Berlin. In der Corona-Krise arbeitet auch der Direktor des Landessportbundes Berlin an manchen Tagen im Homeoffice. Während seine beiden Söhne mit einem Hörspiel beschäftigt sind, gibt Friedhard Teuffel (45) der Berliner Morgenpost ein Interview und beantwortet die drängendsten Fragen zum Berliner Vereinssport. Gibt es einen Mitgliederschwund? Wer hilft den Vereinen, die jetzt keine Einnahmen haben? Müsste der Sport nicht fordernder auftreten?

Berliner Morgenpost: Herr Teuffel, gibt es in Berlin schon die ersten Sportvereine, denen unter dem Druck der Corona-Krise die Insolvenz droht?

Friedhard Teuffel: Wir erfahren jeden Tag von vielen ernsten Sorgen der Vereine. Die Krise trifft eigentlich alle, wenn auch unterschiedlich hart. Besonders kämpfen müssen Vereine, denen bestimmte Einnahmen wegbrechen, auf die sie angewiesen sind. Ob das in ihrer Vereinsgaststätte ist oder in ihrem Kursbetrieb. Finden keine Kurse statt, kommen auch keine Einnahmen rein. Die Kosten laufen aber weiter. Da entstehen Schieflagen, die existenzgefährdend werden können.

Gibt es viele Mitgliederaustritte?

Bisher hält sich das zum Glück in Grenzen. Wir haben sogar Vereine, in denen sich Mitglieder gemeldet haben und anbieten, den doppelten Beitrag zu zahlen. Tenor: Wir wissen genau, wir müssen jetzt zusammenstehen. Vereinsbeiträge sind in der Regel ja auch überschaubar gemessen an dem, was man dafür geboten bekommt. Das sind sehr schöne Signale. Unser Präsident Thomas Härtel hat an die Mitglieder appelliert, zu ihren Vereinen zu stehen. Weil das ein Zeichen von Solidarität in der Sportfamilie ist, auch wenn der Sport jetzt ruhen muss. Sportsenator Andreas Geisel und der Regierende Bürgermeister Michael Müller haben das ebenfalls getan. Das freut uns sehr. Man darf nicht vergessen, dass der Sport alle Menschen nach der Krise auch schnell wieder zusammenführen kann.

Aber neue Eintritte gibt es jetzt nicht, oder?

Doch, tatsächlich, in Einzelfällen. Und dann aus Solidarität. Vielleicht wird vielen Menschen bewusst, was ihnen auch in dieser Phase besonders fehlt. Das könnte durchaus der Sport im Team sein.

Haben Sie Beispiele, worunter Vereine konkret leiden? Da gibt es doch bestimmt auch Unterschiede zwischen einem Großverein wie dem SCC oder einem kleinen Segelklub…

Ein größerer Verein hat viele Beschäftigte, die er weiterbezahlen muss. Natürlich gibt es die Möglichkeit, Kurzarbeitsgeld zu beantragen. Er hat für vereinseigene Anlagen Betriebskosten, die laufen weiter. Die Vereinsanlagen müssen in Schuss gehalten werden. Ein Hausmeister muss sich kümmern. Da ist Strom, Wasser weiter zu bezahlen. Bei den kleineren Vereinen geht es vor allem darum, wie kann ich meine Übungsleiterinnen und Übungsleiter weiterversorgen? Die geraten in große Schwierigkeiten, wenn sie selbst nichts anbieten können. Wie bringt man die durch diese Situation? Der Segelklub hat ganz andere Sorgen, da müssen die Boote jetzt wassertüchtig gemacht werden. Dürfen die Segler auf die Anlagen drauf? Sportanlagen sind ja gesperrt. In der Theorie könnte man diese Anordnung so auslegen, dass ich nicht allein auf das Gelände darf, um das Boot zu reparieren. Da versuchen wir wie bei den oben beschriebenen Problemen, gemeinsam mit der Senatsverwaltung Lösungen zu finden.

