Hofmann und Mihambo mit Flugshow in letzter Sekunde

Berlin.. Er hatte lange gewartet. Sich langsam aber sicher heran gepirscht, die Konkurrenz belauert. Und im letzten Wurf eiskalt zugeschlagen. Erst dann hatte sich Andreas Hofmann am frühen Sonntagabend den deutschen Meistertitel bei den Speerwerfern gesichert und durfte die erfolgreiche Titelverteidigung feiern.

87,07 Meter reichten dem Zweiten der Weltjahresbestenliste dafür. Keine Weite, die im deutschen Speerwerfer-Zirkus für große Augen sorgt. „Das war eine schwere Geburt“, sagte der 27-Jährige von der MTG Mannheim, der sich vor Julian Weber (86,60) durchsetzte. „Die Ruhe war da, aber ich konnte sie einfach nicht auf die Platte bringen.“ Das von den 34.350 Zuschauern mit Spannung erwartete Kräftemessen der deutschen Speerwurf-Giganten im Berliner Olympiastadion war auch deshalb kein Kampf der großen Weiten.

Weltmeister Vetter muss verletzt passen

Sie alle hatten sich schwer getan. Olympiasieger und Europameister Thomas Röhler versammelte seine sechs Versuche fast alle um die 80 Meter, Weltmeister Johannes Vetter hatte sich nach einer Verletzung beim Aufwärmen schon vor dem ersten Wurf verabschiedet und auch die Speere von Titelverteidiger Hofmann landeten weit von den Sphären entfernt, mit der das Trio in der vergangenen Saison begeistert hatte.

„Die Leute da draußen erwarten 90 Meter, weil wir in der letzten Saison selbst die Latte sehr, sehr hoch gelegt haben. Und jetzt haben wir eben eine Saison, in der wir sehr menschlich agieren“, sagte Röhler, der im vergangenen August bei der EM den Titel (89,47) geholt hatte und sich nun mit Platz drei und einer Weite von 82,70 Meter zufrieden geben musste. „Als Außenstehender mag man gedacht haben, da steht jemand auf der Handbremse. Ähnlich hat es sich auch angefühlt.“

Hofmann ist reif für den ersten internationalen Titel

Der Fokus der deutschen Weitwerfer richtet sich jetzt auf die WM in Doha (28. September bis 6. Oktober). Hofmann dürfte nach seinem Sieg am Sonntag eines der drei Tickets sicher haben. Auch Röhler wird für den Saisonhöhepunkt planen dürfen. Ob Vetter zur Titelverteidigung in Katar antreten kann, bleibt abzuwarten. „Ich drück Jojo die Daumen, dass er seine Verletzungsprobleme in den Griff kriegt. Dann wird das ein offenes Rennen“, sagte Röhler. Und der deutsche Meister? Reif für den ersten internationalen Titel? „Ich denke schon“, sagte Hofmann mit einem breiten Grinsen.

Eine, die das spätestens seit Sonntagabend auch von sich behaupten darf, ist Malaika Mihambo. Die Weitsprung-Europameisterin bot ebenfalls in ihrem allerletzten Versuch die erhoffte, ganz große Flugshow. Die 25-Jährige setzte 7,16 Meter in die Sandgrube – persönliche Bestleistung und Weltjahresbestleistung. Und das gerade mal 24 Stunden nach ihrer Bronzemedaille über 100 Meter. Die aktuell weltbeste Weitspringerin liegt in der „ewigen“ deutschen Bestenliste nun hinter Heike Drechsler (7,48) und Helga Radtke (7,21) auf Platz drei.

Mihambo startet beim Istaf am 1. September

„Ich hoffe natürlich, dass das noch nicht das Ende war“, sagte Mihambo, die sich gleich an zwei Tagen von der Rekordkulisse mit der höchsten Zuschauerzahl (insgesamt 60.550 Besucher) bei einer deutschen Leichtathletik-Meisterschaft seit 40 Jahren feiern lassen konnte. „Gefühlt würde ich sagen, waren da auf jeden Fall noch Dinge beim letzten Sprung, die ich hätte verbessern können.“

Bevor es für die Athletin der LG Kurpfalz nach Doha geht, macht sie noch einmal einen Abstecher zum Istaf (1. September) ins Olympiastadion. Dort ist sie sowieso die Favoritin. Aber auch die internationale Konkurrenz sollte für die WM nun wirklich gewarnt sein. Mit Mihambo ist zu rechnen – bis zum allerletzten Sprung.