Nimczyk ist der Halbvollendete

Traber Michael Nimczyk gewinnt zwar das Stutenderby in Mariendorf. Der ganz große Triumph fehlt dem 33-Jährigen aber immer noch.

Berlin.. In diesem Jahr leuchtete sein goldener Helm noch ein wenig heller als sonst. Seit acht Jahren trägt Michael Nimczyk diese Auszeichnung für den besten Trabrennfahrer in Deutschland, und es sieht ganz so aus, als dürfte er die glänzende Kopfbedeckung auch noch ein wenig länger behalten.

Mit 106 Siegen ist Nimczyk auch in der laufenden Saison wieder der klar Führende in der nationalen Fahrerwertung. Das neunte Championat in Serie ist ihm schon jetzt kaum noch zu nehmen.

Seinen wichtigsten Sieg holte er auf der Trabrennbahn Mariendorf: Mit La Grace gewann Nimczyk am vergangenen Wochenende das Stutenderby und trug sich damit erstmals in die Siegerliste eines Derbys ein. Im Ziel weinte er Tränen der Erleichterung.

Disqualifikation im Traber-Derby

Dass es nur das Stutenderby war und nicht der ungleich wertvollere Lauf der Hengste und Wallache, störte ihn nicht: „Derby ist Derby“, wollte er sich seinen Erfolg nicht kleinreden lassen. „Das Stutenderby hat mir in meiner Bilanz noch gefehlt, insofern war das schon etwas Besonderes“, sagte der 33-Jährige. Die Krönung blieb ihm allerdings auch in diesem Jahr versagt.

Bei der 124. Auflage des Deutschen Traber-Derbys, dem wichtigsten Rennen im deutschen Trabrennsport, ging Michael Nimczyk 2019 erneut leer aus. Nachdem er mit seinem eigentlichen Paradepferd Gladiateur schon im Vorlauf wegen einer unerlaubten Galoppade disqualifiziert worden war, ereilte ihn dasselbe Schicksal auch im Finale am Sonntagabend mit Jaxon Schermer. Den Sieg sicherte sich stattdessen Rick Ebbinge (Niederlande) mit Velten von Flevo.

Seit 2012 hat damit kein Deutscher mehr das Traber-Derby gewonnen. Rudolf Haller mit Rancoon als Dritter sowie Lokalmatador Thorsten Tietz mit River Flow direkt dahinter auf Rang vier waren dieses Mal die besten einheimischen Fahrer.

Rang drei 2015 war Nimczyks beste Platzierung

Nimczyks beste Derby-Platzierung bleibt somit der dritte Platz 2015 mit Raffaelo Diamant. „Grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden mit unseren Ergebnissen. Aber es war eben immer jemand noch besser, so dass es bislang nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat“, sagte er.

Der andere große weiße Fleck in seiner Vita bleibt nun für mindestens ein weiteres Jahr bestehen. Und der vielfache deutsche Fahrerchampion bis dahin der Halbvollendete.