Ich selbst spiele Tischtennis im VfL Tegel, der veranstaltet sonst einmal im Jahr das Turnier Tegel Open. Durch Teilnahmegebühren sowie Kuchen- oder Süßigkeitenspenden von Mitgliedern kommt ein vierstelliger Betrag zusammen. Der fällt jetzt weg, ist aber für den Bestand der Abteilung sehr wichtig. Wer hilft dem Verein?

Das Beispiel lässt sich auf viele übertragen. Oft sind es kleinere Beträge, die wegbrechen, die sich aber zu einer größeren Summe addieren. Eintrittsgelder, der Verkauf von Kuchen oder Getränken – das ist im Haushalt der Klubs fest eingeplant. Wir setzen jetzt darauf, dass es sowohl aus dem organisierten Sport als auch durch Unterstützung des Senats eine Art solidarischen Förderfonds geben wird. Wir als LSB versuchen auch Geld einzusparen, das wir dann an Vereine und Verbände weitergeben können, damit die diese schwierige Phase überbrücken können.

Woher kommt dieses Geld?

Wir als LSB schicken einen Großteil unserer Belegschaft in Kurzarbeit für die nächsten zwei Monate. Meine Abteilungsleiter und ich verzichten auf Gehalt. Das LSB-Präsidium hat Haushaltsbeschränkungen beschlossen. Das eingesparte Geld wollen wir für Vereine und Verbände einbringen. Es gibt außerdem Zuwendungsprogramme, die Personalkosten beinhalten. Auch dort können wir durch Kurzarbeit Mittel einsparen. Und es gibt Sachkosten, die jetzt in der Krise nicht vordringlich sind. Wenn wir uns alle zusammentun, kommt hoffentlich eine Summe heraus, die den Vereinen das Überleben sichert.

Wie helfen Senat und Bund?

Mit dem Senat verhandeln wir gerade sehr konstruktiv über den solidarischen Förderfonds. Und dass zum Beispiel Gelder weiterfließen aus Zuwendungsprogrammen wie bei der Übungsleiterfinanzierung oder hauptberuflichen Verwaltungskräften. Die Soforthilfepakete des Senats enthalten schon jetzt Unterstützungsmöglichkeiten auch für Vereine und Selbstständige. Der Bund leistet mit dem Kurzarbeitsgeld einen entscheidenden Beitrag. Das entlastet viele Verbände und Vereine.

Was tut der LSB noch?

Wir versuchen zu beraten und unterstützen, wo wir können. Auf unserer Homepage werden die Antworten auf die drängendsten Fragen von Vereinen und Verbänden laufend aktualisiert. Und in der der nächsten Woche werden wir online ein Meldesystem freischalten, wo Vereine ihre Einnahmeausfälle exakt angeben können, so dass wir den entstandenen Schaden gegenüber dem Senat nicht aus dem Bauch heraus, sondern ganz konkret beziffern können. Um dann in Verhandlungen sagen zu können: Das und das fehlt wirklich, den und den Beitrag brauchen wir jetzt.

In den vergangenen Jahren ging es bei den LSB-Mitgliederzahlen immer aufwärts, Ende 2019 waren es annähernd 700.000 in 2500 Vereinen. Fürchten Sie einen Einbruch?

Unsere Mitgliederzahlen sind zuletzt schneller als die Einwohnerzahlen der Stadt gewachsen. Viele Menschen sehen, dass im Verein Dinge angeboten und geleistet werden, die nur der Verein kann. Da gibt es für einen überschaubaren Beitrag ein qualifiziertes Sportangebot in Gemeinschaft. Das schätzen viele. Die Angebote werden immer differenzierter, betreffen alle Altersgruppen, es gibt gute Auswahlmöglichkeiten. Selbst jetzt in dieser schwierigen Phase machen viele Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit ihren Vereinen kreative Online-Angebote. Sie halten die Präsenz des Sports hoch, um ihre Mitglieder zu bewegen. Das wird auf den unterschiedlichsten Plattformen sehr gut angenommen, auch auf der von LSB und rbb. Deshalb hoffe ich, dass es keinen Einbruch geben wird.

