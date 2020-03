Rot-Weiß bangt um seine Rasentennis-Premiere

Berlin. „Es ist deprimierend“, sagt Markus Zoecke. Ganz allein sitzt der Sportdirektor des Tennisklubs LTTC Rot-Weiß in diesen Tagen in seinem Büro und schaut hinaus auf die verwaiste Anlage. Kein einziges Mitglied tummelt sich jetzt noch an der Hundekehle, auch der Tennisunterricht ist gestrichen, seit der Sportbetrieb aufgrund des Coronavirus komplett eingestellt wurde. Nur ein paar Bauarbeiter sind zu sehen sowie Greenkeeper Christian Engelmann, der sich penibel darum kümmert, dass zumindest der Rasen in Bestform bleibt.

Kerber, Görges, Kenin und Gauff haben zugesagt

Zoecke hofft, dass demnächst wieder mehr Leben auf dem Vereinsgelände einkehrt. Vom 13. bis 21. Juni soll im Grunewald ein internationales Frauenturnier stattfinden, mit dem Berlin an die ruhmreiche Tradition der German Open seit den Achtzigerjahren anknüpfen will: die bett1 Open. Mit den beiden deutschen Assen Angelique Kerber und Julia Görges, Jungstar Cori Gauff sowie der Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin (beide USA) waren schon erste Stars für das mit einer Million Dollar dotierte WTA-Premiumturnier vorgemerkt.

Ob sie allerdings tatsächlich in diesem Jahr in Berlin aufschlagen, ist wegen Corona derzeit mehr als fraglich. „Mit allem hätte ich gerechnet: dass die Mitglieder ein Turnier auf Rasen nicht möchten. Dass der Senat nicht mitspielt. Sogar, dass uns die Wildschweine am Tag vor dem Turnierstart den Rasen umgraben. Aber daran denkt doch kein Mensch“, meint Zoecke.

Turnierkalender wird gerade durcheinandergewirbelt

Erst am Mittwoch hatten die beiden Tennis-Spielervereinigungen ATP und WTA ihre Spielpausen aufgrund der Corona-Pandemie in einem gemeinsamen Beschluss verlängert. Die Sandplatzsaison ist abgesagt. Bis zum 7. Juni ruhen nun die Touren der Männer und Frauen; die Weltranglisten sind in diesem Zeitraum eingefroren. Der Terminkalender wird dadurch kräftig durcheinandergewirbelt: Zahlreiche Turniere können nicht wie geplant stattfinden, darunter die BMW Open in München. Die Organisatoren der French Open teilten mit, dass das Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr ausnahmsweise im Herbst stattfinden soll, wo sie allerdings mit anderen Turnieren kollidieren.

Der Start des Berliner Turniers liegt nur sechs Tage nach Ablauf der Frist von ATP und WTA. Trotzdem hält Veranstalter Edwin Weindorfer noch am geplanten Termin fest. „Im Moment planen wir noch ganz normal und gehen davon aus, dass das Turnier stattfindet. Aber wir beobachten die Situation natürlich ganz genau“, sagt er. Weindorfer wusste schon seit vergangenem Freitag von der Absage der Sandplatzsaison, die nun am Mittwoch offiziell verkündet wurde. „Man muss das respektieren, es ist die richtige Entscheidung“, sagt er.

Bis Ende April wird Entscheidung erwartet

„Das Wichtigste sind in diesen Tagen unser aller Gesundheit und die Bekämpfung von Corona. Dazu muss auch die Tenniswelt ihren Teil beitragen.“ In Stuttgart und Mallorca veranstaltet Weindorfer noch zwei weitere Turniere auf Rasen und steht deshalb in ständigem Austausch mit der ATP und der WTA. Ende April wollten die beiden Spielervereinigungen über das weitere Vorgehen informieren. Bis dahin entscheidet sich, ob auch die mit fünf Wochen ohnehin knapp bemessene Rasensaison in diesem Jahr ausfallen muss.

Dabei hänge die Entscheidung von verschiedenen Faktoren ab, wie Weindorfer erklärt. Zum einen natürlich, wie sich die Pandemie weiter entwickelt und welche Vorgaben es von Seiten der Behörden zu deren Bekämpfung gibt. „Wenn Sportveranstaltungen weiterhin nicht gestattet sind, müssen wir uns dem selbstverständlich fügen“, sagt Weindorfer. Aktuell sind solche Events in Berlin bis Ende April untersagt. Neben der Entwicklung in Deutschland spielt aber auch eine Rolle, wie es andernorts aussieht und inwiefern die Reisefreiheit der Top-Athleten möglicherweise eingeschränkt ist.

Eng an das Turnier in Wimbledon gekoppelt

Zudem ist das Turnier in Berlin eng an das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gekoppelt, den Höhepunkt der Rasenplatzsaison. Sollte dieses nicht stattfinden können, weil sich die Lage in Großbritannien verschärft, hätte auch die Berliner Veranstaltung zum ursprünglichen Termin wenig Sinn. Angesichts so vieler Unwägbarkeiten sagt Edwin Weindorfer ganz offen: „Es kann uns schon passieren, dass das Turnier abgesagt wird.“ In diesem Fall wolle man zunächst nach einem Ausweichtermin noch in diesem Jahr suchen. Erst wenn das nicht möglich ist, würde man die Premiere um ein Jahr auf 2021 und den angestammten Termin kurz vor Wimbledon verschieben.

Falls das Turnier jedoch wie geplant über die Bühne geht, hat LTTC-Sportdirektor Markus Zoecke keinen Zweifel, dass sein Verein mit allen Arbeiten rechtzeitig fertig wird. Die Vorbereitungen liefen seit dem vergangenen Jahr, vieles habe man schon erledigt. Die Sandplätze wurden abgerissen und schon vor Weihnachten der Rasen eingesät; auch die Sanierung der Garderoben und des Klubhauses ist schon weit fortgeschritten. „Die ganzen Arbeiten sind auf keinen Fall umsonst. Denn es ist ja auch unser Anspruch, dass die Anlage schön aussieht“, sagt Zoecke.