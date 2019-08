Patrick Hausding gewinnt 15. EM-Gold

Kiew. Die Europameisterschaften bleiben die Domäne von Wasserspringer Patrick Hausding. Rekordmann war der Berliner schon vor den Titelkämpfen in dieser Woche in der Ukraine. Jetzt hat der 30-Jährige bei den Titelkämpfen in Kiew seinen insgesamt 15. EM-Titel gewonnen. Im Wettbewerb vom Ein-Meter-Brett setzte er sich mit 388,85 Punkten vor dem Lokalmatador Oleg Kolodij (381,50) und Lorenzo Marsaglia (Italien/380,15) durch und holte seine insgesamt 31. EM-Medaille.

Als einziger Springer fünf Medaillen bei einer EM

Das Kunststück von 2010, als Hausding in Budapest gleich fünf Medaillen gewann, wird der Springer des Berliner TSC wohl nicht wiederholen können. Damals waren es Gold im Turm-Synchronspringen und vom Drei-Meter-Brett sowie Silber im Einzel vom Turm, Ein-Meter-Brett und synchron aus drei Metern. Nie zuvor war es einem Athleten gelungen, bei einer EM fünf Medaillen zu erobern.

Auch in Kiew ist Hausding nun wieder der Paradespringer des Deutschen Schwimmverbandes. Trotz immer neuer Verletzungen an den Knien und im Rücken eilt er seit Jahren von Erfolg zu Erfolg. Olympia-Silber holte er bereits 2008 in Peking im Turm-Synchronspringen mit seinem langjährigen Partner Sascha Klein. In Rio fügte er 2016 Einzel-Bronze vom Drei-Meter-Brett hinzu. Weltmeister wurde er gemeinsam mit Klein 2013 in Barcelona.

Sieben Einsätze an sieben Tagen 2017 in Budapest

Den vermutlich verrücktesten Wettkampf seiner Karriere lieferte der Berliner vor zwei Jahren bei der WM in Budapest ab. An sieben Tagen w...

Vor ihm hatten am Mittwoch Tina Punzel und Christina Wassen beim Synchronspringen vom Zehn-Meter-Turm das Podium knapp verpasst. Das Duo aus Dresden und Berlin belegte Rang vier (271,98 Punkte). Gold ging an die Italienerinnen Noemi Batki und Chiara Pellacani (290,34) vor Phoebe Banks/Emily Martin (Großbritannien) und Jekaterina Beljajewa/Julija Timoschinina (Russland).

EM hatte schon mit Gold begonnen

Die Titelkämpfe hatten aus deutscher Sicht mit Team-Gold (mit Hausding) am Montag schon glänzend begonnen, tags darauf hatten Punzel und Lou Massenberg (Berlin) Silber im Mixed-Synchronwettbewerb vom Drei-Meter-Brett geholt. In den olympischen Einzeldisziplinen können die Europameister für ihren nationalen Verband jeweils einen Startplatz für Tokio 2020 sichern – es sei denn, sie haben dies wie Hausding mit seinem Finaleinzug vom Drei-Meter-Brett bei der WM bereits getan. Schade für ihn, dass die Ein-Meter-Konkurrenz nicht auch olympisch ist.