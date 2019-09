Für den TTC Eastside zählt nur das Triple

Mit der Rumänin Bernadette Szocs will der TTC Eastside auch in Europa wieder die Nummer eins werden.|

Berlin. Die Stimmung könnte kaum besser sein beim TTC Eastside. So wirkt es jedenfalls. Bernadette Szocs, die neue Nummer eins im Verein, albert mit ihren Teamkolleginnen Matilda Ekholm und Nina Mittelham herum. Xiaona Shan übersetzt fröhlich Yu Fu, dem zweiten Zugang des Klubs, worüber gerade gesprochen wird. Es geht vor allem um die an diesem Freitag beginnende Tischtennis-Saison, in der Eastside große Ziele verfolgt. „Das ist wahrscheinlich die stärkste Mannschaft, die wir je hatten“, sagt Manager Andreas Hain, „unser Ziel ist es, das Triple nach Berlin zu holen.“ Das heißt, neben der deutschen Meisterschaft, wie im vergangenen Jahr, auch die Champions League und den deutschen Pokal zu gewinnen. So wie es schon dreimal gelang seit 2013.

Fünf Berlinerinnen in den Top 50 der Welt

Bei der aktuellen Besetzung, so scheint es, kann es auch diesmal kein anderes Ziel geben. Die Rumänin Szocs (Nr.17), die Schwedin Ekholm (26), die Ungarin Gina Pota (32), die Portugiesin Fu (39) und die deutsche Meisterin Mittelham (41) stehen in der aktuellen Weltrangliste unter den besten fünfzig Spielerinnen der Welt; die Deutsch-Chinesin Shan wird nach der Geburt ihrer Tochter sicher bald wieder dorthin zurückkehren. Eine solche Weltklasse im Team sucht in Europa ihresgleichen. Dazu kommen mit der Inderin Archana Girish Kamath und Katrin Mühlbach weitere starke Spielerinnen.

Wie stark sie sind, wollen alle an diesem Wochenende ihrem Publikum zeigen. Praktisch, dass sie das gleich in den drei Wettbewerben tun können, die sie gewinnen wollen. Zum Auftakt der Champions League ist am Freitag (18.30 Uhr, Freizeitforum Marzahn) Girbau Vic TT aus Spanien zu Gast. Am Sonnabend (13 Uhr, Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz) geht es im ersten Bundesligaspiel gegen TTK Anröchte. Und am Sonntag (Beginn 10 Uhr) findet ebenfalls in der frisch renovierten Saefkowhalle der sogenannte Pokal-Qualifier statt, wo es für Eastside gegen Hannover 96 und SV Böblingen darum geht, sich für das deutsche Cup-Finale Anfang Januar zu qualifizieren. Trainerin Irina Palina verspricht, in diesen insgesamt vier Partien sämtliche Spielerinnen einzusetzen. Wer sich ein Ticket für das Champions-League-Spiel (8 Euro/6 ermäßigt) kauft, hat zu den Partien am Sonnabend und Sonntag freien Eintritt.

Pro Jahr bestreitet jede mehr als hundert Einzel

Die Frage ist nur: Wie kann es gelingen, die gute Stimmung zu erhalten? In Champions League und Pokal können nur drei Spielerinnen zum Einzel antreten, in der Bundesliga sind es vier. „Kein Problem“, sagt zwar Nina Mittelham, „am Ende zählt nur, dass die Mannschaft gewinnt. Aber klar will jede von uns spielen.“ Wobei es in der ersten Saisonhälfte eher ein Gewinn für jede einzelne ist, auch mal pausieren zu können. In einem Jahr bestreiten sie alle bei ihren nationalen und internationalen Einsätzen weit mehr als hundert Spiele, mit Doppel noch einmal deutlich mehr. Das ist der Fluch des Erfolgs, wenn man nicht gleich überall früh ausscheidet. „Da ist ist ausgeschlossen, im Verein immer die gleichen einzusetzen“, sagt Hain, „du musst den Kader breiter aufstellen.“

Doch in den Top-Duellen wird es ein Gedränge geben. In Bundesliga und Pokal gegen die DJK Kolbermoor, den nationalen Hauptrivalen. In der Champions League spätestens im Play-off-Halbfinale. Besonders dann wollen alle dabei sein. Da ist es fast ein Segen, dass Szocs nur international für den TTC antreten kann. Die 24-Jährige wurde erst wenige Stunden vor Ablauf der Frist für die Champions League gemeldet, weil ein geplantes Engagement in Japan geplatzt war. National war diese Frist bereits verstrichen. Aber es gibt ja genug andere. Irina Palina ist deshalb optimistisch, nicht wie in den vergangenen Jahren als Spielerin einspringen zu müssen, weil andere ausfielen. Die 49-Jährige hat sich schon eine andere Betätigung gesucht, half bei den Senioren des TTC Eastside aus. Sie hat beide Einzel 3:0 gewonnen.