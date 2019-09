Berlin Adler wollen endlich wieder feiern

Bundesliga-Derby zwischen den Berlin Adlern (schwarze Trikots) und Berlin Rebels: So etwas will der sechsmalige deutsche Meister gern bald wieder erleben.

Die Berlin Adler haben einen herben Abstieg in die dritte Liga hinter sich. Nun wollen sie wieder hoch hinaus – zunächst in die Zweite Liga.

Berlin. Den runden Geburtstag ihres Klubs im Februar haben die Berlin Adler absichtlich verdrängt. „Wir hatten damals wahrlich keinen Grund zu feiern“, meint Vereinsvorstand Roman Motzkus, nachdem das American-Football-Team zweimal hintereinander abgestiegen waren. Ausgerechnet zum 40-jährigen Vereinsjubiläum fand es sich auf einmal nur noch in der drittklassigen Regionalliga Nordost wieder.

Ost-Meisterschaft soll nur Zwischenschritt sein

Nachdem die Adler dort in dieser Saison ungeschlagen den Titel holten, knallten zwar kurz die Sektkorken, doch allzu überschwänglich wurde auch dieser Erfolg nicht begangen. „Wir haben noch nichts erreicht. Die Ost-Meisterschaft ist nicht mehr als ein Zwischenschritt auf dem Weg zurück in die 2. Liga“, sagt Motzkus.

Dafür müssen die Berliner in der Aufstiegsrunde einen der ersten beiden Plätze erreichen. Erster Gegner sind dort am Sonnabend (15 Uhr, Poststadion) die Oldenburg Knights, Meister der Regionalliga Nord. Eine Woche später treten die Adler in Essen bei den Assindia Cardinals an, ebenfalls ein ehemaliger Erstligist und aktueller Champion der Regionalliga West. „Gegen Oldenburg wollen wir gleich ein Statement setzen“, sagt Motzkus. Ein deutlicher Erfolg gegen den Außenseiter, und der Aufstieg wäre den Reinickendorfern wohl kaum noch zu nehmen.

Beste Erinnerungen an Assindia Cardinals

„Wir haben bislang eine sehr gute Saison gespielt. Was die Mannschaft und die Coaches angeht, aber auch die gesamte Vereinsstruktur, bin ich guter Dinge, dass wir am Ende einer der beiden Aufsteiger sein werden“, sagt Roman Motzkus. Als sechsfacher deutscher Meister und zweimaliger Eurobowl-Sieger sind die Adler der Favorit in dieser Gruppe. „Wir nehmen diese Rolle gern an und sind gewillt, das Ding durchzuziehen“, sagt Motzkus. Einst spielte er selbst für die Adler. 1990 war er dabei, als die Berliner mit 102:0 gegen die Assindia Cardinals gewannen – der zweithöchste Sieg der Vereinsgeschichte. „An die Cardinals habe ich deshalb nur gute Erinnerungen“, so der 50-Jährige.

Der Vorstand hofft nun, dass auch das nächste Aufeinandertreffen mit den Essenern mit einem Berliner Erfolg endet. Sobald der Aufstieg in die 2. Liga in trockenen Tüchern ist, soll dann auch das Fest zum Vereinsjubiläum nachgeholt werden. Für Ende Oktober oder Anfang November ist eine rauschende Party geplant. „Nach der Saison haben wir dann hoffentlich gleich doppelt Grund zum Feiern“, sagt Motzkus.