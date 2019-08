Fünfkampf: Vierter Titel für Berlinerin Annika Schleu

Annika Schleu wurde wie erwartet in ihrer Heimatstadt Berlin deutsche Meisterin im Fünfkampf. Nun hat die 29-Jährige ein großes Ziel.

Berlin.. Die Weltranglistenerste Annika Schleu hat vor heimischem Publikum zum vierten Mal den deutschen Meistertitel im Modernen Fünfkampf geholt, der Potsdamer Fabian Liebig dagegen feierte seinen Premierensieg. Die 29 Jahre alte Schleu wurde ihrer Favoritenrolle bei den Titelkämpfen im Rahmen der Finals gerecht und katapultierte sich im abschließenden Laser-Run noch von Platz fünf auf eins.

Annika Schleu verwies die ein Jahr jüngere Ronja Steinborn (Berlin) um mehr als sieben Sekunden auf Platz zwei, für Steinborn war es bereits die vierte Vizemeisterschaft insgesamt. Rang drei ging ebenfalls an eine Berlinerin, Rebecca Langrehr passierte mehr als 41 Sekunden hinter der Siegerin die Ziellinie. „Das war mega anstrengend. Die Zuschauer waren enorm wichtig. Ronja hat so krass gegengehalten, es war lange nicht so schwer zu gewinnen“, sagte Schleu.

Nun wartet die Europameisterschaft in England

Sie geht nun das Projekt Olympia 2020 an. Für ein Ticket nach Tokio muss sie bei der Europameisterschaft vom 6. bis 11. August im englischen Bath einen der ersten acht Plätze belegen. „Die EM ist für uns der wichtigste Wettkampf zur Olympia-Qualifikation. Mein Ziel ist es, einen der acht Quoten-Plätze für Tokio zu bekommen“, hatte Schleu vor der deutschen Meisterschaft erklärt.

Am Sonnabend hatte der 25 Jahre alte Fabian Liebig erstmals triumphiert. In einem spannenden Wettkampf verwies er Titelverteidiger Alexander Nobis auf Rang zwei. Dritter wurde überraschend der 19-jährige Fernand Mitterrand (beide Berlin).

Von den Finals begeistert

„Fabi hat heute richtig abgeräumt. Einfach geil“, freute sich Nobis, Ehemann von Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn. „Die Stimmung war einfach genial, ich hoffe, dass es im nächsten Jahr noch einmal so etwas gibt“, sagte Liebig mit Blick auf das neue Format in der Hauptstadt.

Auch Annika Schleu hatte sich vor den Finals schon positiv zu dem neuen Format geäußert: „Unserem Verband sind die Finals sehr wichtig“, sagt sie. Die Veranstaltung, „von der wir extrem profitieren“, kann ihren Sport mehr ins Bewusstsein rücken, mehr als es Titel vermögen.

Davon hat Schleu ja schon ein paar, vier Mal stand die 29-Jährige bei Weltmeisterschaften im Team oder der Staffel bereits ganz oben. Sie ist die beste deutsche Fünfkämpferin, gewann 2018 WM-Silber im Einzel und nun also zum vierten Mal die deutsche Meisterschaft – in ihrer Heimat Berlin.