Ebbinge setzt niederländische Siegesserie fort

Berlin.. Als Eishockeytrainer war Bernie Johnston für seine brachiale Art bekannt. Aus seiner Frankfurter Zeit ist der Spruch überliefert, er werde alle Spieler mit dem Bulldozer in den Main schicken, und nur wer die Kraft habe, wieder herauszukommen, bekomme einen neuen Vertrag. Mittlerweile ist der Kanadier mit seiner Frau unter die Pferdebesitzer gegangen, doch seine Ansprüche sind deshalb nicht gesunken.

Noch immer akzeptiert Johnston nur das Beste. Für das 124. Deutsche Traber-Derby hatte er niemand geringeren als Fahrer für sein Pferd Velten von Flevo verpflichtet als Rick Ebbinge, den amtierenden Weltmeister. Der Niederländer gewann am Sonntag auf der Trabrennbahn Mariendorf das mit 188.000 Euro dotierte wichtigste deutsche Trabrennen des Jahres und setzte damit die Erfolgsbilanz seiner Landsleute fort, die seit nun sieben Jahren stets den Derbysieger stellten.

Platz zwei ging an den Favoriten Juan Bros mit dem Italiener Alessandro Gocciadoro, Dritter wurde Rancoon gesteuert von Rudolf Haller. Bereits am Sonnabend hatte der deutsche Fahrerchampion Michael Nimczyk mit La Grace das Stutenderby gewonnen.

Erst das Zielfoto bringt die Entscheidung

Die meisten Experten hatten ein schnelles Rennen erwartet, doch das Tempo war anfangs eher gemächlich. Alles lief auf eine Sprintentscheidung hinaus, in der Juan Bros zunächst die Nase vorn zu haben schien. Erst auf den letzten Metern schob sich Velten von Flevo wieder an ihm vorbei, wobei erst das Zielfoto die endgültige Bestätigung brachte. Weil just in diesem Moment die große Leinwand im Innenraum streikte, wurden die 13.000 Besucher noch zusätzlich auf die Folter gespannt.

Insgesamt zählten die Veranstalter in diesem Jahr knapp 60.000 Besucher und damit deutlich mehr als im Vorjahr – trotz der Konkurrenz etwa durch die „Finals 2019“. „Die Leute, die unseren Sport lieben, kommen trotzdem“, sagte der Geschäftsführer des Berliner Trabrennvereins Andreas Haase.

Erstmals wurde das Derby-Meeting in diesem Jahr über einen Zeitraum von zwei Wochen ausgetragen, was sich positiv auf die Meldezahlen auswirkte. „Die Pferde wirkten auch viel frischer, es wurden tolle Zeiten gelaufen“, so Haase. Am Sonntag unterbot Deutschlands derzeit bestes Pferd Orlando Jet mit Rudolf Haller in der Askania-Rekordmeile sogar den ewigen Bahnrekord.