Hannover übernimmt das Regiment im Wasserball

Berlin. Die Wasserfreunde Spandau 04 werden eine Weile brauchen, bis sie diese klare Abfuhr verarbeitet haben. Erneut wurde der Wasserball-Rekordmeister im Titelkampf von Waspo Hannover in die Schranken gewiesen. Hatten die Berliner vor der Saison noch angekündigt, sich den 100. Meistertitel unbedingt sichern zu wollen, wurden sie nun in der Finalserie von den Niedersachsen geradezu abgefertigt. 0:3 hieß es nach dem Modus „Best of five“ schon nach drei Spielen.

Zwei der drei Endspiele gewinnt Hannover in Berlin

Am Pfingstwochenende gewann Waspo 9:8 (1:2, 3:0, 0:2, 5:4) und 10:7 (2:3, 3:1, 3:1, 2:2) – jeweils in Berlin. Die erste Partie endete in Hannover gar 12:6 (2:1, 4:2, 2:2, 4:1). Trainer Petar Kovacevic reagierte fair und verbittert zugleich. „Wir haben unser Limit im Finale insgesamt nicht erreicht und verdient verloren. Individuell war Hannover, auch auf Schlüsselpositionen wie Torwart und Center, den entscheidenden Tick stärker“, sagte der Montenegriner, der seit 2013 im Amt ist. Er kündigte allerdings verstärkte Gegenwehr an: „Wir müssen uns für die Zukunft neu ordnen und motivieren. Das 0:3 muss uns antreiben.“

Von einem Wachwechsel zu sprechen, käme sicher etwas zu früh: Spandau hat 37 Meisterschaften geholt, Hannover neun – davon allerdings drei in den vergangenen vier Jahren. Fürs erste hat Waspo den Berlinern den Rang als Nummer eins abgelaufen. Die Spandauer hatten seit Ewigkeiten nicht mehr so eine starke Konkurrenz.

