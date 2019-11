Frauen der Wasserfreunde sind jetzt die Gejagten

Berlin. Als die Frauen der Wasserfreunde Spandau vor Kurzem ihre Premiere im Europapokal erlebten, war es wieder da: Dieses Gefühl der Anspannung, wenn man nicht genau weiß, was einen erwartet. So wie vor einem Jahr, als die Berlinerinnen das erste Mal in der Bundesliga antraten. Niemand konnte damals vorhersagen, wie gut sich die neu zusammengestellte Mannschaft schlagen würde, bei der neun von 22 Spielerinnen noch nie zuvor Wasserball gespielt hatten. „Es war eine völlig neue Erfahrung“, erinnert sich Melanie Friese.

Einige aus dem Team waren wie sie immerhin sehr gute Schwimmerinnen. Trotzdem war es anfangs eine Herausforderung. „In den ersten Spielen habe ich nicht immer verstanden, warum der Schiedsrichter pfeift, weil ich noch nicht mit allen Regeln vertraut war“, erzählt Friese.

Frauen der Wasserfreunde holen auf Anhieb das Double

Sie kann es selbst immer noch kaum glauben, welch erfolgreiche Wendung das Experiment in der Folge genommen hat. Am Ende holte der Klub auf Anhieb das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Für Melanie Friese war es auch eine Einstellungsfrage: „Wenn die Spandauer etwas angehen, dann richtig“, sagt sie. Nirgendwo sonst im deutschen Wasserball seien die Trainingsbedingungen so gut wie in Berlin. Schon als Schwimmerin startete die 23-Jährige für die Wasserfreunde.

Neu in Spandau: Nationalspielerin Lynn Krukenberg.

Foto: EIBNER/Kleindl / picture alliance / Eibner-Pressefoto

Sie liebte das Wasser, mochte aber auch Teamsport und ganz besonders Handball, schließlich war ihre Mutter in dieser Sportart einst Nationalspielerin. „Wenn man all das zusammenpackt, kommt am Ende eben Wasserball heraus“, sagt sie. An das körperbetonte Spiel musste sie sich erst gewöhnen, doch dafür hat sie andere Stärken. Niemand schwimmt schneller als sie – beim Anschwimmen zu Beginn jedes Viertels sicherte sie ihrer Mannschaft so fast immer den Ball.

Plötzlich lastet Erfolgsdruck auf dem Team

Selbst als im Laufe der Saison weitere Nationalspielerinnen dazustießen, bekam sie weiterhin viele Spielanteile. Im Sommer wurde das Team nun weiter verstärkt, es kamen unter anderem die beiden letztjährigen EM-Teilnehmerinnen Lynn Krukenberg (Hamburg) und Nicole Vunder (Chemnitz) sowie die Australierin Tayla Walsh. „Wir wollen den Erfolg aus dem Vorjahr bestätigen“, sagt Friese.

Trainer Marko Stamm wird vor dem Saisonstart am Sonnabend (18 Uhr, Sport-und Lehrschwimmhalle Schöneberg) gegen SV Bayer Uerdingen 08 sogar noch deutlicher: „Unser Ziel ist es, alle drei nationalen Titel zu holen“, erklärt er. Den Supercup haben die Spandauerinnen Anfang Oktober durch ein 20:11 gegen Uerdingen bereits gewonnen. Melanie Friese hat nicht erst seitdem eine ganz andere Art von Druck festgestellt. „Die Erwartungen sind zuletzt deutlich gestiegen“, sagt sie. Die neue Anspannung rührt daher, dass jetzt alle wissen, was sie erwarten können.