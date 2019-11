Wer sind Berlins Sportler des Jahres?

Vier Mal in Folge deutscher Meister: Die BR Volleys sind eines der sportlichen Aushängeschilder der Stadt. Der Bundesliga-Tabellenführer spielt an diesem Sonntag bei Aufsteiger VC Eltmann.

Berlin wählt seine Sportler des Jahres. Keine einfache Aufgabe, denn Top-Leistungssport gibt es in dieser Stadt in allen Bereichen.

Berlin. Zum 41. Mal wählt Berlin seine Sportler des Jahres, und zwar in den Kategorien Frauen, Männer, Teams und Funktionäre. Das ist schwieriger, als es zunächst klingt, denn an keinem anderen Ort der Republik gibt es eine solche Dichte an Spitzenleistungen wie in der Sporthauptstadt. Und damit eine derart große Auswahl.

Sportstadt Berlin ist in fast allen Bereichen spitze

In Berlin gibt es nicht nur Fußball, der Deutschen beliebtesten Sport, sondern seit dieser Saison sogar zweimal Fußball - seit der 1. FC Union in die Bundesliga aufstieg und dem Platzhirsch Hertha BSC das Leben schwer macht. Und es gibt Trophäen, etwa bei den BR Volleys, die in den vergangenen acht Jahren sieben Mal deutscher Volleyball-Meister wurden. Es gibt die Basketballer von Alba Berlin, die mit dem Einzug ins Eurocup-Finale einen der größten Erfolge ihrer Vereinsgeschichte feierten. Vergleichbar ist der Einzug der Handball-Füchse ins Endspiel um den EHF-Pokal. Die Eisbären zählen fast jede Saison zu den Titelanwärtern.

Der Senor, den alle verehren: Aito Garcia Reneses kann auch nach Niederlagen lächeln, wenn seine Spieler ihr Bestes gegeben haben.

Foto: Andreas Gora / dpa

Damit nicht genug. Nach einem Jahr Flaute haben sich die Tischtennisspielerinnen des TTC Eastside Platz eins in Deutschland zurückgeholt. Mit dem stärksten Team aller Zeiten soll als nächstes die Champions League folgen. Der verlässlichste Titelsammler Berlins jedoch bleiben die Wasserfreunde Spandau 04, die zum 37. Mal Meister wurden. Nun vermutlich auf ewig, denn neuerdings treten sie im Doppelpack auf. Die Wasserfreunde gründeten ein Frauenteam, das auf Anhieb Meister und Pokalsieger wurde. Verrückte Spandauer, die sich deshalb in diesem Jahr mit beiden Mannschaften gemeinsam zur Wahl stellen.

Kanu-Weltmeister Schöpf will in Tokio olympisches Gold

Zu erfolgreichen Teams gehören immer auch außergewöhnliche Spielerinnen und Spieler sowie die Personen im Hintergrund, die sie zum Erfolg anleiten. Wie etwa der Franzose Cédric Enard, der eine Saison, die fast schon verkorkst schien, noch zu einem triumphalen Ende brachte. Über seinen ersten Meistertitel in der Bundesliga freute der Trainer sich so sehr, dass er sich den Kopf scheren ließ. Oder wie Bob Hanning, der als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes, als Geschäftsführer, aber auch als Jugendtrainer der Füchse Berlin auf verschiedensten Ebenen sein Projekt vorantreibt. Oder wie der weise, aber nicht greise spanische Coach Aito Garcia Reneses, der mit einer Engelsgeduld an den Schwächen seiner Spieler feilt, Titel nicht als das Wichtigste im Leben akzeptiert und nun mit Alba in der Basketball-Euroleague gelandet ist.

Ein echter Hingucker: Patrick Hausding bei der EM in Kiew, wo er vom Ein-Meter-Brett Gold gewann.

Foto: Efrem Lukatsky / dpa

Nicht so eindeutig wie in den vergangenen Jahren ist die Favoritenrolle bei Frauen und Männern verteilt. Aktuelle Olympiasieger sind nicht am Start, aber einige Kandidaten, denen zuzutrauen ist, dass sie es einmal werden. Der Kanute Jacob Schöpf ist schon Weltmeister geworden im Zweier-Kajak und will diesen Erfolg in Tokio natürlich wiederholen. Maximilian Schachmann gilt als eines der größten deutschen Radsport-Talente und hat schon etliche Etappen gewonnen, sogar eine beim Giro d’Italia. Nicht mehr jung, allerdings jung genug, um in Tokio seine dritte olympische Medaille zu holen, ist Wasserspringer Patrick Hausding, der in diesem Jahr Doppel-Europameister wurde. Eine goldene bei Olympia fehlt ihm noch.

Para-Schwimmerin Krawzow ist Weltmeisterin und Weltrekordlerin

Ebenfalls offen erscheint das Rennen bei den Frauen, die in der vergangenen Saison nicht ganz so erfolgreich waren wie in früheren Jahren. Vielleicht hat hier BMX-Freestyle-Vizeeuropameisterin Lara Lessmann Chancen oder die immer fröhliche Sprinterin Lisa Marie Kwayie. Oder es schlägt die Stunde der Elena Krawzow, die Weltmeisterin und Weltrekordlerin im Para-Schwimmen über 100 Meter Brust ist?

Entscheiden Sie selbst. Gewählt werden kann bis zum 1. Dezember 2019 unter www.morgenpost.de und unter www.champions-berlin.de. Außerdem liegen in den Lotto-Annahmestellen der Stadt Wahl-Coupons bereit. Neben den Berlinerinnen und Berlinern wählt eine Expertenjury (Sportchefs der Medienpartner, Vertreter der Stadt, des Landessportbunds und des Olympiastützpunkts) die Sportler des Jahres. Die Ergebnisse aus Publikumswahl und Expertenjury fließen zu jeweils 50 Prozent ins Endergebnis ein.

Die Champions 2019 werden am 14. Dezember im Rahmen einer festlichen Gala im Estrel in Neukölln vor mehr als 2.000 Gästen bekannt gegeben und geehrt. Die Veranstaltung mit Show-Acts und Tanz bis in den Morgen steht unter dem Motto „Olympia Tokio 2020“. Weitere Informationen und Tickets für die Gala am 14. Dezember gibt es unter www.champions-berlin.de. Ein begrenztes Kaufkartenkontingent ist erhältlich für 135 Euro pro Ticket.

