Spektakuläres Finale bei Berliner Sixdays

Berlin. Die Karriere mit einem möglichst spektakulären Erfolg beenden zu können, ist der Wunsch aller Spitzensportler. Moreno de Pauw ist das gelungen. An der Seite seines belgischen Partners Wim Stroetinga (34) gewann der 28 Jahre alte Niederländer mit 505 Punkten das 109. Berliner Sechstagerennen. Vier der sechzehn Mannschaften waren rundengleich ins Finale vor 8600 Zuschauern (Gesamtzahl für sechs Tage: 50.500) gestartet. Für die Dänen Marc Hester (34) und Oliver Wulff Frederiksen (19) blieb Rang zwei (495 Zähler) vor Theo Reinhardt (28, Berlin) und Morgan Kneisky (34, Frankreich) die auf 480 kamen. 412 Punkte bedeuteten Rang vier für das Österreich-Duo Andreas Graf (40) und Andreas Müller (34).

Lokalmatador Theo Reinhardt zeigt sich enttäuscht

Das verdiente Siegerbierchen in der Hand zeigte sich de Pauw, bereits 2016 Triumphator an der Landsberger Allee, neugierig auf seine Zukunft: „Das war schon ein perfekter Abschluss für mich. Und jetzt muss ich rausfinden, was ich außer Radfahren noch gut kann.“ Ein mögliches Berufsziel sei der Einstieg in den Polizeidienst. Stroetinga (2017 und 2018 in Berlin auf dem obersten Treppchen) fasste die sechs Tage mit einem Satz zusammen: „Wir waren nicht das stärkste Team, aber das cleverste.“

Lokalmatador und Vorjahressieger Theo Reinhardt war die Enttäuschung deutlich anzusehen. Er versuchte, das zu verbergen, aber er haderte mit der Leistung seines Partners – und auch der eigenen. „Es war vom ersten Abend an hart. Morgan hat ein wenig die Sprintstärke gefehlt, ich war auch nicht optimal drauf. Aber Gratulation an Moreno, für ihn freut es mich.“ Das musste reichen. Der Blick geht nach vorn. Vom 26. Februar bis zum 1. März werden in Berlin die Bahnrad-Weltmeisterschaften ausgetragen. Mit seinem Lieblingspartner Roger Kluge (33) will er den dritten WM-Titel im Zweier-Mannschaftsfahren in Folge gewinnen. „Alles andere ist momentan nicht so wichtig, denn es wird schwer genug“, so Reinhardt.

Maximilian Lewy im Sprint eine Klasse für sich

Harte WM-Konkurrenz erwartet auch Maximilian Levy (32). Während der 109. Sixdays zeigte sich der gebürtige Berliner in überragender Form und gewann den Sprintwettbewerb. Vor allem seine 12,202 Sekunden über die 250-Meter-Runde (Spitzengeschwindigkeit: 79,2 km/h) degradierte die Konkurrenz zu Statisten. „Es war gut, vor der WM in Berlin fahren zu können. Die Bahn ist speziell, auch wenn man denkt, es sind ja nur zwei Geraden und zwei Kurven. Ich habe viel Selbstvertrauen gewonnen, und mein Ziel ist eine Medaille.“

An WM-Edelmetall denkt Sprint-Siegerin Emma Hinze (Cottbus) eher als an ein Ziel, das sie mal erreichen will: „Meine Form stimmt und ich habe eine gute Linie gefunden. Der Rest wird sich zeigen.“ Sowohl Levy als auch die 22-Jährige freuen sich zusätzlich auf die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August), obwohl dadurch die WM ein wenig an Strahlkraft verliert. Maximilian Levy: „Olympia übertrifft nun mal alles.“ Was beide nicht verstehen, ist, dass die WM-Vorbereitungen der deutschen Starter nicht durchgängig, sondern lediglich an zwei Tagen in Berlin durchgeführt werden. Die Bahnaufbauten gelten als ein Grund. Maximilian Levy: „Das kriegen sie in anderen Ländern anders hin.“

2021 könnte ein Top-Fahrerfeld am Start sein

Mit Blick auf das 110. Berliner Sechstagerennen vom 9. bis 14. Februar 2021 deuten sich positive Veränderungen an. Der Radsport-Weltverband (UCI) renoviert seine Terminstruktur. In den Wintermonaten eröffnen sich Spielräume für die Bahnfahrer, was am Ende den Sportlichen Leitern wie dem Berliner Dieter Stein mehr Möglichkeiten zur Verpflichtung eines Top-Fahrerfeldes einräumt.