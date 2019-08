Weltmeisterliche Werbung

Berlin.. Ungewohnt war es schon, ja. Aber deshalb nicht weniger schön. Da war sich Patrick Lange sicher, als er am Sonntagvormittag auf dem Olympischen Platz ins Ziel lief. Die Sprintdistanz, die die Triathleten bei ihren deutschen Meisterschaften in Berlin absolvierten, dient dem 32 Jahre alten Ironman-Weltmeister im Training gerade mal zum Aufwärmen.

Das hielt den Hessen aber nicht davon ab, trotzdem bei den Finals in der Hauptstadt zu starten. Trotz der Vorbereitung auf seinen Saisonhöhepunkt am 12. Oktober auf Hawaii. Trotz doch eher geringer Erfolgsaussichten. „Für mich war es eine Chance, den Triathlonsport zu präsentieren. Und vielleicht waren auch die einen oder anderen Zuschauer da, um den Ironman-Weltmeister zu sehen“, sagte ein strahlender Lange. „Wenn man die Chance hat, so ein Event hier zu pushen, dann hab ich auch die Verpflichtung als oberster Repräsentant des Triathlonsports hier aufzukreuzen und eine gute Show abzuliefern.“

Lange hat schon nach dem Schwimmen 43 Sekunden Rückstand

Der 1,78 Meter große Triathlet ist sich seiner Verantwortung bewusst. Er will Werbung für seinen Sport machen, ordnet seine eigenen Ziele mal kurz dem großen Ganzen unter. Und ist sich als Weltmeister nicht zu schade, dafür auch mal hinter der Spitze zu landen. „Dass es nicht um den Sieg geht, war klar. Dem Triathlonsport etwas zurückzugeben, das war wichtig. Und für mich hat es sich einfach wirklich gelohnt. Es hat extrem viel Spaß gemacht“, sagte Lange.

Das war dem Weltmeister auf den 750 Metern Schwimmen, der 20 Kilometer langen Radstrecke und der abschließenden Fünf-Kilometer-Runde vom Wannsee zum Olympiastadion nicht immer anzusehen. Verbissen saß er auf dem Rad und versuchte, die 43 Sekunden Rückstand nach dem Schwimmen aufzuholen. Und auch bei seiner Paradedisziplin, dem Laufen, mit der er im vergangenen Jahr beim Ironman auf Hawaii seinen zweiten Triumph sicherte, kämpfte Lange um Anschluss.

Gegen die junge Konkurrenz hat er keine Chance

Am Ende landete er auf dem 25. Platz. Enttäuschend für einen Weltmeister? „Mit dem Ergebnis bin ich total zufrieden, wenn man sich mal anschaut, wie der Altersschnitt ist. Die Jungs sind durchschnittlich alle mindestens zehn Jahre jünger als ich“, sagte Lange. So wie der neue deutsche Meister. Valentin Wernz (24) überquerte nach 54:55 Minuten als erster Deutscher die Ziellinie und ging anschließend gemeinsam mit Patrick Lange auf die Ehrenrunde.

Da hatte sich der Weltmeister schon wieder ein wenig erholt. Denn gequält habe er sich trotz der kurzen Distanzen. Mehr als im Training. Deshalb passte der Wettkampf auch recht gut in seine Vorbereitung. „Ich musste nach dem Ironman Frankfurt, der ja nicht so gut lief, erstmal wieder reinkommen mit etwas kürzeren Intervallen. Deshalb war es einfach gut, den Ruß ein bisschen von den Zylindern zu pusten“, sagte Lange, der bei der Ironman-EM in Frankfurt wegen Verdauungsproblemen, einem platten Reifen und mentalen Problemen abgeschlagen als Elfter ins Ziel lief.

Als erster Deutscher will er den dritten Sieg auf Hawaii

Schließlich hat Lange auch noch andere Ziele, als nur das Werbemaskottchen für den Triathlon zu spielen. Den dritten Titel nach 2017 und 2018 bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, den will er im Herbst schon holen. „Das hat noch kein Deutscher geschafft“, sagte er. Ihm ist es zuzutrauen. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und der abschließende Marathon – da ist er in seinem Element. Bei 40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 Prozent.

Dafür geht es nach der WM über die halbe Ironman-Distanz in Nizza Anfang September nach Texas. Das Hitze-Trainingslager steht an. Um sich an die klimatischen Bedingungen für die Quälerei auf Hawaii zu gewöhnen. „Das hab ich den vergangenen beiden Jahren auch gemacht. Und da hat das ja ganz gut funktioniert“, sagte Lange schmunzelnd.

Mehr als 3000 Zuschauer feiern die Triathleten

Dass er aber auch bei angenehmen 24 Grad am Sonntag in Berlin nicht frieren musste, war auch den Zuschauern auf dem Olympischen Platz zu verdanken. Knapp 3000 Fans bereiteten den Triathleten dort einen warmen und vor allem lautstarken Empfang im Zielbereich, feuerten die Läufer auf ihren letzten Metern noch einmal richtig an. „Einfach grandios, die Stimmung von Anfang bis Ende“, sagte Lange.

Der Star-Starter war völlig begeistert vom neuen Konzept, dass die Macher mit den Finals in Berlin ins Leben gerufen haben. „Das ist einfach genau das, was wir brauchen. Ich kann wirklich nur dafür plädieren, das ganz fest in den Kalender einzutragen und die Finals wieder stattfinden zu lassen“, sagte Lange. „Und am besten wieder in Berlin, weil sowas nur Berlin kann.“