Svenja Schuermann: „So wollte ich nicht aufhören“

Svenja Schuermann spielt seit 2001 für den Berliner HC in der Hockey-Bundesliga. Wegen Corona will sie noch bis 2021 dabei sein.

Berlin. Wenn Svenja Schuermann auf ihre Hockey-Karriere blickt, staunt sie selbst ein bisschen – über ihre Ausdauer. 2001 wechselte sie in der Bundesliga vom Berliner SC zum Berliner HC und ist immer noch dabei. Mit 36 Jahren. „Ich spiele jetzt mit Alessa Volkert zusammen, und früher war ich mit ihrer Mutter in einer Mannschaft.“ Früher, zu Beginn dieses Jahrtausends, kämpfte sie mit Alessas Mutter Irina Kuhnt um Titel und Triumphe. Jetzt geht es eher darum, den Platz in der Bundesliga zu halten. Wenn alles nach Plan läuft, endet die Corona-Pause am 5. und 6. September mit den Heimspielen gegen den Münchner SC und Mannheimer HC.