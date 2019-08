Canadier-Fahrer Brendel ist wieder auf dem richtigen Kurs

Sebastian Brendel jubelte bisher nicht oft in dieser Saison. Das hat er sich für die WM in Ungarn aufgehoben.

Berlin.. Als der oberste Sportler des Landes kam, passierte nichts. Pause an der East Side Gallery, kein Boot auf der Spree. Eine kleine Panne im Zeitplan, der für Alfons Hörmann, den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), zusammengestellt worden ist. Er grämte sich trotzdem nicht. „Die Atmosphäre ist einfach toll“, sagte Hörmann, der sich alle zehn Sportarten bei den Finals 2019 einmal live anschaute. Sonnabend war er beim Triathlon, Bogenschießen, Boxen, Fünfkampf und bei der Leichtathletik. Sonntag beim Trial, Turnen, Bahnrad, Schwimmen und eben beim Kanu.

Gut vorbereitet auf die WM in Ungarn

Dort hatten die Männer mit den Stechpaddeln ihren Auftritt im Parallelsprint über 160 Meter. „Das ist viel zu kurz für mich, aber es macht trotzdem Spaß“, sagte Sebastian Brendel, der dreimalige Canadier-Olympiasieger. Klar, die Kulisse, das haben die Kanuten nicht jeden Tag. Deshalb genoss er es, obwohl es eben nicht seine Distanz ist. Bronze gewann der 31-Jährige am Ende, unterlag im Halbfinale seinem Potsdamer Klubkollegen, dem späteren Sieger Jan Vandrey.

Bronze hatte Brendel auch vor ein paar Wochen bei den Europaspielen gewonnen, auf seiner Stammstrecke über 1000 Meter. Eigentlich kein sonderlich aufregendes Resultat für einen überaus erfolgsverwöhnten Sportler, aber diesmal doch eine wichtige Standortbestimmung. „In den letzten Wochen bin ich gut durchgekommen“, so der zehnfache Weltmeister. Die nächsten Titelkämpfe können also kommen, Brendel fühlt sich gut vorbereitet auf die WM in gut zwei Wochen in Ungarn.

Erstmals keine Weltcup-Medaille für den Canadier-Star

In die Saison war der Vorzeigeathlet mit einigen Zweifeln gestartet. Erstmals blieb er bei den Weltcups ohne Medaille, wurde zweimal Vierter. Zudem musste er sich bei der ersten nationalen Qualifikation im April dem jungen Berliner Conrad Scheibner geschlagen geben. „Man denkt schon ein bisschen darüber nach, wenn es nicht so gut losgeht wie sonst“, so Brendel über die ungewohnten Platzierungen. Viel Grundlagentraining, das er schon mit Blick auf Olympia nächstes Jahr absolviert hat, war eine Ursache dafür. Dass langsam nationale Konkurrenz für den überragenden Canadier-Fahrer erwächst, beschäftigte ihn aber auch mehr, als ihm lieb war.

Mit seiner Routine hat der Potsdamer wieder den richtigen Kurs eingeschlagen. „Ich bin guter Dinge für die WM“, sagt Sebastian Brendel, der seit 2014 alle Titel bei WM und Olympia über die 1000 Meter gewonnen hat. Diese Serie will er in Szeged nicht reißen lassen.