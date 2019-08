Fünfkämpfer Liebig lässt sich zum Sieg jubeln

Berlin.. Sie alle waren völlig begeistert. Nahezu irritiert. „Als ich an der Tribüne vorbeigelaufen bin, dachte ich nur Wahnsinn, was ist denn hier los?“, erzählte Alexander Nobis nach dem Zieleinlauf der Modernen Fünfkämpfer am Sonnabend. Der abschließende Laserrun fand in der eigens für die Finals 2019 aufgebauten Arena auf dem Olympischen Platz statt – mit 1800 Zuschauern auf der Tribüne.

Ungewohntes Ambiente für die Sportler, die sonst eigentlich nur beobachtet von Angehörigen und Trainern laufen und schießen. Ungewohnt war aber auch das Ergebnis des Männerwettbewerbes. Nicht etwa der Berliner Nobis, der Ehemann von Fünfkampf-Olympiasiegerin Lena Schöneborn und Führender nach vier Disziplinen, lief als Erster über die Ziellinie. Es war Fabian Liebig. „Fabi hat heute richtig abgeräumt. Einfach geil“, freute sich Nobis für seinen Teamkollegen, obwohl sich der Strausberger selbst am Ende mit dem zweiten Platz begnügen musste.

Liebig lobt das neue Wettbewerbsformat

Für den 25 Jahre alten Liebig aus Potsdam war es hingegen der erste deutsche Meistertitel seiner Karriere. Und das, obwohl er beim Reiten einen schlechten Tag erwischt hatte. In einem spannenden Rennen vor der Kulisse des Olympiastadions lief er den Abstand zu Nobis, der sich nach Schwimmen, Fechten und eben dem verflixten Reiten aufgebaut hatte, aber einfach weg.

Vielleicht auch dank der Zuschauer, die die Athleten nach erfolgreichen Schießeinlagen beim Laufen anfeuerten. „Die Stimmung war einfach genial, ich hoffe, dass es im nächsten Jahr noch einmal so etwas gibt“, sagte der neue deutsche Meister Liebig mit Blick auf das Finals-Format in der Hauptstadt.

Nobis und Mitterrand feiern Berliner Erfolg

Die Berliner Fünfkämpfer haben vom neuen Konzept auf jeden Fall profitiert. Mit Nobis auf Rang zwei und dem Überraschungs-Dritten Fernand Mitterrand landeten gleich zwei Berliner auf dem Treppchen. Und zeigten, dass mit ihnen zu rechnen ist, wenn schon am Dienstag in Bath (Großbritannien) die Europameisterschaften der Modernen Fünfkämpfer beginnen.

Bevor es auf die Insel geht, sind am Sonntag ab 8 Uhr noch die Frauen am Start. Auch hier hofft eine Berlinerin auf den Sieg: Annika Schleu geht als haushohe Favoritin ins Rennen im Olympiapark.