.

Der #BerlinMarathon hat begonnen. Die Profiläufer kommen gerade an der #Siegessäule vorbei. Dort feuern sie Fans und Angehörige an. pic.twitter.com/X9Pdg2sJhf — Lea Verstl (@LeaVerstl) September 26, 2021

1750 Polizisten beim Marathon im Einsatz

Die Fahrradstaffel der Polizei führt das Läuferfeld beim Marathon an. Hier am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg,

Foto: Andreas Gandzior

9.20 Uhr: Auch für die Berliner Polizei ist der Marathon- und Wahl-Sonntag in Berlin ein besonderer Tag. "Schon seit den frühen Morgenstunden sind unsere Kolleg. für Ihre Sicherheit auf den Beinen. Bis zu 1750 Einsatzkräfte werden es heute sein", berichtet die Polizei bei Twitter.

Guten Morgen #Berlin an diesem sonnigen, spannenden Sonntag.

Schon seit den frühen Morgenstunden sind unsere Kolleg. für Ihre Sicherheit auf den Beinen.

Bis zu 1750 Einsatzkräfte werden es heute sein.#btw21 #berlinwahl #berlinmarathon2021 #b2609 pic.twitter.com/4rqTHwZYBi — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 26, 2021

Startschuss für den Berlin-Marathon - Läufer sind auf der Strecke

9.15 Uhr: Die erste Welle der Läuferinnen und Läufer hat sich auf den Weg gemacht. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) gab den Startschuss ab.

Startschuss für den 47. #BerlinMarathon. Die Ausrichtung vor großem Publikum ist ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass die #Corona-Krise bald bewältigt sein und auch der Sport wieder zur Normalität zurückfinden könnte. #berlin42united #berlinlegend pic.twitter.com/eQU0BXdcPN — Der Regierende Bürgermeister von Berlin (@RegBerlin) September 26, 2021

Handbiker und Rollstuhlfahrer gestartet - Perfekte Startbedingungen

Foto: Lea Verstl

9 Uhr: In wenigen Minuten geht's los! Am Brandenburger Tor kommen die letzten Läufer zum Start. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau - perfekte Laufbedingungen. Um 8.50 Uhr sind die Handbiker und Rollstuhlfahrer gestartet, um 9.15 Uhr folgen die 25.000 Läufer.

Rollstuhlfahrer und Handbiker legen einen schnellen Start Richtung Siegessäule hin. Die Zuschauer jubeln ihnen zu.

Foto: Lea Verstl

Berlin-Marathon-News vom Samstag, 25.9.: Sperrungen für Skater-Marathon aufgehoben

19.18 Uhr: Die Sperrungen für den Skater-Marathon sind bis auf die Straße des 17.Juni zwischen Brandenburger Tor und Großer Stern sowie die Ebertstraße aufgehoben worden, teilt die Verkehrsinformationszentrale mit.

Inlineskater Swings und Tas gewinnen Berlin-Marathon

18.47 Uhr: Die beiden belgischen Inline-Skater Bart Swings und Sandrine Tas haben beim 47. Berlin-Marathon den Sieg errungen. Der 30-Jährige Swings verpasste in 56:50 Minuten seinen 2015 aufgestellten Streckenrekord dabei um eine Sekunde, konnte sich aber mit dem insgesamt siebten Erfolg in der Hauptstadt trösten. Tas gewann zum dritten Mal den Berliner Lauf. Die 26-Jährige passierte nach 1:13,40 Stunden die Ziellinie.

Weitere Teile der Strecke freigegeben

Inzwischen ist die Strecke bis zum Hohenzollerndamm wieder frei. Stau gibt es laut der Verkehrslagekarte der VIZ vor allem noch am Landwehrkanal.

Skater-Marathon rollt - Strecke wird sukzessive freigegeben

17.03 Uhr: Der Skater-Marathon rollt durch Berlin, auf vielen Straßen gibt es wegen der Sperrungen Staus, auch auf der Stadtautobahn A100, weil dort mehrere Abfahrten gesperrt sind. Die Strecke wird sukzessive wieder freigegeben, meldet die Verkehrsinformationszentrale VIZ.

