Wasserballer kämpfen um Fortsetzung ihrer Saison

In Wasserball-Duellen zwischen Spandau (dunkle Kappen/hier Marko Stamm beim Wurf) und Hannover geht es immer heiß her.

Fußballer und Basketballer ermitteln auch in Corona-Zeiten ihren Meister. Die Wasserballer wollen diesem Beispiel folgen.

Berlin. Es kommt nicht allzu häufig vor, dass die Wasserfreunde Spandau und Waspo Hannover, die beiden großen Rivalen im deutschen Wasserball, sich auf eine Seite stellen. Diesmal ist es aber so. „Wir wollen das sportlich austragen“, sagt Hagen Stamm, Präsident des Rekordmeisters aus Berlin und Bundestrainer in Personalunion. Es geht um die Bundesliga, die im März wegen des Coronavirus unterbrochen wurde. An diesem Mittwoch versammeln sich die Vertreter der acht Erstligisten zu einer Videokonferenz, um über eine Wiederaufnahme zu diskutieren. Nicht alle sind dafür, aber die beiden Topklubs.