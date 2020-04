Berliner Sport überrascht von Senatsbeschluss

Berlin. Mit Verwunderung und auch Kritik haben Verantwortliche aus dem Berliner Sport auf den Senatsbeschluss reagiert, bis Ende Oktober keine Zuschauer wegen der Coronavirus-Pandemie zuzulassen. „Das hat uns überrascht. Dass beim Sport keine Zuschauer zugelassen werden, verstehen wir nicht“, sagte der Präsident des Landessportbundes, Thomas Härtel, am Mittwoch. „Wir erwarten, dass es für den Sport eine Gleichbehandlung gibt. Hier ist eine eindeutige Bevorzugung für den kulturellen Bereich erkennbar. Das können wir letztendlich nicht hinnehmen - bei allem Verständnis für den Gesundheitsschutz angesichts dieser Pandemie, das wir auch haben.“

Istaf-Macher wollen erst einmal abwarten

Die Macher des legendären Istaf, das am 13. September im Olympiastadion steigen soll, wollen erstmal keine Entscheidung über eine Absage des Leichtathletik-Meetings im Olympiastadion treffen. „Mit Blick auf unsere Fans, Partner und die Athletinnen und Athleten fühlen wir uns verpflichtet, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, sondern alle erdenklichen Szenarien durchzuspielen, zahlreiche Gespräche zu führen und in den nächsten Tagen in Ruhe zu beraten“, erklärte Meeting-Direktor Martin Seeber am Mittwoch.

Die Frage nach einer Absage stellt sich für die Organisatoren des Berlin Marathons gar nicht mehr. Von der Entscheidung des Senats erfuhren sie wie auch andere Betroffene nach eigenen Angaben aus den Medien. „Ich bin absolut überrascht“, sagte Jürgen Lock, Geschäftsführer des veranstaltenden SCC Berlin, dem „Tagesspiegel“. Bei dem riesigen Laufevent mit fast 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der ganzen Welt kommt auch zum Tragen, dass Veranstaltungen mit bis zu 5000 Teilnehmern bis ebenfalls zum 24. Oktober vom Senat der Hauptstadt am Dienstag untersagt worden waren - bis 31. August liegt die Grenze bei 1000 Teilnehmern.

„Als Sportsenator bedauere ich jedes Sportereignis, das nicht stattfinden kann“, sagte Andreas Geisel (SPD) dem „Tagesspiegel“. Es wäre aber unfair gewesen, die Veranstalter in falscher Hoffnung zu wägen und eine Sicherheit zu suggerieren, die es so noch nicht gebe. Schon bei der Pressekonferenz am Dienstag nach den Beschlüssen hatte Wirtschaftssenatorin Regina Pop (Grüne) betont, dass man den jeweiligen Verantwortlichen auch Planungssicherheit geben wolle.

Auch Hertha und Union lange vor leeren Rängen

Allerdings scheinen noch einige Fragen offen zu sein. So wie der Beschluss formuliert ist, dürften auch die beiden Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union bis Ende Oktober daheim nur vor leeren Rängen spielen. Grünen-Politikerin Pop hatte dazu aber auch gesagt: „Das wird sicherlich zu konkretisieren sein im Lichte der Ministerpräsidenten und -Präsidentinnen-Beratungen.“

Berliner Profi-Klubs in enger Abstimmung untereinander

Auch beim Handball-Bundesligisten Füchse Berlin gibt es nun Redebedarf. „Wir nehmen das erst einmal zur Kenntnis“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning. „Wir werden aber weiterhin die Gespräche mit den Behörden führen“, sagte er. Die Maßnahmen würden die Füchse auch deswegen hart treffen, weil sie immer noch hoffen, Ende August die Endrunde im EHF-Pokal ausrichten zu können. Zudem geht Hanning auch davon aus, dass die neue Bundesliga-Saison am 1. September startet.

Das weitere Vorgehen will Hanning nun mit den anderen Berliner Profi-Klubs absprechen. „Wir stehen immer in Kontakt. Wir werden das zusammen diskutieren und gegebenenfalls gemeinsam vorgehen“, sagte er. Die Klubs wollen deshalb das Gespräch mit der Politik suchen, um eine Lösung zu finden. Hanning bleibt optimistisch: „Wenn uns das Rechtssicherheit gibt, ist das ja gut und zum ersten Mal etwas, mit dem wir wirklich planen können.“

Die neue Lage in der Corona-Krise beschäftigt auch die Eisbären Berlin. „Ich habe die Mitteilung des Berliner Senats gelesen, aber was das bedeutet, ist noch nicht richtig klar“, sagte Geschäftsführer Peter John Lee. „Wir müssen uns mit den Berliner Profiklubs beraten und das alles bewerten und analysieren. Es ist wichtig, mit einer Stimme zu sprechen.“ Die DEL hofft weiterhin auf den 18. September als Starttermin für die neue Spielzeit 2020/21.