Die Skatergruppe zischt vorbei

15.39 Uhr:

Die erste Skatergruppe flitzt heran - und ist gleich wieder vorbei. 📷https://t.co/dEIK3Zz5wj pic.twitter.com/qrVBLdOaA1 — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) September 25, 2021

Freitag, 24.9: Veranstalter in Vorfreude: Läufer sollen "endlich wieder starten und lachen"

17.42 Uhr: Die Vorfreude auf den Berlin-Marathon steigt. „Das Event besitzt eine entscheidende Relevanz für die derzeitige Situation und die Entwicklung der nächsten Wochen“, sagte SCC Events Geschäftsführer Jürgen Lock. „Wir wollen die Teilnehmenden endlich wieder starten und lachen sehen, das ist für uns alle wichtig.“ Lock bedankte sich für „eine sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit der Stadt, insbesondere mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die es ermöglicht hat, dass am Wochenende wieder gestartet werden kann. Für die aktuell weltweit größte Laufveranstaltung hat der SCC Events über viele Monate hinweg an einem Hygienekonzept gearbeitet.

"Sieg in Berlin ist wie eine Goldmedaille bei Weltmeisterschaften"

17.30 Uhr: Für die knapp 3000 Skaterinnen und Skater fällt am Sonnabend um 15.30 Uhr der Startschuss auf der Straße des 17. Juni. Unter den Spitzensportlern ist der Belgier Jason Suttles, der an der Seite von Seriensieger Bart Swings, ebenfalls aus Belgien, auf die Strecke geht. „Ein Sieg in Berlin ist für Skater wie eine Goldmedaille bei Weltmeisterschaften“, sagte der 20-jährige Suttles. „Es ist das Rennen von dem alle träumen und das uns jeden Tag antreibt, im Training alles zu geben.“

Bekele trotz langer Rennpause zuversichtlich

12.40 Uhr: Trotz einer zweijährigen Rennpause und einer zwischenzeitlichen Corona-Infektion geht der bislang letzte Sieger Kenenisa Bekele zuversichtlich in den Berlin-Marathon am Sonntag. 2019 hatte der Lauf-Star aus Äthiopien in 2:01:41 Stunden den Weltrekord nur um zwei Sekunden verpasst, im Vorjahr war das Rennen coronabedingt ausgefallen.

Sein Alter sieht der 39 Jahre alte Bahn-Olympiasieger nicht als Nachteil. „Ich spüre meine Energie. Mein Alter merke ich nicht, es ist ein gutes Alter für Marathon“, sagte Bekele am Freitag in Berlin. Schwieriger war zeitweilig das Training für ihn. „Es war eine schwere Zeit, ich war vor neun Monaten von Covid betroffen“, erklärte Bekele. Training in einer Gruppe sei erst wieder seit einigen Monaten möglich. Seine Vorbereitung sei aber gut verlaufen.

In nur sechs Wochen will Bekele zudem noch beim New-York-Marathon starten. Dies begründete er mit der langen Rennpause. „Ich will diese Chance nutzen“, sagte er zur Teilnahme an dem prestigeträchtigen und lukrativen Rennen. In Berlin sind wegen des flachen Streckenprofils indes Rekordzeiten über die 42,195 Kilometer lange Distanz möglich.

Philipp Pflieger aus Hamburg will trotz eines Infekts vor einigen Wochen seine Bestzeit von 2:12:15 Stunden angreifen und im günstigen Fall unter 2:11 Stunden laufen. Insgesamt erwarten die Veranstalter rund 25 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dies ist ihren Angaben zufolge das weltweit größte Marathon-Feld seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor anderthalb Jahren.

Marathon Expo im ehemaligen Flughafen Tempelhof gestartet

11 Uhr: Im ehemaligen Flughafen Tempelhof hat die Marathon Expo begonnen. Hier bekommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Startunterlagen. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss hier auch seinen PCR-Test machen lassen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Tempelhofer Damm, Mehringdamm und Columbiadamm bis ca. 20 Uhr mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen sei. Besucher sollten zur An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Elite-Athleten sichern regelkonforme Schuhe zu

4.30 Uhr: Die Spitzenläuferinnen und -läufer müssen vor ihrem Start zusichern, dass ihre Schuhe keine zu dicke Sohle haben. Hintergrund ist die Disqualifikation des Äthiopiers Derara Hurisa nach seinem Sieg zuletzt beim Marathon in Wien. Hurisas Sohle war fünf Zentimeter dick statt der erlaubten vier. Die voluminösen Sohlen sollen energiesparend wirken.

Der Berliner Renndirektor Mark Milde erklärte, dass die Elite-Athletinnen und Athleten ein Formular ausfüllen mussten. „Wir haben das schriftlich, dass sie uns nichts Böses wollen“, sagte Milde und kündigte Kontrollen an, wenngleich dies nicht für alle rund 150 betroffenen Sportlerinnen und Sportler möglich sei. Wenn etwas komisch vorkomme, könnten die Schuhe einbehalten werden. Sie würden dann zur Untersuchung an ein schwedisches Labor geschickt. Die Entscheidung darüber trifft der Kampfrichter im Ziel.

