Home-Office für Doktor Hockey Martin Häner

Einsatz im Nationaltrikot: Olympiasieger Martin Häner (l.) hofft, dass die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. Als Arzt hat er daran so seine Zweifel.

Berlin. Schon vorher war es nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen. Ganz allein ging Martin Häner auf den heimischen Platz des Berliner Hockey-Clubs (BHC), um für sich zu trainieren und so wenigstens das Ballgefühl zu bewahren. An gemeinsame Einheiten mit der gesamten Mannschaft war wegen des Coronavirus nicht zu denken, doch zumindest konnte der Olympiasieger von 2012 noch das Eckenschießen üben – zwar nur den Schuss an sich, ohne vorherige Vorlage, aber immerhin.

Mittlerweile ist selbst das nicht mehr möglich. Am Sonnabend hat der Berliner Senat den Sportbetrieb auf allen öffentlichen und privaten Anlagen, in Schwimmbädern und Fitnessstudios verboten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Martin Häner bleibt nun nicht mehr viel, um irgendwie fit zu bleiben. „Wer hat schon Sportgeräte zu Hause?“, sagt er.

Für den Sportler Martin Häner ist alles extrem unbefriedigend

„Ich kann jetzt eigentlich nur noch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht machen oder joggen gehen. Ich will so gut es geht bereit sein, wenn es irgendwann wieder losgeht.“ Für ihn als Leistungssportler ist die Situation extrem unbefriedigend. Als Mediziner und Familienvater kann er die jüngsten Schritte aber absolut nachvollziehen.

„Wenn wir Zahlen wie in Italien verhindern wollen, braucht es extreme Maßnahmen. Und machen wir uns nichts vor: Auch bei uns werden die Zahlen noch steigen“, sagt Häner. Der BHC-Kapitän ist selbst Arzt, seit zwei Jahren arbeitet er in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im Martin-Luther-Krankenhaus in Wilmersdorf. Beruflich ist er von Corona zwar nicht direkt betroffen. „Unser Krankenhaus ist keine erste Anlaufstelle“, sagt er.

Allerdings werden ab Montag auch in seinem Bereich alle nicht notwendigen Operationen verschoben, um Kapazitäten für Notfallpatienten frei zu halten. Die Johannesstift-Diakonie, zu dem seine Klinik gehört, sei in das gesamte Maßnahmenpaket eingebunden, so Häner.

Für den Arzt Martin Häner ist Olympia stark in Frage gestellt

Das kann man aus sportlicher Sicht gerade nicht behaupten. Zum Beispiel bei der Nationalmannschaft: Eigentlich wären in dieser Phase des Jahres mehrere Länderspiele geplant gewesen; nachdem der Fokus bislang vor allem auf der Athletik lag, wollte das DHB-Team nun an taktischen Feinheiten arbeiten und die Mannschaft entwickeln. Aber dann kam Corona. Die Länderspiele wurden erst einmal abgesagt – ob sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, ist offen. Über die weiteren Planungen in der Pro League und die weitere Olympiavorbereitung nach dem 1. April werde man mit dem Bundesinnenministerium und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sowie mit dem Weltverband beraten, heißt es von Seiten des Deutschen Hockey-Bunds. Für Ende des Monats war zudem eine weitere Kaderreduzierung vorgesehen. „Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt gehandhabt wird“, sagt Martin Häner.

Auch die Bundesliga ist betroffen. Der Spielbetrieb, der eigentlich am ersten April-Wochenende wieder starten sollte, ist bis Ende April ausgesetzt. Zwar hoffen Präsidium und Vorstand des DHB noch, dass die Saison danach sportlich beendet werden kann – in welcher Form auch immer. „Aber wenn überhaupt, geht das nur in einer extrem abgespeckten Variante“, sagt Häner. Denkbar sei, dass das Play-off verkürzt wird und die ersten beiden Teams jeder Gruppe direkt das Final Four bestreiten, ohne ein vorheriges Viertelfinale. Oder dass die Rückrunde komplett ausfällt und die Tabelle nach der Hinrunde zu Rate gezogen wird, um so die Play-off-Teilnehmer zu ermitteln.

Kurios: Finanziell ist Hockey nicht so stark betroffen

Immerhin: Finanzielle Probleme, wie sie nun die Klubs in vielen Profiligen befürchten, drohen im Hockeysport nur bedingt. „Wir haben auch sonst nicht so viele Zuschauer, als dass die wegfallenden Einnahmen stark ins Gewicht fallen würden“, sagt Martin Häner. Allerdings müsse man schauen, wie sich die Sponsoren verhalten, die zum Teil ebenfalls von der Corona-Krise betroffen sind. „Insgesamt haben wir aber nicht die Sorgen wie einige andere Sportarten“, so Häner.

Es ist ein schwacher Trost. Genau wie die Tatsache, dass zumindest in Europa nahezu alle anderen Nationen im gleichen Maße betroffen sind. Oder dass die deutschen Hockeyspieler ihr Olympiaticket bereits sicher haben, während sich viele Individualsportler erst noch qualifizieren müssen und deshalb umso mehr von den Einschränkungen betroffen sind. Denn was nützt das, wenn die Olympischen Spiele am Ende womöglich ebenfalls abgesagt werden?

„Es gibt den Mediziner in mir und den Sportler“, sagt Martin Häner. „Als Sportler hoffe ich natürlich, dass Olympia stattfindet. Das ist der große Traum aller Athleten. Aber als Arzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das funktionieren soll. Es wird bis dahin keinen Impfstoff gegen Covid-19 geben, das ist nicht realistisch. Doch solange die Spiele nicht abgesagt sind, bereiten wir uns darauf vor, als ob sie stattfinden.“ Nach der Sperrung des Sportplatzes nun gewissermaßen im Home-Office.

