Geisterrennen sollen die Galopp-Saison retten

Zum Preis der Deutschen Einheit Anfang Oktober 2019 waren die Galopper zuletzt auf der Rennbahn in Hoppegarten unterwegs.

Hoppegarten. Vor mehr als 150 Jahren läutete auf der Pferderennbahn Hoppegarten zum ersten Mal die Startglocke. Bis heute sind Renntage auf der Bahn östlich von Berlin ein Zuschauermagnet. „Bis zu 13.000 Zuschauer kommen an einem Renntag - die meisten zahlend“, sagt der Besitzer der Rennbahn, Gerhard Schöningh. Eine volle Tribüne wird es auf allen deutschen Galoppbahnen aber auf unbestimmte Zeit nicht geben. In Zeiten von Corona sollen Geisterrennen die Saison retten.

Geht es nach dem Dachverband Deutscher Galopp soll der Rennbetrieb bereits im Mai wieder aufgenommen werden. Ohne Zuschauer und mit einem „komprimierten Programm“ bis zum 15. Juni. Der Kalender sieht Geisterrennen auf jeweils nur einer Rennbahn vor, um regionale Angebote zu schaffen und die Transportwege der teilnehmenden Pferde zu minimieren.

Ob der Plan umgesetzt werden darf, ist jedoch noch nicht klar. Auch wenige Tage vor dem ersten geplanten Rennen am 1. Mai in Hannover warten alle Beteiligten auf eine Genehmigung seitens der Politik. „Wir haben bereits positive Signale der lokalen Behörden bekommen“, sagt Schöningh. Er hoffe, dass bei den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag eine grundsätzliche Entscheidung fällt.

Berliner Senat zerschlägt Hoffnung auf Saisonstart Anfang Mai

Ihre Hoffnung auf einen Saisonstart Anfang Mai mussten die Berliner Traber schon am Montag aufgeben. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat die Anträge der Berliner Rennplätze in Mariendorf und Karlshorst auf die Genehmigung zur Durchführung von Geisterrennen abgelehnt. „Die Entscheidung fußt auf der Verordnung über die vorläufigen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus, die noch bis zum 10. Mai gilt“, heißt es in einer Mitteilung der Mariendorfer Trabrenn GmbH. Nicht von der Absage betroffen sei ein für den 17. Mai angesetzter Renntag. „Wir hoffen, ihn durchführen zu können.“

In Hoppegarten soll es am 10. Mai losgehen. Auch wenn Schöningh auf die Genehmigung hofft, sind Geisterrennen für ihn eine absolute Notlösung. „Uns fallen dabei fast alle Einnahmen weg. Für die Branche ist es aber existenziell wichtig, dass Rennen stattfinden.“ Der aktive Rennsport habe in Deutschland etwa 3000 Mitarbeiter. „Ohne Rennen besteht die Gefahr, dass Pferdebesitzer ihre Tiere aus dem Training nehmen, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt“, erklärt Schöningh. Dann würden auch Trainer und Reiter ihre Jobs verlieren.

Wettanbieter zeigen sich solidarisch mit der Branche

Ohne Zuschauer fallen für die Rennbahnen nicht nur die Eintrittsgelder weg, sondern vor allem auch die Erlöse aus Wetten vor Ort. Bei Geisterrennen können nur noch Wetten bei Buchmachern abgegeben werden. Einige Anbieter haben sich solidarisch mit der Branche gezeigt und verzichten für eine gewisse Zeit auf ihre Provision. So bleibt mehr für die Bahnbetreiber übrig. Mit diesen Einnahmen will man auch in Hoppegarten die Ausgaben für die Geisterrennen refinanzieren. „20 Prozent der Wetteinnahmen pro Rennen gehen an die Bahn“, erklärt Schöningh.

Und der Hoppegarten-Chef ist sich sicher: „Es wird irgendwann Lockerungen geben und dann hoffe ich, dass im Herbst auch wieder Rennen vor Zuschauern stattfinden können.“ Seine Rennbahn habe in den letzten 150 Jahren verschiedene politische Systeme und schwierige Zeiten überlebt. „Da sollten wir auch mit dem Corona-Virus fertig werden - alles andere wäre zu traurig.“