Boxen auf allen Ebenen

Berlin.. Unbeschreiblich sei es, in der eigenen Heimat an so exponierter Stelle wie dem denkmalgeschützten Kuppelsaal im Olympiapark deutscher Meister zu werden, sagte Paul Wall. Und dann fand der Weltergewichtsboxer von Hertha BSC doch noch Worte, um seiner Freude den passenden Ausdruck zu verleihen. „Der Rahmen hier war richtig gut, das war ein zusätzlicher Ansporn“, sagte der 22-Jährige, nachdem er sich im Finale der Klasse bis 69 Kilogramm gegen Nick Bier vom Landesverband Niedersachsen behauptet hatte.

Sportliche Qualität lässt zu wünschen übrig

Um Teil des Konzepts „Die Finals“ zu werden, hatten die olympischen Faustkämpfer ihre nationalen Titelkämpfe extra vom Spätherbst in den Sommer verlegt. Ein Umstand, der der sportlichen Qualität nicht unbedingt zuträglich war, was Bundestrainer Michael Timm ohne Umschweife eingestand. „Die Vorbereitung war nicht in der Form möglich, wie wir es sonst gewohnt sind. Aber die Chance, sich bei so einem Event zu präsentieren, mussten wir nutzen“, sagte er.

Selten wurde gutklassiges Boxen geboten, viele Kämpfe ähnelten eher wüsten Wirtshausschlägereien. Von einer stabilen Deckung scheinen Sportler und auch Trainer auf nationalem Level so viel zu halten wie von einer Zahnwurzelbehandlung. Die daraus resultierenden Schmerzen allerdings sind durchaus vergleichbar.

Beste Kämpfer sind gar nicht am Start

Nun sollte jedoch der Leistungsstand des deutschen Olympiaboxens nicht von den fünf Turniertagen in Berlin ausgehend bewertet werden. Die besten Kämpfer waren ja allesamt gar nicht am Start, sondern bereiten sich auf die WM vor, die vom 7. bis 15. September im russischen Jekaterinburg stattfindet.

Allerdings hat der Jahreshöhepunkt seinen Reiz eingebüßt, nachdem der Weltverband Aiba vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ausgeschlossen worden war. Das bedeutet, dass die von der Aiba organisierte WM keinerlei Auswirkung auf die Qualifikation für die Sommerspiele 2020 hat.

Weg nach Tokio steht immerhin fest

Immerhin steht mittlerweile der Weg nach Tokio fest, den nach dem Aiba-Ausschluss eine IOC-Kommission unter Leitung des japanischen Welt-Turnverbands-Präsidenten Morinari Watanabe erarbeiten musste. Im Dezember bestreiten die deutschen Olympiakandidaten eine nationale Ausscheidung. Deren Sieger können dann Ende Februar 2020 bei einem kontinentalen Turnier in London um die Japan-Reise kämpfen. Acht Männer- und fünf Frauen-Gewichtsklassen werden angeboten.

Auch Paul Wall will sich den Traum von Olympia erfüllen. Nächste Station ist für den Sportsoldaten die Militär-WM in China. „Ich denke, dass mir der deutsche Meistertitel für die anstehenden Aufgaben einen wichtigen Schub gibt“, sagte er. Von den Querelen um den Weltverband habe er sich ebenso wenig aus der Ruhe bringen lassen wie von den Verwerfungen im Deutschen Boxsport-Verband, in dem kürzlich der Hamburger Vizepräsident Raiko Morales unter schweren Vorwürfen gegen Präsident Jürgen Kyas zurückgetreten war.

In Rio gab es 2016 nur eine deutsche Medaille

Kyas selbst gab in der vergangenen Woche bekannt, aus Altersgründen im Oktober nach dann zehn Jahren Amtszeit auszuscheiden. Der Westfale ist seit Donnerstag 74 Jahre alt. Seinen Posten übergibt er kommissarisch an Vizepräsident Erich Dreke, Neuwahlen stehen erst in zwei Jahren an. Kyas versprach jedoch, dafür zu sorgen, dass die Athletinnen und Athleten bestmögliche Bedingungen für die Olympiaqualifikation vorfänden. „Wir fordern von unseren Sportlern immer Fair Play ein, aber die Funktionäre halten sich selbst nicht daran. Das darf nicht sein. Wichtig sind nur die, die im Ring stehen“, sagte er.

In Rio 2016 hatte der Hamburger Artem Harutyunyan im Halbweltergewicht als Dritter die einzige deutsche Medaille gewonnen. Paul Wall und all diejenigen, die nun in Berlin ganz oben standen, werden alles geben für die Chance, diese Bilanz im kommenden Jahr aufzubessern.