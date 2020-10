Corona-Lockdown: „Die Kinder leiden am meisten“

Berlin. Vom Beschluss der Bundesregierung und der Länder, wegen der immens steigenden Corona-Infektionszahlen die Kontaktbeschränkungen zu verschärfen und alle Freizeitaktivitäten zu minimieren, ist auch der Sport betroffen. Profivereine dürfen im November nur vor Geisterkulissen spielen, Freizeit- und Amateursport sind sogar weitgehend untersagt. Thomas Härtel (69), Präsident des Landessportbundes Berlin, äußert im Interview mit der Berliner Morgenpost Unverständnis und Enttäuschung darüber.

Berliner Morgenpost: Am Mittwoch sind 9000 Menschen aus der Event-Branche in Berlin auf die Straße gegangen, um gegen die Einschränkungen in der Corona-Krise zu demonstrieren. Wann marschiert der Sport los mit seinen fast 700.000 Vereinsmitgliedern in Berlin?

Thomas Härtel: Wir werden nicht losmarschieren. Wir wollen mit den Hygienekonzepten überzeugen, die wir in den vergangenen Monaten in unseren Vereinen erfolgreich umgesetzt haben. Mit ihnen wollen wir auch weiter darauf hinwirken, dass sich die Pandemie nicht wie befürchtet entwickelt.

Eine Demo mit Robert Harting, Claudia Pechstein, ein paar Herthanern oder Eisbären-Spielern an der Spitze hätte sicher Charme, wäre aus Ihrer Sicht aber sinnlos?

Wir haben schon eine gute Öffentlichkeit. Unser Eindruck ist, dass wir in konstruktiven Gesprächen mit dem Berliner Senat mehr bewegen können. Wir haben kein Verständnis dafür, in der aktuellen Situation Demonstrationen zu organisieren. Wir versuchen stattdessen, unsere Kanäle zu nutzen, um unsere Wünsche und Forderungen vorzutragen. Obwohl es sehr bitter für die Vereine ist, den Eindruck zu bekommen, dass nicht alles so gehört wird.

Belegen Zahlen, wie schlecht es dem Berliner Sport geht? Haben Sie viele Ihrer Anfang des Jahres 695.193 Mitglieder verloren? Gibt es Vereinsinsolvenzen?

Es gibt kein Vereinssterben, keiner unserer Vereine ist in die Insolvenz gegangen. Auch die Mitglieder halten uns die Treue. Es zeigt sich wieder einmal, dass der Sport eine Solidargemeinschaft ist und gerade in der Krise seine Stärken zeigt. Das stimmt uns optimistisch, den Sport mit seiner eigenen Kraft stabil halten zu können. Nicht zu vergessen, dass der Rettungsschirm des Senats ebenfalls eine große Hilfe ist.

Erklären Sie bitte, warum der zweite Lockdown den Berliner Sport nun härter treffen soll als der erste im Frühjahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie!

Weil die Unsicherheit der Menschen wächst. Man war nach dem ersten Lockdown erfreut, als der Sport wieder hochfuhr und wir wieder Angebote machen konnten. Er schien auf einem guten Weg, unsere Hygienekonzepte wirkten und haben Anerkennung gefunden. Bei Wiederholungen der Lockdowns oder einer Verlängerung der Situation wird das mit Sicherheit größere Auswirkungen haben. Für Menschen mit niedrigem Einkommen, vielleicht jetzt durch Kurzarbeit oder Ähnliches, könnten selbst vergleichsweise geringe Mitgliedsbeiträge eine finanzielle Belastung werden. Sie werden möglicherweise austreten. Die Vereine haben ebenfalls weniger Einnahmen, wenn sie bestimmte Angebote nicht mehr machen können, das kann auch sie in finanzielle Schieflage bringen. Bis jetzt hatten wir diese Entwicklungen nicht. Wir konnten beobachten, dass es im ersten Lockdown gerade im Reha- und Gesundheitssport Austritte gab. Doch als der Sport wieder hochgefahren wurde, waren die Menschen sofort zurück. Jetzt zeigt sich aber bereits die wachsende Verunsicherung. Zum Beispiel auch bei größeren Veranstaltungen, da merken wir, dass die Nachfrage nach den wenigen Tickets gar nicht so groß ist. Das Geld fehlt dann in den Kassen.

