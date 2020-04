Eastside Berlin nach Saisonabbruch zum sechsten Mal Meister

Die Saison ist in allen Spielklassen vom Deutschen Tischtennis-Bund beendet worden. Dadurch ist der TTC Eastside deutscher Meister.

Berlin. Die Begeisterung hielt sich in engen Grenzen. „Den Titel an der Platte zu holen, ist natürlich ganz anders“, sagte Alexander Teichmann, Präsident des Tischtennis-Bundesligisten TTC Eastside, in einer ersten Reaktion, „der Knalleffekt, die Emotionen, dieser besondere Moment, den entscheidenden Punkt geholt zu haben, das alles fehlt.“

So aber bekamen die Berlinerinnen einfach mitgeteilt, was sowieso viele schon erwartet hatten. Die Saison im Tischtennis ist durch den Deutschen Tischtennis-Bund wegen des Coronavirus abgebrochen worden – von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga. Der Tabellenführer in der höchsten Spielklasse ist damit deutscher Meister. Der TTC Eastside.

National hat der TTC Eastside kein Spiel verloren

Seit dem 13. März war der Spielbetrieb bereits unterbrochen. Eastside hatte bis dahin den deutschen Pokal souverän gewonnen und in der Tabelle ohne Verlustpunkt mit elf Siegen in elf Spielen vorn gelegen. Vor dem TuS Bad Driburg, der sein Team wegen der finanziellen Probleme durch die Corona-Krise jetzt zurückziehen musste.

Daran, dass der Titelgewinn für die Berlinerinnen verdient ist, besteht kein Zweifel. „Die Mannschaft war so aufgebaut, dass sie auf jeden Fall beide nationalen Titel holen könnte“, sagte Teichmann, „auch der Teamspirit war da. Es war eine gut aufgestellte Mannschaft.“ Die sich jetzt stark verändern wird: Die Rumänin Bernadette Szöcs, die Schwedin Matilda Ekholm und die schwangere Ungarin Gina Pota werden nicht zum Aufgebot zählen, wenn im Herbst die nächste Saison beginnt.