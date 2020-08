Vor dem Verein Seglerhaus am Wannsee wird an diesem Wochenende wieder um Bundesliga-Punkte gekämpft.

Segler in 36 gleichen Booten kämpfen in fast 100 Rennen um Punkte: Auf dem Wannsee ist am Wochenende die Bundesliga zu Gast.

Berlin. An diesem Wochenende wird auf dem Wannsee noch mehr Betrieb herrschen als ohnehin in den Sommermonaten. 36 J-70-Boote sind von Freitag bis Sonntag dort zusätzlich unterwegs, sie werden sich fast 100 Rennen liefern. Am Start ist ein Großteil der Elite der deutschen Segler. Sie treffen sich zum zweiten Spieltag, man nennt das wirklich so, der 1. und 2. Segel-Bundesliga. Gastgeber ist der Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW).