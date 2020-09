Armand Duplantis wurde 2018 in Berlin Europameister. 2020 stellte er in Glasgow mit 2,18 Metern den aktuellen Weltrekord auf.

Beim Istaf in Berlin sind an diesem Sonntag trotz Corona viele Topstars dabei. Das Meeting ist für viele der Höhepunkt der Saison.

Istaf in Berlin Das Istaf als Leuchtturm für die Leichtathletik

Berlin. Das internationale Stadionfest in Berlin hatte schon immer eine besondere Strahlkraft für die Leichtathletik und darüber hinaus. Mit Zahlen zwischen 40.000 und 50.000 Zuschauern ist es seit Jahren das größte Ein-Tages-Meeting der Welt. Wegen der besonderen Atmosphäre und der vielen Rekorde, die im Olympiastadion aufgestellt wurden, zieht es immer aufs Neue Top-Athleten hin zur blauen Bahn. Doch jetzt, mitten in der Corona-Krise? Scheint das sogar noch mehr zuzutreffen. „Um das Istaf“, sagt etwa Johannes Vetter, der aktuell beste Speerwerfer des Planeten, „beneidet man Berlin in der ganzen Welt.“