Äthiopierin Gebrekidan will Jahresweltbestzeit steigern

13.42 Uhr: Die Äthiopierin Hiwot Gibrekidan will beim Berlin-Marathon ihre Weltjahresbestleistung unterbieten. Die 26-Jährige war in diesem Mai bei einem Elite-Rennen in Mailand 2:19:35 Stunden gelaufen. „Ich gehe davon aus, dass ich es am Sonntag schaffe, unter dieser Zeit zu bleiben“, sagte Gibrekidan. Sollte sie die erste Hälfte der 42,195 Kilometer wie angestrebt in etwa 1:09 Stunden absolvieren, wäre auch ein Streckenrekord denkbar. Er steht bei 2:18:11 Stunden, gelaufen 2018 von der Kenianerin Gladys Cherono. Stärkste Konkurrentin von Gebrekidan dürfte ihre Landsfrau Shure Demise sein, die erstmals unter 2:20 Stunden bleiben könnte.

Lokalmatadorin Rabea Schöneborn von der LG Nord, deren Bestzeit bei 2:27:03 Stunden steht, wollte sich nicht auf eine Zielzeit festlegen. Die 27-Jährige möchte die erste Hälfte aber in gut 1:13 Stunden absolvieren. „Ich möchte schnell laufen, die Voraussetzungen sind gut“, sagte Schöneborn, die normalerweise auf den zweiten gut 21 Kilometern das Tempo noch steigern will.

Philipp Pflieger vom LT Haspa Marathon Hamburg will am Sonntag trotz eines leichten Trainingsrückstandes seine Bestzeit von 2:12:15 Stunden attackieren. Er musste in der Vorbereitung einige Tage aussetzen, da er sich im Höhentrainingslager in Sestriere einen Infekt eingefangen hatte.

Marathon Berlin 2021: Das sind die Sperrungen

Seit Montag 6 Uhr ist die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor komplett gesperrt. Die Ebertstraße bleibt aber durchgängig befahrbar. Diese Sperrung wird zur Sicherung der Marathon-Veranstaltung eine Woche lang bis Montag, 27. September 24 Uhr, aufrechterhalten.

ist die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor komplett gesperrt. Die Ebertstraße bleibt aber durchgängig befahrbar. Diese Sperrung wird zur Sicherung der Marathon-Veranstaltung eine Woche lang bis Montag, 27. September 24 Uhr, aufrechterhalten. Seit Donnerstag 6 Uhr ist die Sperrung der Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern ausgeweitet. Dabei wurde auch die Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Diese Straßen bleiben bis zum kommenden Montag, 18 Uhr, gesperrt.

6 Uhr ist die Sperrung der Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern ausgeweitet. Dabei wurde auch die Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Diese Straßen bleiben bis zum kommenden Montag, 18 Uhr, gesperrt. Seit Freitag , ebenfalls ab 6 Uhr, werden die Bereiche rund um das Brandenburger Tor einschließlich der Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße gesperrt. Am Freitagabend ab 18 Uhr wird auch der Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag gesperrt. Diese Sperrungen gelten bis Montagmorgen, ungefähr 6 Uhr.

, ebenfalls ab 6 Uhr, werden die Bereiche rund um das Brandenburger Tor einschließlich der Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße gesperrt. Am Freitagabend ab 18 Uhr wird auch der Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag gesperrt. Diese Sperrungen gelten bis Montagmorgen, ungefähr 6 Uhr. Seit Samstag ab 14.30 Uhr bis ca. 20 Uhr erfolgt die Sperrung der Straße Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße. Ab 14 Uhr wird dann die gesamte Laufstrecke der Skater und Skaterinnen bis etwa 19 Uhr gesperrt.

ab 14.30 Uhr bis ca. 20 Uhr erfolgt die Sperrung der Straße Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße. Ab 14 Uhr wird dann die gesamte Laufstrecke der Skater und Skaterinnen bis etwa 19 Uhr gesperrt. Seit Sonntag ab 7.30 Uhr erfolgt die Sperrung der Marathonstrecke bis etwa 17 Uhr. Am Samstagnachmittag und Sonntag sind vor allem in Tiergarten und Mitte die Straßen der Marathonstrecke fast durchgehend bis zum Veranstaltungsende gesperrt. Außerdem kommt es zu Straßensperrungen in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Wilmersdorf und Zehlendorf.

