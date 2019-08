Quarterback Palandech: Von Rebels zu Rebels

Berlin.. Vielleicht sollten sie bei den Berlin Rebels einmal über ein spezielles Wegeleitsystem für die eigenen Spieler nachdenken. Zwei Monate lang haben die Berliner Footballer kein Heimspiel mehr absolviert, ehe sie nun am Sonntag (15 Uhr, Mommsenstadion) gegen die Cologne Crocodiles endlich wieder vor heimischem Publikum spielen dürfen.

Bei Auswärtsspielen Deutschland kennengelernt

Da könnte es durchaus passieren, dass der eine oder andere aus alter Gewohnheit erst einmal den Gang in die Gästekabine antritt. „Ich hoffe, sie stellen Schilder auf“, meint Quarterback Kurt Palandech scherzhaft, der erst Anfang Juni zum Team gestoßen war und deshalb überhaupt erst zwei Spiele im Eichkamp bestritten hat. Anders als seine Mitspieler war der 24 Jahre alte US-Amerikaner aber wahrscheinlich gar nicht unglücklich darüber, dass die Rebels zuletzt einmal quer durch Deutschland reisten.

Schon kurz nach seiner Verpflichtung sagte Palandech, es gebe für ihn keine bessere Gelegenheit, das Land kennenzulernen, als beim Football. „Ich bin sehr froh, dass ich die Chance bekomme, dieses Spiel weiter zu spielen und mich als Quarterback zu entwickeln“, sagt er. Seine Collegezeit verbrachte er an der University of Nevada in Las Vegas, dessen Footballteam ebenfalls als Rebels bekannt ist. „Da war es gewissermaßen Schicksal, dass ich jetzt für die Berlin Rebels spiele“, sagt er.

Der neue Quarterback ist sehr vielseitig

Zuletzt stand Palandech in der amerikanischen Indoor Football League unter Vertrag. In Berlin bewies er gleich in seinem ersten Spiel mit einem Touchdown-Pass über 60 Yards und einem eigenen Lauf in die Endzone seine Vielseitigkeit. „Ich mache im Angriff das, was die gegnerische Defensive mir anbietet“, sagt er. Insgesamt hapert es bei den Rebels in dieser Saison aber noch ein wenig an dieser Kaltschnäuzigkeit. „Wir haben große Fähigkeiten, aber wir müssen unsere Gelegenheiten noch besser nutzen“, fordert Palandech. Mit einem Erfolg gegen die Crocodiles, die in der Tabelle direkt hinter den Rebels stehen, würden die Berliner einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen. Andernfalls könnte es mit dem Play-off-Platz in den letzten Partien noch einmal eng werden.