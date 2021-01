TTC Eastside Eastside peilt am Wochenende seinen nächsten Titel an

Berlin. In Zeiten von Corona läuft manches ein bisschen anders, auch im Sport. Zum Beispiel bei den Frauen des TTC Eastside, die im Dezember zum fünften Mal die Champions League gewannen. Damit sie die Nummer eins in Europas Tischtennis bleiben, hat Manager Andreas Hain nach Verstärkung gesucht und gleich mal fünf neue Spielerinnen verpflichtet. Begründung: „Man muss so planen, damit wenigstens eine da ist, wenn man sie braucht. Bei den unterschiedlichen Corona-Bestimmungen in den verschiedenen Ländern ist nichts richtig planbar.“ Die Quarantäne macht’s nötig.

Es ist also nicht zu erwarten, dass etwa Jing Ning dabei ist, wenn Eastside an diesem Sonnabend (14 Uhr) in der Bundesliga den ESV Weil empfängt. Und auch nicht am Sonntag (10 Uhr, jeweils Paul-Heyse-Straße), wenn der TTC als Gastgeber des Final Four um den deutschen Pokal den nächsten Titel anpeilt. Die für Aserbaidschan startende Chinesin war 2018 Jugend-Europameisterin und ist der spielstärkste Zugang. Ye Lin aus Singapur, Nummer 59 der Welt, steht ihr kaum nach. Hinzu kommen Yu-Chiao Huang aus Taiwan und Ziwei Zhang, die ebenfalls international für Aserbaidschan antritt.

Im Sommer kommt eine Jugend-Europameisterin zu Eastside

Als Mitspielerin sofort fest eingeplant ist dagegen Yaping Ding (53), mit einem deutschen Pass ausgestattet und seit vielen Jahren in der Bundesliga unterwegs, immer noch mit positiver Bilanz. Nicht gerade ein Projekt Zukunft, aber auch da war Hain schon emsig. Ab Sommer steht Sabina Surjan (20) für zwei Jahre unter Vertrag. Die Serbin ist Jugend-Europameisterin.

Beim Final Four um den Pokal (live auf sportdeutschland.tv) werden aber wohl die Champions-League-Siegerinnen Nina Mittelham, Shan Xiaona und Britt Eerland die Titelverteidigung angehen. Im Halbfinale wartet wieder der ESV Weil. Den Hauptrivalen sieht TTC-Präsident Alexander Teichmann aber in der DJK Kolbermoor, Meister von 2018. „Da stehen die Chancen aus meiner Sicht 50:50“, sagt Teichmann. Immer vorausgesetzt, Eastside besiegt im Halbfinale Weil, und Kolbermoor lässt sich nicht vom TSV Schwabhausen überrumpeln. Auch Ergebnisse sind im Sport nicht planbar. Ganz unabhängig vom Coronavirus.