Marathon in Berlin: Das sind die Wettbewerbe

Den Auftakt zum großen Marathon-Sportwochenende in Berlin macht am Samstag ab 11.30 Uhr der Skaterlauf für Kinder am Brandenburger Tor sowie der 100-Meter-Sprint-Skaterlauf auf der Straße des 17. Juni um 12.30 Uhr.

Darauf folgt ab 15.30 Uhr der Inlineskating-Marathon über die volle Distanz. In der Zeit von 13.30 bis ca. 19 Uhr bleibt deshalb die Marathonstrecke sukzessive gesperrt. Das Eintreffen des letzten Skaters wird gegen 18.15 Uhr erwartet.

Am Sonntag beginnt der Wettkampf mit den Rollstuhlfahrern und Handbikern um 8.50 Uhr, das Hauptfeld der Läufer folgt ab 9.15 Uhr in drei Wellen. Die letzten Marathonteilnehmer erreichen voraussichtlich gegen 17.15 das Ziel.

Marathon Berlin 2021: Das ist die Strecke

Die Strecke des Berlin-Marathon 2021 - hier klicken zum Vergrößern

Die Route der Läufer führt über die Straße des 17. Juni und den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit, anschließend über Invalidenstraße, Torstraße und Karl-Marx-Allee zum Strausberger Platz.

Richtung Süden geht es entlang der Lichtenberger Straße, Heinrich-Heine-Straße, Moritzplatz, Kottbusser Tor und Kottbusser Straße zum Hermannplatz in Neukölln, an der Hasenheide vorbei Richtung Westen über Yorckstraße, Grunewaldstraße und Martin-Luther-Straße zum Rathaus Schöneberg.

Über Friedenau und Schmargendorf führt die Strecke wieder stadteinwärts über den Hohenzollerndamm, Konstanzer Straße und Kurfürstendamm zum Wittenbergplatz. Zum Potsdamer Platz geht es dann über die Kleiststraße und Potsdamer Straße.

Die letzten vier Kilometer führen entlang der Leipziger Straße zum Gendarmenmarkt und über die Straße Unter den Linden durch das Brandenburger Tor zum Ziel auf der Straße des 17. Juni.

Berlin-Marathon: Hier können Autofahrer die Strecke queren

Für den Kfz-Verkehr stehen folgende Querungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Im Westen Berlins kann die Strecke über die A 100 (Stadtring) und den Abzweig Steglitz gequert werden. Während der Läufe sind jedoch die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In diesen Bereichen kommt es regelmäßig zu Staubildungen.

kann die Strecke über die A 100 (Stadtring) und den Abzweig Steglitz gequert werden. Während der Läufe sind jedoch die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In diesen Bereichen kommt es regelmäßig zu Staubildungen. In Mitte und Tiergarten können die Verkehrsteilnehmenden den Tunnel Alexanderplatz und den Tiergartentunnel benutzen. Beide bleiben während der gesamten Veranstaltungszeit offen.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass es während der Marathon-Tage kaum Parkplätze in der Nähe der Strecke gibt. Außerdem führen die Straßensperrungen zu erheblichen Einschränkungen für den Autoverkehr.

Eine gute Alternative sind U-Bahn und S-Bahn, außerdem können die verschiedenen Punkte an der Marathon-Strecke auch gut mit dem Fahrrad erreicht werden.

Berlin Marathon: So fährt die BVG

Mehr als 30 Bus- und Straßenbahnlinien müssen am Wochenende zeitweise umgeleitet, unterbrochen, verkürzt oder geteilt werden. Wegen der Vorbereitungen im Start- und Zielbereich ist die Buslinie 100 seit Freitag betroffen. Alle Informationen zu den veränderten Linienführungen finden sich tagesaktuell auf BVG.de und in der FahrInfo-App der BVG.

Für eine stressfreie Anreise von Läufern und Läuferinnen sowie Fans empfiehlt die BVG die Züge der U-Bahn oder S-Bahn. Damit alle pünktlich zum Start und nach dem Rennen wieder nach Hause kommen, werden viele U-Bahnlinien verstärkt und können bei Bedarf beispielsweise mit maximal langen Zügen bestückt werden.

Auf der U2 werden am Sonntag von 6 bis 16 Uhr fest geplant längere Züge eingesetzt. Am Morgen ist zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten außerdem zeitweise ein zusätzlicher Zug im Einsatz.

Marathon: Das müssen Fahrradfahrer und Fußgänger wissen

Der Fahrradverkehr wird soweit möglich entlang der gesamten Strecke aufrechterhalten. Ein eigenmächtiges Mitfahren auf dem abgesperrten Bereich während der Veranstaltungen ist jedoch streng untersagt.

