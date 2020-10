Dr. Hockey biegt auf die Zielgerade seiner Karriere

Berlin. Vor ein paar Wochen wurde ganz behutsam der schleichende Übergang eingeleitet. Da war der kleine Mats zum ersten Mal im Hockey-Kindergarten des Berliner HC. „Man kann ihm schon einen kleinen Schläger in die Hand geben“, berichtet sein Vater Martin Häner mit leisem Stolz. Es ist verbreitet im Hockey, dass die Kinder früh an den Sport ihrer Eltern herangeführt werden. Beim Papa zugeschaut hat Mats auch bereits, wenn der in der Bundesliga um Punkte kämpft. Lange wird er das nicht mehr können. Am Sonnabend (15 Uhr), wenn der BHC auf dem Ernst-Reuter-Platz in Zehlendorf den Hamburger Polo Club empfängt, ist eine der letzten Chancen.

Aber sie wird nicht mehr lange dauern, die Karriere eines der besten deutschen Hockeyspieler. „Eigentlich wäre im vergangenen Sommer Schluss gewesen“, sagt Häner. Die Olympischen Spiele 2020 sollten seine letzten sein. Auch im Klub, für den er seit 15 Jahren spielt, wollte er aufhören. Doch Corona verändert die Welt und damit den Sport. Die Spiele in Tokio wurden auf 2021 verlegt, so wurde es vorerst nichts mit dem glänzenden Abschluss nach Gold in London 2012 und Bronze in Rio de Janeiro 2016. Ob sie nun nachgeholt werden können oder nicht, für Häner ist klar: „Nächstes Jahr höre ich mit dem Hockey auf.“

Familie von Martin Häner soll nicht mehr zu kurz kommen

„Auf Dauer ist Hockey mit der Arbeit und der Familie nicht kompatibel“, sagt der 32-Jährige. Selbst dann nicht, wenn man so strukturiert ist wie er. Neben seinem Leistungssport hat Häner sein Medizinstudium absolviert. Es war eine Doppelbelastung über Jahre, die nur wenige aushalten. Der Berliner schaffte es, sogar in Regelstudienzeit. Seine Doktorarbeit bestand er mit summa cum laude. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet der Nationalspieler als Mediziner, ist Assistenzarzt für Orthopädie und Unfall-Chirurgie im Martin-Luther-Krankenhaus.

Ganz ohne Extralösungen würde das nicht funktionieren. Sein Chef unterstützt ihn nach Kräften. „Ich habe einen kleinen Sonderstatus, mache nur Frühdienste von 7.30 bis 16 Uhr, muss nicht am Wochenende arbeiten“, berichtet Häner. Nur so kann er unter der Woche trainieren und am Wochenende spielen. „Der Aufwand ist extrem hoch“, inzwischen in der Bundesliga ebenso wie in der Nationalmannschaft. „Und ich will mich ja auch um meine Familie kümmern“, schildert der Arzt sein Dilemma, „sie kommt am meisten zu kurz.“

Häner hat sich im Hockey ständig weiterentwickelt

Das wird sich bald ändern, doch jetzt hat Häner noch klare Ziele. Er ist in einer ausgezeichneten Form. Dass der BHC sicher mit dem Play-off im nächsten Jahr planen kann, liegt auch an den 19 Toren, die er in der Feldsaison erzielt hat, 18 davon durch verwandelte Strafecken. Die Berliner stünden vermutlich noch etwas besser da als auf Gruppenrang vier, wenn mit Anton Ebeling (Fingerbruch) und Jonas Gomoll (Sehnenriss im Bein) nicht zwei Stürmer dem Team fehlen würden.

Doch auch so will Martin Häner bis zum Schluss um den größtmöglichen Erfolg kämpfen. BHC-Trainer Rein van Eijk lobt seine Einstellung, „sich immer weiterentwickelt zu haben. Wenn er aufhört, wird das ein krasser Verlust.“ Einen Olympiasieger könne man nicht so leicht ersetzen. „Ich wollte immer gern aufhören in einer Situation, die besser ist als die, in der ich angefangen habe“, sagt Häner. Damals schwankte der BHC zwischen Auf- und Abstieg, doch in solche Nöte wird der Klub vorerst nicht wieder abrutschen. Häner liebäugelt sogar ein bisschen mit einer Überraschung im Play-off um die Meisterschaft im nächsten Jahr. „Wir müssen nur ins Viertelfinale, da ist alles möglich.“ So wie 2012, als der Berliner HC sensationell den Titel gewann.

Häners besonderes Jahr war 2012 mit Olympiasieg und Meistertitel

Überhaupt 2012, es war sein größtes Jahr, in dem er auch noch Olympiasieger wurde. Zu gern würde Häner noch einmal beim bedeutendsten Turnier dabei sein – und etwas Schillerndes mit nach Hause bringen. Doch Häner ist nicht nur Mediziner, er ist auch Realist. „Ich bin nur überzeugt, dass die Spiele in Tokio stattfinden können, wenn Anfang des Jahres ein Impfstoff gefunden ist. Sonst kann ich es mir nicht richtig vorstellen“, sagt er. Da klingt viel Skepsis durch. Es droht also ein unbefriedigendes Ende einer großen Karriere. Vor Kurzem wurde er anlässlich seines 250. Länderspiels gegen Weltmeister Belgien geehrt, doch diese Zahl, sagt er, sei ihm nicht wichtig: „Ich hätte lieber in den letzten Jahren ein paar mehr Titel geholt.“

Dabei hat er bis auf den WM-Titel bei den Männern eigentlich alles gewonnen. Und ist immer noch so ehrgeizig – das klingt nicht nach Schlussstrich. Doch da tritt ein anderer Charakterzug des Berliners zutage: seine Klarheit. Er wird nicht noch ein paar Jahre beim BHC mitlaufen, weil er nicht vom Hockey loskommt. Jedenfalls sagt Martin Häner das: „Ich will nicht ab und zu einspringen, wie andere das gemacht haben.“ Schluss ist Schluss. Mats würde es wahrscheinlich freuen.