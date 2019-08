Bogenschützin Richter wünscht sich eine Wiederholung

Berlin.. Finalniederlagen schmerzen nicht ganz so schlimm, wenn man sich trotzdem als Gewinnerin fühlen darf. Und das tat Lisa Unruh (31). „Für unseren Sport ist es unglaublich wichtig, dass wir ein Teil dieser Veranstaltung sein dürfen. So eine Kulisse haben wir bei vielen Weltcups nicht“, sagte Deutschlands beste Bogenschützin in der olympischen Recurve-Klasse, die am Sonnabendnachmittag ihren Status vorüber-gehend an eine Klubkollegin vom BSC Bergmann Borsig Berlin abtreten musste. Elena Richter (30) gewann das Finale um die deutsche Meisterschaft vor 1800 Zuschauern auf dem Olympischen Platz mit 6:4 gegen die Olympiazweite von Rio de Janeiro 2016 – und zeigte sich von den Begleiterscheinungen mindestens ebenso begeistert wie von ihrem persönlichen Triumph.

Hoher Stellenwert für den Nischensport

„Sich bei einer deutschen Meisterschaft die nationale Krone aufzusetzen, das ist etwas Besonderes. Aber es vor so einer Kulisse in der eigenen Heimat zu schaffen, das ist einmalig“, sagte die Sportsoldatin – die fast im gleichen Atemzug hoffte, dass aus einem einmaligen Erlebnis eine Dauereinrichtung werden könnte. „Das schreit doch nach einer Wiederholung“, sagte sie und verdeutlichte mit dieser Aussage den Stellenwert, den die Einbindung in das Konzept der gebündelten nationalen Titelkämpfe für einen Nischensport wie das Bogenschießen hat.

Oliver Haidn kann das nur unterstreichen. Zwar seien die Zeiten, in denen die Pfeile auf deutschen Meisterschaften über Dorfsportplätze flogen und die Siegprämie aus einem Korb Wurstwaren der örtlichen Schlachterei bestand, zum Glück vergangen. „2018 haben wir in Wiesbaden vor dem Casino geschossen, das war auch ein toller Rahmen. Aber die Aufmerksamkeit, die wir hier sowohl von den Zuschauern als auch von den Medien bekommen, ist für uns tatsächlich einmalig. Es ist eine Ehre, dass wir dabei sein dürfen“, sagte der Bundestrainer.

In Korea ist Bogenschießen Volkssport

In Hohenschönhausen leitet der 48-Jährige, der sich 2011 dafür entschied, seinen Hauptberuf als Lehrer für Mathematik, Informatik und Sport zugunsten der Verbandsarbeit aufzugeben, den Haupt-Bundesstützpunkt der Bogenschützen. Offiziell betreiben in Deutschland knapp 100.000 Menschen den Sport organisiert, „aber wir haben nur rund 1000 Leistungssportler und deutschlandweit nur 20 Athletinnen und Athleten, die ihren Lebensmittelpunkt temporär auf Profisport ausgelegt haben“, sagte er.

In Korea dagegen, wo das Bogenschießen Volkssport ist, gibt es je 96 weibliche und männliche Vollprofis, die ein Netto-Monatsgehalt von 4000 Euro beziehen. In Japan, China oder Taiwan sind die Zahlen ähnlich hoch. Lisa Unruh hat sich für die Olympiasaison zwölf Monate von ihrem Posten bei der Bundespolizei freistellen lassen, um die nötigen Trainingsumfänge leisten zu können. „Wer das nicht tut, kann in der Weltspitze nicht mehr mithalten“, sagte Bundestrainer Haidn.

Unruhs Freund Kahllund siegt bei den Männern

Umso höher sei deshalb einzuschätzen, dass den deutschen Frauen bei der WM Mitte Juni in s’Hertogenbosch (Niederlande) im Team die Qualifikation für die Sommerspiele 2020 in Tokio gelang. Drei Quotenplätze auch fürs Einzel sind damit sicher – das war zuletzt 2004 in Athen der Fall. Die Männer dagegen haben noch kein Japan-Ticket gebucht, müssen dafür die EM im Mai 2020 in Antalya (Türkei) oder den Weltcup in Berlin Ende Juni 2020 nutzen.

„Der Erfolg bei der WM hat uns einen Schub gegeben. Aber an Tokio denke ich erst, wenn ich auch wirklich dabei bin, denn bislang sind das ja nur Quotenplätze“, sagte Lisa Unruh, die von ihrem Freund einen weiteren Grund für gute Laune geliefert bekam. Florian Kahllund (26/Fockbeck) gewann das Recurve-Finale der Männer im Stechen gegen Max Weckmüller (24/Eschwege).