Dem Fußgängerverkehr stehen für die Querung der Strecke auch die Straßenunterführungen der U-Bahnhöfe entlang der Strecke zu Verfügung. Diese können auch von Radfahrern genutzt werden, die ihr Fahrrad auf der Querung schieben.

Marathon Berlin 2021: Das sind die Corona-Regeln

Wie bereits bei der City Night mit 5000 Teilnehmern im Sommer und dem Halbmarathon Ende August hat der SCC Events Hygienemaßnahmen erarbeitet und bei den vergangenen Veranstaltungen stufenweise weiter entwickelt.

Das Konzept soll am kommenden Veranstaltungswochenende strikt umgesetzt werden. Hauptsächlich soll 3G – geimpft, genesen, getestet – die Gesundheit aller Sportler und der Mitarbeiter garantieren. Ein wichtiger Baustein ist die Kommunikation mit den angemeldeten Sportlerinnen und Sportlern. Jedem Teilnehmer wurden zwei Videoclips per E-Mail zugesandt, in dem alle Hygienemaßnahmen erklärt werden. Erfüllt er eins der drei Gs, ist er startberechtigt.

Berliner Marathon: So kommen die Läufer an ihre Startunterlagen

Alle Teilnehmer müssen ihre Startunterlagen auf der Messe Marathon Expo abholen. Um auf die Messe auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof zu gelangen, muss der Nachweis über eine Genesung oder die Impfung erbracht werden. Dann erhält der Teilnehmer ein Armband, dass er bis nach dem Rennen am Sonntag nicht mehr abnehmen darf.

Auf der Expo gibt es dann ab Donnerstag ein zweites Teilnehmerarmband aus Stoff. Auch dieses Armband muss bis nach dem Rennen getragen werden. Ohne die beiden Armbänder gibt es keinen Zutritt zum Startbereich am Sonntag. Die Sportler, die weder geimpft noch genesen sind, müssen für den Zutritt auf die Messe einen PCR-Test vorlegen. Für das Rennen selbst muss auf der Messe ein PCR-Test gemacht werden.

Im Anschluss daran erhalten die Teilnehmer ein Armband mit einem QR-Code, auf dem das Testergebnis später hinterlegt ist. Das Ergebnis liegt nach spätestens acht Stunden vor und ist 48 Stunden gültig. Im Anschluss daran gibt es das zweite Teilnehmerarmband aus Stoff mit der Startnummer. Da der PCR-Test lediglich eine Gültigkeit von 48 Stunden hat, müssen die Skater, die am Sonnabend starten, ihren Test am Donnerstag machen. Der Rest, der am Sonntag startet, dann ab Freitag.

Jürgen Lock, Geschäftsführer des Veranstalters SCC Events, berichtet, dass man Kapazitäten für bis zu 15.000 PCR-Test habe, die Erfahrungen aus den vergangenen beiden Veranstaltungen aber gezeigt hätte, dass die meisten Sportler bereits geimpft beziehungsweise genesen sind. „Bei der City Night waren knapp 90 Prozent geimpft oder genesen, beim Halbmarathon waren es 90,3 Prozent aller Teilnehmenden“, erklärte er. „Wir gehen am kommenden Wochenende von einer Quote von 92 bis 93 Prozent aus. Wir werden demnach nur etwa 1800 bis 1900 PCR-Test machen müssen.“

Die drei Gs gelten auch für alle Helferinnen und Helfer des Marathons, die in Kontakt mit den Sportlern kommen. Zudem fordert der SCC die Zuschauer an der Strecke auf, medizinische Masken zu tragen und Abstand zu halten. Wer hingegen das Veranstaltungsgelände betreten möchte, muss eine Maske tragen. Um größere Ansammlungen zu vermeiden, wurde auch das musikalische Programm an der Strecke stark verkleinert. Anstatt der 80 Bands und Musikgruppen werden es am Sonntag nur 20 sein.

Marathon Berlin 2021 und Wahlsonntag

Damit alle Berliner am Sonntag auch den Weg zur Wahlurne ungehindert antreten können hat der SCC wie bereits bei den Wahlen 2017 insgesamt 30 Kreuzungsstellen an der Laufstrecke eingerichtet. Diese Stellen sind auch in einem aktiven Streckenplan verzeichnet. Dort kann man seinen Wahlbezirk suchen und sehen, ob der Weg zum Wahllokal über die Laufstrecke führt beziehungsweise wo sie überquert werden kann.

