Berlin. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und die Hoffnung auf eine Zeit nach dem Coronavirus steht für viele Sportarten gerade im Mittelpunkt. Das gilt natürlich auch für den Pferdesport auf der traditionsreichen Galopprennbahn Hoppegarten vor den Toren der Hauptstadt.

So scheint es passend, dass das Saisonfinale 2020 am Sonntag (10.55 Uhr, Livestream über Hoppegarten@Home und MagentaTV) als Irish Race Day begangen wird. „Es wird ein sehr schöner Abschluss einer herausfordernden Saison“, ist sich Inhaber Gerhard Schöningh sicher. Irisches Grün und Herbstgold sind die Farbkombinationen des Tages.

Pferderennen-Saisonfinale ohne Publikum

Oder besser gesagt, wären es, wenn Zuschauer zu den insgesamt zehn Rennen zugelassen wären. Aufgrund der Infektionszahlen im Landkreis Märkisch-Oderland findet die Veranstaltung aber wie schon der Saisonstart im Mai ohne Publikum statt. Die Maximalzahl an 250 zugelassenen Personen ist bereits durch die Aktiven erreicht.

„Es war dieses Jahr ein Wechselbad der Gefühle“, sagt Gerhard Schöningh, „immerhin hatten wir zuletzt am 3. Oktober zum Preis der Deutschen Einheit noch fast 4000 Besucher zu Gast bei uns.“

Freuen kann er sich trotzdem über das Finale, ist es für Hoppegarten doch ein Finale der Superlative. Mit 211.054 Euro an Rennpreisen und Züchterprämien sogar absoluter Rennbahn-Rekord. 136 Pferde warten am Sonntag auf ihren Einsatz.

Am Hoppegarten heißt es Deutschland gegen Irland

Zentrales Hauptrennen wird dabei das aus dem Mai verlegte 49. Oleander-Rennen über 3200 Meter sein, „der Berlin-Marathon des Galoppsports“. Zum vierten Mal ist der irische Geschäftsmann, Pferdeenthusiast und Trainer Luke Comer, Sponsor des Gruppe-II-Rennens, erneut steht alles unter dem Motto Deutschland gegen Irland. So treten sechs deutsche und fünf irische Pferde beim mit 100.000 Euro dotierten Rennen gegeneinander an.

2019 konnte Comer zwar mit seinem 33,2:1-Außenseiter Raa Atoll noch gewinnen, für Sonntag schätzt er seine Chancen jedoch geringer ein: „Diesmal habe ich leider kein Pferd gleichen Kalibers dabei. Es wird schwer sein, die deutschen Pferde zu schlagen.“

Auch Pferd von Füchse Berlin-Chef Hanning ist dabei

Weitere Attraktionen des Renntages sind das kurzfristig von Halle nach Hoppegarten verlegte, auf 32.000 Euro dotierte BBAG Auktionsrennen für dreijährige Pferde über 2200 Meter sowie das Abschluss-Hürdenrennen über 3700 Meter – das erste Hürdenrennen auf märkischem Boden seit 2004.

Berliner Sportbegeisterte dürften sich zudem über den Auftritt des Wallachs Drux The King im dritten Rennen um 11.55 Uhr freuen. Das gemeinsame Pferd von Schöningh und Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning ist nach dem Handballspieler Paul Drux benannt. Zwar habe es als junges Pferd im erst zweiten Start keine Siegesaussichten, so Schöningh, und die Füchse um 16 Uhr ein Spiel gegen Wetzlar in der Max-Schmeling-Halle: „Doch Bob Hanning wird sich das Rennen ganz sicher nicht nehmen lassen.“