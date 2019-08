Der gefallene Olympiasieger

Berlin.. Er haderte nur einen winzigen Moment. Dann schickte Christoph Harting seinem dritten Fehlversuch einen gleichgültigen Blick hinterher. Der Auftritt des Diskuswerfers bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten am Sonnabend im Berliner Olympiastadion war schnell beendet. Drei ungültige Versuche. Feierabend.

Der eine oder andere der rund 25.000 Zuschauer mag ein Déjà-vu gehabt haben. So hatte doch schon der Arbeitstag des Olympiasiegers von 2016 im vergangenen Jahr bei der EM ausgesehen. Als der Diskus des Berliners in der Qualifikation dreimal ins Netz und er aus dem Wettbewerb flog. „Das ist nur eine deutsche Meisterschaft. Halb so wild“, gab sich der 29-Jährige diesmal locker. „Hat einfach nicht sollen sein.“

Hartings Fokus liegt weiter auf dem Weltrekord

Es sind Sätze wie diese, mit denen der 2,07-Meter-Hüne immer wieder aneckt. Die deutschen Meisterschaften, für ihn fehle da das „Konkurrenzniveau“. Eine mutige Aussage, wenn man bedenkt, dass Harting mit seiner Saisonbestleistung von 66,01 Metern ein ganzes Stück von der Weltspitze um die 70-Meter-Werfer Daniel Stahl (Schweden) und Fedrick Dacres (Jamaika) entfernt ist.

Die Norm für die Weltmeisterschaften in Doha (28. September bis 6. Oktober) hat er zwar. „Ich lasse mir aber noch offen, ob ich da auch wirklich starte. Gerade würde ich sagen: eher weniger“, sagte Harting, der in dieser Saison immer wieder von Rückenproblemen zurückgeworfen wurde. Die WM sei einfach nicht sein Saisonhöhepunkt. Hartings Fokus liegt auf den Olympischen Spielen. Tokio 2020. Da eifert er seinem Vorbild Al Oerter nach. Der US-Amerikaner, der zwischen 1956 und 1968 als einziger Athlet in der olympischen Geschichte vier Goldmedaillen in einer Disziplin gewann, tauchte zwischen den Spielen gern mal ab.

Erstmals seit 16 Jahren heißt der deutsche Meister nicht Harting

Genau wie Harting. Nach Rio verpasste der Olympiasieger die WM, bei den Europameisterschaften im vergangenen Jahr in Berlin das bekannte Desaster und nun die erneute Nullrunde bei den deutschen Meisterschaften. Der Olympiasieger ist abgestürzt. Im Moment ins Mittelfeld der Diskus-Szene.

Gejubelt hat am Sonnabend ein anderer. Zum ersten Mal seit 2006 hieß der deutsche Meister nicht Harting mit Nachnamen. Sondern Martin Wierig. Der Magdeburger setzte sich mit 65,39 Metern vor David Wrobel (63,87) und Torben Brandt (62,59) durch. Die Weiten der Konkurrenz hätten auch im Bereich des Möglichen für Harting liegen sollen.

Vor allem weil er dieses eine Ziel hat: den Weltrekord, irgendwann einmal 80 Meter werfen. Er ist eben ein Idealist. „Das ist weiter mein Anspruch. Egal, was hier heute passiert ist“, sagte der Athlet des SCC Berlin, dessen Bestleistung seit Rio 2016 bei 68,37 Metern liegt. „Ich möchte immer besser sein, als ich gestern war. Nicht besser als die anderen.“

Al Oerter nacheifernd will auch Harting sich nun auf die Sommerspiele konzentrieren. Was ihm ein möglicher Olympiasieg bedeuten würde? „Alles.“ Kurz und knapp. Bis zu den Sommerspielen will er nun Taten für sich sprechen lassen. Keine Interviews mehr.

Klosterhalfen pulverisiert Rekord um 16 Sekunden

Es waren aber ja auch andere, die Werbung für sich und die Leichtathletik machten. Für den größten Moment des Abends war eine Frau zuständig. Konstanze Klosterhalfen, 1,74 Meter groß und seit Sonnabend die deutsche Rekordhalterin über 10.000 Meter. Die 22-Jährige legte ab der ersten Runde ein Wahnsinns-Tempo vor und holte wirklich jeden Zuschauer von seinem Sitz.

Am Ende jubelte die Leverkusenerin über den Meistertitel in neuer deutscher Rekordzeit von 14:26,76 Minuten. „Das Publikum hat mich echt getragen, die letzten zwei Runden gingen schon ziemlich in die Beine“, sagte Klosterhalfen, die beim umstrittenen und immer unter Dopingverdacht stehenden Nike Oregon Project in den USA trainiert.

Weitsprung-Europameisterin Mihambo landet auf Rang drei

Die alte Bestmarke aus dem Jahr 1999 – aufgestellt von Irina Mikitenko beim Istaf in Berlin – unterbot Klosterhalfen damit um 16 Sekunden. „Das ist noch gar nicht bei mir angekommen. Unbeschreiblich. Das ist meine Leidenschaft. Ich bin einfach dankbar, dass ich das machen darf“, stammelte die Läuferin, die erst Anfang Juli den deutschen Rekord über 3000 Meter unterboten hatte.

Dass es nicht immer reicht, einfach nur schnell zu laufen, musste Gina Lückenkemper erkennen. Die Sprinterin vom SCC Berlin landete in einem stark besetzten Finale über 100 Meter auf Rang zwei (11,20). Hinter Tatjana Pinto (Paderborn), die mit 11,09 Sekunden deutsche Saisonbestzeit lief und vor Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo (11,21). Für Lückenkemper völlig in Ordnung. „Tatjana war heute brettstark. Aber ich muss erst in zwei Monaten liefern“, sagte die EM-Zweite von Berlin mit einem nicht ganz gleichgültigen Blick auf die WM.