Frauen des Berliner HC wollen endlich ins Final Four

In der Bundesliga blieben die Frauen des Berliner HC ohne Punktverlust. Jetzt wollen sie auch ins Final Four um den Hallenhockey-Titel.

Berlin. Anna Kilian sollte eigentlich langsam in die Bundesliga hineinschnuppern. Dann aber verletzte sich die etatmäßige Torhüterin des Berliner Hockey Clubs (BHC) und Kilian – damals gerade 17 geworden – wurde ins kalte Wasser geworfen. „Ich bin da so hineingerutscht“, sagt sie. Zunächst war geplant, dass sie sich den Posten zwischen den Pfosten mit einer anderen Jugendlichen teilt.

Schlechte Erfahrungen bei der EM in Minsk

Doch Anna Kilian erledigte ihre Aufgabe so gut, auch dank hilfreicher Tipps des damaligen BHC-Trainers Florian Keller, dass sie bald zur alleinigen Nummer eins wurde. Ähnlich unverhofft kam die 20-Jährige kürzlich auch zu ihrem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Weil der Deutsche Hockey-Bund (DHB) zur Hallen-EM in Minsk (Weißrussland) einen Perspektivkader entsendete, weil die erste Garde sich auf Olympia vorbereitete, feierte Kilian ihre Premiere mit dem A-Team.

Anders als die deutschen Männer, die bei ihrem EM-Turnier in Berlin den Titel holten, gingen die Frauen allerdings leer aus. Nachdem sie in der Vorrunde noch alle Spiele gewannen, unterlagen sie im Halbfinale den Gastgebern und im Spiel um Platz drei gegen Tschechien und beendeten das Wochenende auf Platz vier. „Wir haben kein schlechtes Turnier gespielt“, meint Anna Kilian. In den entscheidenden Momenten war die junge DHB-Auswahl allerdings nicht clever genug.

Immer war die Konkurrenz aus Nord, Süd und West stärker

Sie hofft, dass sich so etwas nicht mit dem Verein wiederholt. Zehn Siege aus zehn Spielen holten die BHC-Frauen in der Vorrunde der Hallenhockey-Bundesliga und damit als einziger Klub die Maximalausbeute. Auch die nur zehn Gegentore waren ligaweit ein Bestwert, an dem Kilian selbst großen Anteil hatte. Als Sieger des Oststaffel trifft der BHC im Viertelfinale am Sonnabend (13 Uhr, Cole-Sport-Center) auf den Nord-Zweiten Harvestehuder THC. Anschließend empfangen die Männer des Vereins um 15.30 Uhr den Hamburger Polo Club. Die Männer des TuS Lichterfelde und die Frauen der Zehlendorfer Wespen müssen jeweils auswärts beim Club an der Alster antreten.

In den vergangenen Jahren waren die BHC-Frauen eigentlich immer Gruppensieger im Osten. „Das wird von uns als Feld-Bundesligist auch erwartet“, sagt Anna Kilian. Im Viertelfinale gegen die stärker eingeschätzten Staffeln im Norden, Westen und Süden war dann aber jeweils Endstation. „Dieses Mal wollen wir endlich einmal gewinnen und das Final Four erreichen“, sagt die Berlinerin. Das Finalturnier wird am 8./9. Februar in Stuttgart ausgetragen. „Gegen den HTHC erwartet uns ein heißer Tanz“, ahnt Kilian. Doch man wächst bekanntlich mit seinen Aufgaben. Diese Erfahrung hat sie bereits hinter sich.