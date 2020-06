Die Rückkehr von Jonas Gomoll ist ein Signal: Der Berliner HC will zurück an die Bundesligaspitze. Vor allem mit Spielern aus Berlin.

Hockey Der Berliner HC will mit Berlinern hoch hinaus

Berlin. Jonas Gomoll war in einem Zwiespalt. Der 27 Jahre alte Hockey-Nationalspieler hatte seit seinem Wechsel vom Berliner HC zu Rot-Weiss Köln im Jahr 2016 einen klaren Plan. Vier Jahre wollte er dort unter hochprofessionellen Bedingungen trainieren, den Sprung zu den Olympischen Spielen nach Tokio schaffen und danach in seine Heimatstadt zurückkehren. Dann kam Corona und brachte alles durcheinander. Und doch nicht so ganz.