Immerhin bleiben vorerst Schulen und Kitas geöffnet, was viele Eltern sehr erleichtert. Aber zum Fußball, Turnen oder Hockey dürfen sie sie jetzt erst mal nicht mehr schicken.

Die Kinder und Jugendlichen leiden am meisten unter der Situation. Soziale Kontakte sind für ihre Entwicklung von zentraler Bedeutung. Wenn das jetzt eingeschränkt wird, ist es schlimm. Ich erlebe das in meiner eigenen Nachbarschaft, da sind Kinder im Fußball- oder Judoverein. Sie schildern selbst, wie sehr sie diese Kontakte mit ihren Sportfreunden und die Bewegung vermissen. Weil sie da mal unter sich sind, gemeinsame Erfahrungen machen. Diese Erfahrungen sind für Kinder und Jugendliche sehr bedeutsam. Insofern ist ganz, ganz wichtig, dass Kitas und Schulen noch geöffnet sind. Aus unserer Sicht ist es allerdings auch sehr wichtig, dass dort die sportlichen Aktivitäten erhalten bleiben. Die Kinder müssen weiter gemeinsam in Bewegung bleiben und sich darüber austauschen können.

Wie haben Sie am Mittwoch die Pressekonferenz mit Frau Merkel erlebt? Sie und andere Sportfunktionäre haben immer wieder betont, der Sport habe sich nirgends als Corona-Hotspot herausgestellt. Aus dem Mund der Kanzlerin klang es nun aber so, als könne man das nicht belegen, weil die Herkunft von 75 Prozent der Infektionen gar nicht mehr nachverfolgt werden könne.

Infektionen im Sport können natürlich nicht ausgeschlossen werden. Aber wir haben eine völlig andere Einschätzung als Frau Merkel. Wir haben aufgrund unserer Erfahrungen und Kontakte zu den Vereinen und den Veranstaltungen die eindeutige Erkenntnis, dass der Sport keineswegs signifikant zum Infektionsgeschehen beiträgt, also kein Hotspot ist. Weil die Hygieneregeln wirklich eingehalten werden. Und wenn es mal Klagen darüber gab, dass es irgendwo nicht so sei, etwa Beschwerden von Eltern, sind wir dem sofort nachgegangen und haben das abgestellt. Wir haben eine gewisse soziale Kontrolle durch unsere Trainerinnen und Trainer. Diesen Mehrwert sollte man auch in der Pandemie anerkennen und nutzen. Insofern ist diese Aussage von Frau Merkel für uns sehr irritierend, weil unsere Erfahrungen nicht einbezogen werden. Das löst im Sport Bitterkeit aus, dass nicht differenziert geschaut wurde, wo Hygienekonzepte konsequent umgesetzt werden. Wir leisten damit einen wertvollen Beitrag, doch der findet nicht immer die verdiente Anerkennung. Bei allem Verständnis für die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, hätten wir das erwartet: mehr Verständnis für das, was wir auf den Weg gebracht haben.

Müssen Sie also doch auf die Straße gehen und demonstrieren?

Sie wollen mich immer auf die Straße schicken (lacht). Ich stimme zu, dass der Sport kampagnenfähiger werden muss. Auf die Straße zu gehen, bringt aber nichts im Moment, auch wenn das viele machen. Wir sollten die Dinge besonnen angehen und schauen, wo wir alle unseren Beitrag leisten können, diese Pandemie einzudämmen und die Gesundheit der Menschen nicht zu gefährden. Eine Demonstration bringt eher mehr Belastung für Ordnungsämter und Polizei. Konzentrieren wir lieber unsere Anstrengungen auf die Vereine und Veranstaltungen, dass dort die Hygienekonzepte weiter eingehalten werden.

Muss sich der Sport auf einen längeren Lockdown einstellen?

Selbst Virologen und andere loben immer wieder ausdrücklich die Konzepte, die der Sport mit hohem finanziellem Einsatz entwickelt hat. Wozu haben wir die denn, wenn wir sie nicht einsetzen? Ich bleibe optimistisch, dass unsere soziale Funktion anerkannt wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Sportbetrieb bald wieder hochfahren können.

