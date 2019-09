Wespen mit Mut und Motivation gegen den BHC

Berlin. Eigentlich haben sich die Frauen der Zehlendorfer Wespen auf das Spiel gegen den Berliner Hockey Club (BHC) vorbereitet wie auf jedes andere. Mit einer Ausnahme: Auf die sonst übliche Motivationsrede konnte Trainer Carsten Vahle dieses Mal getrost verzichten. „Die Mädels sind auch so schon total heiß auf das Spiel“, sagt er.

Denn die Partie am Sonnabend (14, Uhr, Lloyd-G.-Wells-Straße) ist eben doch kein ganz alltägliches Spiel, sondern das Duell gegen den Stadtrivalen. Nach dem Abstieg der Männer von Blau-Weiß ist es zudem das einzige verbliebene Berlin-Derby in der Feldhockey-Bundesliga.

Wespen haben Nationalspielerinnen aus Malaysia

Der BHC geht als Favorit ins Spiel. Die Mannschaft will in dieser Saison mindestens ins Viertelfinale, während es für die Wespen wohl erneut zuallererst um den Klassenerhalt geht. Nach den ersten beiden Spielen sind die Zehlendorferinnen mit null Punkten Tabellenletzter. Schon elf Gegentore stehen zu Buche. „Wir müssen in der Defensive deutlich griffiger werden“, sagt Carsten Vahle. Was aber nicht heißt, dass sich die Wespen nur hinten reinstellen wollen: „Ich bin kein Freund von destruktivem Hockey. Im Fokus steht die individuelle Entwicklung der Spielerinnen. Und wenn wir die ganze Zeit bloß mauern, lernen sie am Ende doch nichts dazu.“

Auch im Derby will seine Mannschaft mutig nach vorn spielen. „Wir haben dazu die spielerische Qualität“, sagt Carsten Vahle. Dafür sorgen unter anderem drei Nationalspielerinnen aus Malaysia. Wan Norfaiezah Md Saiuti und Hanis Nadiah Onn waren schon in der vergangenen Saison dabei, neu dazu gestoßen ist Raja Norsharina Raja Shabuddin.

BHC-Frauen mit neuem Trainer

Der BHC hat im Sommer dagegen komplett auf Zugänge verzichtet. Das einzige neue Gesicht sitzt auf der Bank: Stan Huijsmans heißt der neue Trainer, der zuletzt die Männer des TC Blau-Weiss Berlin trainiert hatte. „Wir sind noch dabei, uns zusammenzufinden. Ich mache einige Dinge anders als mein Vorgänger und daran müssen sich die Mädels erst gewöhnen“, sagt er. In den ersten beiden Partien stand seine Mannschaft zwar defensiv sehr stabil. Im Spiel nach vorn war allerdings noch Sand im Getriebe. Bislang haben die BHC-Frauen noch keinen einzigen Treffer erzielt – auch deshalb steht das Team mit nur einem Punkt aktuell lediglich auf Platz acht der Tabelle. „Wir müssen ganz klar mehr Tore machen“, fordert Stan Huijsmans. An der nötigen Motivation dürfte es dabei auch seinen Spielerinnen im Stadtderby nicht mangeln.