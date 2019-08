Wellbrock will jeden Moment genießen

Berlin.. Manchmal ist es ja ganz schön, wenn die Zeit keine Rolle spielt. Wenn der Druck einem nicht im Nacken sitzt. Als „irrelevant“ hatte Trainer Bernd Berkhahn die Zahlen beschrieben, die nach den Rennen der deutschen Meisterschaften für die Top-Schwimmer an der Anzeigetafel aufleuchten. Schließlich kommen sie gerade von der WM in Südkorea, sie haben ihr Soll erfüllt, der Höhepunkt liegt hinter ihnen.

Ganz so einfach will es sich Florian Wellbrock nicht machen. Um lahme Enten zu sehen, kommt kein Zuschauer in die Schwimm- und Sprunghalle an der Landsberger Allee. Die Halle ist mit 2200 Besuchern voll am Sonnabend, viele sind sogar da, um vor allem den jungen Magdeburger zu sehen. „Das ist schon ein tolles Gefühl“, sagt der 21-Jährige. Zwei Titel gewann er bei der WM, als erster Schwimmer überhaupt gelang ihm das im Freiwasser über zehn Kilometer und im Becken über 1500 Meter Freistil. Wellbrock ist der neue Star unter den deutschen Schwimmern.

Über 800 Meter schneller als bei der WM

Und er will nicht langsam sein, obwohl die meisten seiner Kollegen aus dem Nationalteam sich schon im Urlaubsmodus befinden oder zumindest nach freien Tagen sehnen. „Ich bin hier hergekommen, um schnell zu schwimmen“, sagt Wellbrock. Auf Urlaub war er sowieso nicht eingestellt, denn die Sportler aus Magdeburg haben noch ein dreiwöchiges Trainingslager auf dem Plan stehen. Insofern passen ihm die Wettkämpfe im Rahmen der Finals 2019 gut ins Konzept. „Ich bin sehr gern in Berlin, das ist ein bisschen das Mekka für uns deutsche Sportler. Das ist ein sehr, sehr schnelles Wettkampfbecken“, erzählt Wellbrock, der am Freitag über 800 Meter gewann und dabei sechs Sekunden besser war als bei der WM.

Dieses Rennen vor gut eineinhalb Wochen war ein schwieriger Moment für den Athleten, er schied im Vorlauf aus, ging einfach unter. Aber es zeigte auch, was in Wellbrock steckt, mit welcher Souveränität er Rückschläge auffangen kann. „Er hat das hinter sich gelassen und ist mit neuem Selbstbewusstsein und mit Überzeugung das Rennen über 1500 Meter angegangen. Zum Gewinnen gehört auch das Verlieren, das zeichnet Weltklasseathleten aus“, sagt Thomas Kurschilgen, der Leistungssportdirektor des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV).

Sido-Zeile auf die Brust tätowiert

Enorm emotionale Phasen hat Wellbrock trotz seiner jungen Jahre schon einige durchlebt. Die erste Zeit nach dem Wechsel aus Bremen nach Magdeburg war keine leichte. Er wollte einfach nur schwimmen, musste aber auch selbstständig werden, Orientierung finden in einer fremden Umgebung. „Genieß dein Leben ständig, du bist länger tot als lebendig“ – diese Zeile aus dem Sido-Song „Fühl dich frei“ ließ er sich auf die Brust tätowieren. Ein positives Motto nach negativen Erfahrungen. Zu letzteren gehört auch der frühe Tod der Schwester, die mit 13 Jahren nach einem Schwimm-Rennen starb, als Florian Wellbrock acht war.

Solche Dinge werden plötzlich Themen, Wellbrock rückt nach seinen großen Erfolgen in Südkorea in den Fokus der Öffentlichkeit. Zumal ein Nebenaspekt die Herzen rührt. Wie einst die Schwimmgrößen Paul Biedermann und Britta Steffen sind Wellbrock und Sarah Köhler, die WM-Zweite über 1500 Meter und Goldgewinnerin in der Freiwasserstaffel, ein Liebespaar. Am späten Sonnabend hatten die beiden einen Auftritt im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.

Wellbrock besitzt Potenzial als Star. Wenn auch eigentlich zurückhaltend in der Öffentlichkeit, wirkt er cool, sein Lachen ist ansteckend. In den Tagen in Berlin „habe ich schon gemerkt, dass auf einmal ziemlich viele Leute Interesse an mir haben, das wird mittlerweile fast ein bisschen anstrengend. Ich kann das gar nicht alles abarbeiten“, sagt der schlanke Schwimmer, der gerade erst seine Ausbildung als Immobilienkaufmann abgeschlossen und einen Teilzeit-Arbeitsvertrag unterschrieben hat.

In Tokio wird er der Gejagte sein

Vermutlich muss er diese Tätigkeit nicht allzu lange ausüben. Nach Südkorea kommt Japan, der nächste Höhepunkt sind die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Er wird der Mann sein, der auf den langen Strecken im Mittelpunkt steht. „Langsam ist das bei mir angekommen, ich habe mir noch drei, vier Mal mein 1500-Rennen angeschaut, das erst mal alles sacken lassen. Das macht Lust und Laune auf nächstes Jahr“, sagt der Magdeburger, der bei seinen ersten Spielen 2016 als 17-Jähriger völlig überfordert war mit der Atmosphäre in Rio und schon im Vorlauf mit schwacher Zeit über 1500 Meter ausschied.

Die 1500 standen auch am Sonnabend auf dem Programm. In 14:57,30 Minuten war er über 20 Sekunden langsamer als beim WM-Titel eine Woche zuvor, aber dennoch mehr als eine halbe Minute schneller als der Zweite der deutschen Meisterschaften. „Ich habe mich schon einigermaßen darauf konzentriert, dass es schnell wird. Ich wollte mir hier keinen abbaden“, sagte er und gab zu, dass er die ungewohnten 200 Meter, die er wenig zuvor als Siebter beendet hatte, schon deutlich spürte über die lange Distanz. Der Sonntag einzig mit den 400 Metern wird deutlich entspannter.