Bahnrad: Aufsehenerregende junge Frauen

Berlin.. Tracky war überall. Auf der Tribüne, im Biergarten-Bereich, im Fahrerlager, bei der Siegerehrung. Im Regenbogentrikot des Weltmeisters gierte das Maskottchen nach Aufmerksamkeit – damit die Besucher im Velodrom auf die Welttitelkämpfe aufmerksam werden, die Ende Februar nächsten Jahres in Berlin stattfinden. Diese WM bildet den Abschluss der Olympia-Qualifikation für Tokio 2020, die deutschen Meisterschaften führten die Bahnradsportler in den vergangenen Tagen gewissermaßen in diese enorm wichtige Saison.

Und sie ließen viele zufriedene Gesichter zurück. „Das war für mich die erfolgreichste Meisterschaft, die ich in meiner Karriere bestritten habe“, sagte der Berliner Madison-Weltmeister Theo Reinhardt, der am Sonntag mit dem Verfolgungsvierer seinen dritten Titel im Velodrom feierte und bei den Männern durch das Silber in der Einerverfolgung zum erfolgreichsten Starter wurde. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Form so gut ist. Aber ich denke, da kann man zum Winter hin noch eins draufsetzen, weil ich absolut noch nicht auf der Höchstform bin. Das lässt natürlich sehr hoffen“, so Reinhardt, der sich zudem im Punktefahren und im Madison durchsetzte.

Guter Einstieg in die olympische Saison

Von der Zeit, die der Vierer hinlegte, zeigte sich auch Ausdauer-Bundestrainer Sven Meyer angetan. In 3:56,777 Minuten beendeten die Verfolger die 4000 Meter nur gut eine Sekunde über dem deutschen Rekord, und dies nach zuvor bereits vier anstrengenden Tagen in den Beinen. „Die Jungs haben einen Megajob gemacht. Sie hatten Bock, richtig schnell zu fahren“, freute sich Meyer, der sein Team nach der ersten Phase der Vorbereitung in der Olympiasaison auf einem guten Weg sieht.

Mit einem strahlenden Gesicht war auch Kurzzeit-Bundestrainer Detlef Uibel zu sehen. Zwei junge Frauen trugen dafür die Hauptverantwortung. Lea Sophie Friedrich (19/Dassow) und Emma Hinze (21/Cottbus) lieferten bei den Meisterschaften absolute Spitzenleistungen ab, gewannen jeweils zwei Titel. „Ich kann es gar nicht glauben, in so jungen Jahren zweimal deutsche Meisterin in olympischen Disziplinen geworden zu sein“, sagte Friedrich, die am Sonntag im Sprint und tags zuvor im Keirin (vor Hinze) die Schnellste war. „Ich bin überrascht und froh, dass sie jetzt schon so weit sind“, sagte Uibel.

WM in Berlin als wichtiger Zwischenschritt

Die Tage von Berlin lassen sogar vermuten, dass sich in Richtung Olympia vielleicht eine Überraschung anbahnt. Dort rechnen viele mit der erfahrenen Miriam Welte (32/Kaiserslautern). Doch die aktuellen Werte sprechen klar für die jüngeren Frauen. Nur zwei Quotenplätze stehen den Sprinterinnen in Tokio zur Verfügung, aber mit dem Auftreten von Hinze und Friedrich in Sprint und Keirin lassen sich auch hier Hoffnungen auf olympisches Edelmetall verbinden. Weltes Metier dagegen sind diese Disziplinen eher weniger, mit ihr stünde überwiegend der Teamsprint in Tokio im Fokus. „Bei den Frauen geht die Entwicklung durch die Konkurrenz sichtbar nach vorn“, stellte Uibel fest, der mit Pauline Grabosch (21/Erfurt) eine weitere Weltklasseathletin zur Verfügung hat.

In den kommenden Monaten, angefangen mit der EM im Oktober, muss der Bundestrainer seine aussichtsreichste Formation finden, das gilt ebenso bei den Männern. Lichtblicke hatte Uibel auch hier zu verzeichnen, die Auftritte des jungen Erfurters Marc Jurczyk (23) fanden seinen Respekt. Jurczyk gewann das 1000-Meter-Zeitfahren, im Teamsprint und zum Abschluss im Keirin. „Es gibt gute Ansätze, aber natürlich auch viele Baustellen wie die Anfahrproblematik bei den Männern im Teamsprint, da sind wir gefordert“, resümierte Uibel. Bei der Rückkehr nach Berlin im Februar sollten die Baustellen weitgehend geschlossen sein. Damit Tracky ordentlich Grund zum Feiern hat bei der WM im Velodrom.