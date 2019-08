Turnerin Elisabeth Seitz im Flug zum Rekord

Berlin.. Dass es Hunger braucht, um Ziele zu erreichen, weiß jeder, der sich mit Leistungssport befasst. Als sie den Abgang vom Stufenbarren gestanden hatte, war in ihrem Gesicht abzulesen, dass Siege auch für eine Rekordsiegerin keine Routine sind und dieser Hunger wieder einmal gestillt werden würde. Elisabeth Seitz ballte die Hände zu Fäusten, sie strahlte; das Urteil der Wertungsrichter hätte sie nicht gebraucht, um zu wissen, was kurze Zeit später Gewissheit war. Mit der Tagesbestwertung von 14,900 Punkten gewann die 25-Jährige vom MTV Stuttgart den deutschen Meistertitel an ihrem Paradegerät.

Nicht nur die Zahl 22 macht den Titel besonders

Einen Titel, der ein besonderer war, denn mit nun 22 nationalen Triumphen hat die Pädagogikstudentin den 56 Jahre alten Rekord von Ingrid Föst eingestellt. Die mittlerweile 84-Jährige aus Potsdam hatte sich 22 DDR-Titel zwischen 1953 und 1963 erturnt. Dass diese Bestmarke in ihrem Hinterkopf herumspukte, gab die WM-Dritte von 2018 zu. „Es wurde vorher viel darüber geredet. Der Rekord war zwar nie mein großes Ziel, aber ich bin schon stolz darauf, das macht mir so schnell keine nach“, sagte Elisabeth Seitz, die von den 3000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle frenetisch gefeiert wurde.

Es war indes nicht nur die Zahl 22, die den siebten nationalen Titel am Stufenbarren so besonders machte. Elisabeth Seitz bewies zudem, dass sie gelernt hat, mit Erwartungshaltungen und dem daraus entstehenden Druck umzugehen. Am Sonnabend nämlich war nach vier Triumphen in Folge ihre Siegesserie im Mehrkampf gerissen, nachdem sie am Schwebebalken dreimal abgestürzt und letztlich auf Rang fünf gelandet war. „Das war ein Totalausfall. Ich kann mich nicht erinnern, dreimal innerhalb eines Wettkampfs abgestiegen zu sein“, hatte sie gesagt. Am Sonntag nun freute sie sich darüber, „dass ich Stärke bewiesen und gezeigt habe, dass ich noch da bin“.

Sarah Voss überrascht mit drei Titeln

Angesichts ihrer chronischen Fußprobleme – vier Operationen hat die gebürtige Heidelbergerin seit 2010 überstanden – hatte sie in den vergangenen Wochen am Sprung und Boden kaum hohe Belastungen auf sich nehmen können. Bundestrainerin Ulla Koch hatte deshalb schon vor dem Mehrkampf ihre Kompetenz nachgewiesen, als sie auf Sarah Voss als Siegerin tippte. Tatsächlich war die 19-Jährige vom DSHS Köln die einzige Turnerin, deren Laune die von Seitz noch toppte. „Ich bin überglücklich, besser als dieses Wochenende geht es nicht“, sagte die Schülerin, die sich im Vierkampf mit 54,250 Punkten vor Kim Bui (30/Stuttgart/52,550) und Sophie Scheder (22/Chemnitz/52,500) behauptete.

Am Sonntag verteidigte Sarah Voss zudem ihre Titel am Sprung und am Schwebebalken erfolgreich – und war sich sicher, diesen Schwung in die kommenden Wochen mitnehmen zu können. „Die drei Titel geben mir ein gutes Gefühl, für die WM-Qualifikation auf dem richtigen Weg zu sein“, sagte sie. Die Welttitelkämpfe werden vom 4. bis 13. Oktober in Stuttgart ausgetragen und bestimmen die Wettkampfplanung der besten deutschen Turnerinnen und Turner seit Monaten. Die deutschen Meisterschaften passten deshalb terminlich nicht besonders gut in den Ablauf. Die Chance, Teil des Konzepts „Die Finals 2019“ zu sein, wollte vor der WM aber niemand verpassen.

Die WM-Kader nehmen Form an

Bundestrainerin Koch wollte die gezeigten Leistungen deshalb auch nicht überbewerten. „Es liegt viel Arbeit vor uns, andere Nationen sind zum jetzigen Zeitpunkt schon weiter. Aber wir haben unsere Abläufe extra so geplant, dass wir zur WM-Qualifikation und vor allem bei der WM in Topform sind“, sagte die 64-Jährige, die am Sonntag 14 Turnerinnen für die erste WM-Qualifikation am 24. August in Stuttgart berief. Zur zweiten Quali-Runde beim Länderkampf in Worms am 7. September werden aus diesem Aufgebot vier Athletinnen gestrichen.

Ein Stück weiter sind die Männer des Deutschen Turner-Bundes, für die die Meisterschaften Teil eins des Kampfes um die WM-Tickets darstellten. Für Teil zwei am 17. August in Kienbaum hat Bundestrainer Andreas Hirsch (61) den Kandidatenkreis auf zehn Athleten begrenzt. Bei der WM dürfen bei Männern und Frauen für das Team fünf Starter benannt werden, aus deren Kreis die Teilnehmer an den Gerätefinals kommen müssen.

Berliner Herder holt Silber am Barren

Nachdrücklich für einen Platz im WM-Team bewarb sich in Berlin Andreas Toba. Der 28-Jährige vom TK Hannover, der bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio zum Helden geworden war, als er mit gerissenem Kreuzband seine Übung am Pauschenpferd zu Ende turnte und das Team damit ins Finale brachte, entthronte am Sonnabend Mehrkampfmeister Marcel Nguyen (31/Unterhaching) und gewann zum Abschluss am Sonntag auch am Königsgerät Reck. „Es war ein Mega-Wochenende für mich. Das Event hat mit so vielen Leuten in der Halle besonders viel Spaß gemacht. Nun gehen wir mit Rückenwind in die heiße WM-Phase“, sagte er.

Nguyen konnte sich mit den Titeln am Boden und am Barren trösten – und verwehrte mit dem Triumph an seinem Paradegerät den Berliner Fans, einen Sieg von Lokalmatador Philipp Herder zu feiern. Der 26-Jährige holte am Barren mit 0,1 Punkten Rückstand Silber.