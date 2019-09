Ein Kasache reitet alles in Grund und Boden

Bauyrzhan Murzabayev ist der neue Star im deutschen Galopprennsport. Der Kasache tritt am Sonnabend in Hoppegarten in sieben Rennen an.

Berlin. Jockey Bauyrzhan Murzabayev ist momentan einfach nicht zu stoppen. Auch am vergangenen Wochenende gelangen dem Reiter auf den Galopp-Rennbahnen in München, Magdeburg und Köln wieder fünf erfolgreiche Starts. In der Championats-Wertung hat sich Murzabayev mit nunmehr 84 Saisonsiegen bereits deutlich von Maxim Pecheur (71 Siege) abgesetzt und steuert unaufhaltsam seinem ersten Titel entgegen.

Die magische Marke von 100 Siegen im Blick

Beim Brandenburg-Renntag am Sonnabend (14 Uhr) in Hoppegarten kann er seine Bilanz weiter aufbessern. Der 26-Jährige ist dort in sieben von acht Rennen aussichtsreich vertreten. Wenn Bauyrzhan Murzabayev so weitermacht, könnte er sogar als erster Reiter seit 2007 die Marke von 100 Siegen in einem Jahr übertreffen. Das schaffte zuletzt Eddie Pedroza, der dereinst 115 Mal auf deutschen Rennbahnen erfolgreich war.

Murzabayev wandelt aber noch in anderer Hinsicht auf Pedrozas Spuren: Im Erfolgsquartier von Trainer Andreas Wöhler ist er ab sofort dessen Nachfolger als erster Stalljockey. 16 Jahre war Pedroza dort die Nummer eins gewesen und hatte mit einem von Wöhlers Pferden noch im Juli erstmals das 150. Deutsche Derby gewonnen, das wichtigste Galopprennen hierzulande. Nun macht er ohne großes Murren Platz für Murzabayev.

Pedroza von Platz eins verdrängt

„Es lag auf der Hand, dass der talentierte junge Mann irgendwann sein Nachfolger werden würde“, sagt Andreas Wöhler. „Aber nachdem nun ein regelrechter Run auf Murzabayev eingesetzt hat und mehrere verlockende Angebote auf dem Tisch lagen, mussten wir handeln, um auch in Zukunft auf ihn zählen zu können“, begründete er vor wenigen Tagen seine Entscheidung.

Ursprünglich stammt Bauyrzhan Murzabayev aus Kasachstan, wo sein Vater einen kleinen Rennstall betreibt. Sein Bruder reitet ebenfalls, allerdings die dort sehr populären Distanzrennen über 15 bis 20 Kilometer und ohne Sattel. Auch Murzabayev hatte als Siebenjähriger einst so angefangen. Erst 2012 mit dem Wechsel nach Europa fing er an, Vollblüter mit Sattel zu reiten.

2018 feierte er in Hoppegarten 14 Siege

In Tschechien war Murzabayev bereits dreimal Champion, doch auch an Hoppegarten hat er beste Erinnerungen. Bereits im vergangenen Jahr war er mit 14 Saisonsiegen der erfolgreichste Jockey auf der Rennbahn. Im Hoppegartener Herbst-Ausgleich über 1800 Meter, mit 22.500 Euro das höchstdotierte Rennen beim Brandenburg-Renntag, muss er sich am Sonnabend mit Auenwolf unter anderem mit Filip Minarik auf Mockingjay sowie mit Lukas Delozier auf Alinaro auseinandersetzen. Der Renntag wird als großes Familienfest aufgezogen, mit zahlreichen Angeboten für die jüngsten Besucher.