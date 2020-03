Berliner Topklubs wegen Coronavirus im Ungewissen

Berlin. Auch bei den Berliner Topklubs herrscht Unruhe, wenn es um das Thema Coronavirus und dessen mögliche Folgen geht. Spielen oder nicht? Mit Fans oder ohne? „Das ist keine Entscheidung, die wir als einzelner Verein treffen sollten. Das muss eine Etage höher abgestimmt werden“, sagt Kaweh Niroomand, Geschäftsführer der BR Volleys, „in den Ligen. Und es sollte abgestimmt werden mit den anderen Ligen – Handball, Basketball, Eishockey.“ Gespräche finden schon seit der vergangenen Woche statt. Das Problem ist nur: Die Situation mit dem Virus ist „dynamisch“, wie es so schön heißt. Jeden Tag kann eine neue Lage eintreten, die alles vorher Besprochene über den Haufen wirft.

Die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC (Sonnabend in Hoffenheim) und 1. FC Union (Sonnabend in der Alten Försterei gegen Bayern München) wollen nicht spekulieren. „An einer Diskussion über Eventualitäten werden wir uns nicht beteiligen“, sagt Union-Sprecher Christian Arbeit. „Gemeinsam werden alle Beteiligten die Situation für den kommenden Spieltag bewerten und eine Entscheidung treffen, die es dann zu akzeptieren gilt“, fügt Herthas Pressesprecher Marcus Jung hinzu.

Füchse-Präsident Steffel: Absagen sind unverhältnismäßig

Alle scheinen zu spüren, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis in der Hauptstadt das erste Mal das Publikum draußen bleiben muss. „Das Coronavirus bringt in jedem Fall Veränderungen, das wird auch am Sport nicht einfach vorbeigehen“, sagt Marco Baldi, Geschäftsführer von Alba Berlin (Sonnabend in der Mercedes-Benz Arena gegen Braunschweig). „Wir müssen das Augenmaß behalten und keine Hysterie ausbrechen lassen“, sagt Baldis Kollege Bob Hanning von den Füchsen Berlin, die nach der Spitzenpartie am vergangenen Sonntag gegen Flensburg erst nächste Woche wieder ein Heimspiel haben. Füchse-Präsident Frank Steffel wagt sich am weitesten vor bei seiner Einschätzung: „Den Aufruf, pauschal Sportveranstaltungen abzusagen, finde ich falsch und unverhältnismäßig.“ Es werde so gern vom mündigen Bürger geredet, „dann sollten wir ihm auch die Wahl lassen, ob er zu einem Fußball- oder Handball-Profispiel geht oder nicht“.

Eisbären-Manager Peter-John Lee überlässt das Urteil lieber den Experten, „die wissen, wie gefährlich alles ist“. Sein Sportdirektor Stephane Richer kündigt an, weiter zu trainieren und abzuwarten. „Es wäre schade für uns, wenn das Play-off abgesagt werden würde. Aber wir müssten mit der Entscheidung leben.“ Bis dahin ist zumindest noch eine Woche Zeit. Am Sonntag gewannen die Berliner ihr letztes Punktspiel gegen Bremerhaven in der Mercedes-Benz Arena 4:3.

Halbmarathon findet trotz Coronavirus statt

Besonders bitter wäre ein Ausschluss der Fans für die BR Volleys, die am Sonntag ihr Spitzenspiel gegen Friedrichshafen haben – dieses Duell zieht regelmäßig 6000 Zuschauer und mehr an, es ist ein Feiertag für die BR Volleys. Aber Niroomand ist klar: „Alles steht hintenan für die sicherste Variante für die Bevölkerung. Der Sport kann sich da nicht herausnehmen.“ Auf die Klubs kommen dabei hohe Einnahmeverluste zu. Und die Frage, wie mit den Menschen umzugehen ist, die schon ein Ticket erworben haben. „Wir wollen unsere Fans nicht verärgern und werden sehen, welche Kompensation wir treffen können“, so Niroomand.

Der Berliner Halbmarathon soll nach jetzigem Stand am 5. April stattfinden. „Aktuell planen wir mit der Umsetzung, beobachten die Lage und Entwicklung aber natürlich genau“, sagt Sprecher Robert Fekl. Man sei ständig in engem Austausch mit den Gesundheitsbehörden. „Letztlich sind sie verantwortlich für die Regularien.“ Der Landessportbund Berlin (LSB) hat dagegen seinen „Amateursportpreis“ am 21. März abgesagt, auf dem im Maritim-Hotel Berliner Sportler geehrt werden sollten. In diesem Frühjahr sollte außerdem der traditionelle Jugendaustausch mit Israel fortgesetzt werden. „Eine Sportgruppe sollte nach Berlin kommen“, sagt LSB-Direktor Friedhard Teuffel, „aber Israel lässt sie nicht ausreisen.“