Also ist der Sport weiter gewachsen als größte Bürgerbewegung der Stadt. Trotzdem tut er sich schwer, anders als etwa die Kultur, immer gleich nach Förderung zu rufen. Manche Menschen sagen sowieso, es gebe wichtigere Probleme als die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes. Was entgegnen Sie denen?

Wir sind manchmal wirklich ein bisschen zu zurückhaltend. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist unseren gesellschaftlichen Beitrag mehr hervorzuheben. Den kann man nicht gering schätzen, und der ist gerade in einer Phase wie jetzt wichtig. Der Vereinssport ist eine stabilisierende Säule in Deutschland. In ganz unterschiedlichen Bereichen. Der Sport ist der Gesundheitsanbieter Nummer eins im Land. Wenn das jetzt leiden würde, bekämen wir das auch im Gesundheitssystem zu spüren. Auch monetär. Wir tragen entscheidend zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei, indem sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus im Sportverein treffen und alle nach denselben Regeln ein Spiel machen können. Ein solcher Austausch findet im Sport so gut statt wie in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich. Was aktuell besonders wichtig ist: Die Einschränkungen durch Corona bringen soziale Spannungen mit sich. Die Leute wollen raus, in Gemeinschaft sein, sich bewegen. Paradoxerweise ist jetzt zum Risikofaktor geworden, was wir sonst tun: die Hand reichen zum Gratulieren, uns abklatschen und umarmen, wenn wir gewonnen haben. Vielen fehlt das schon jetzt. Und es würde dauerhaft fehlen, wenn die Vereinslandschaft unter dieser Krise nachhaltig leiden würde.

Warum fordert der Sport nicht laut Unterstützung?

Wir sind eine Solidargemeinschaft und schauen oft zuerst darauf, wie wir uns gegenseitig helfen können. Wir befinden uns aber jetzt in Gesprächen mit den Senatsverwaltungen für Sport und Bildung, um gemeinschaftlich diese Krise gut durchzustehen. Da spüren wir auch eine Wertschätzung für das, was den Vereinssport ausmacht. Bewegung ist die beste Prävention. Fiele sie weg, würde das den Krankenkassen auf die Füße fallen. Sport ist insofern nicht nur bei den sogenannten weichen Faktoren wie Zusammenhalt, Integration, Inklusion wichtig, sondern auch unter ökonomischen Gesichtspunkten. Auch deshalb ist es ratsam, den Vereinssport zu unterstützen.

Wir haben gar nicht über die Topvereine und die Topveranstaltungen in der Sportstadt Berlin gesprochen. Was erwarten Sie: Können Hertha, Füchse, BR Volleys oder der Marathon das Virus unbeschadet überstehen?

Ich kann es nur hoffen. Viele haben einen sehr teuren Kader zu finanzieren. Aber alle leiden, der kleine Verein, der um eine Bandenwerbung vom Bäcker um die Ecke kämpft ebenso wie der Großverein mit dem großen Sponsorvertrag. Wir brauchen diese prominenten Vereine, sie sind Leuchttürme, haben Strahlkraft und stehen für die Sportmetropole Berlin. Weil diese Krise wirklich weltweit alle betrifft, hoffe ich, dass es durch sie keine Berlin-spezifischen Wettbewerbsnachteile gibt. Und beim Marathon hoffe ich, dass die Sponsoren auch sehen, was die vielen ehrenamtlichen Helfer dort leisten, ohne die solche Veranstaltungen nicht möglich wären. Insofern wünsche ich mir, dass sie erkennen, was sie am Sport haben.

