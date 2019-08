Finals 2019 Das erwartet Sie am Sonntag bei den Finals in Berlin

Berlin.. Am Sonnabend hat Berlin bereits gezeigt, wie vielfältig Sport sein kann. Das Finals-Wochenende ist damit aber noch lange nicht vorbei. Was Sie am Sonntag erwartet und welche Highlights Sie auf keinen Fall verpassen sollten:

Leichtathletik: Es wird der Kampf der Gladiatoren, ein Speerwurf-Wettbewerb auf dem allerhöchsten Niveau, der am Sonntag im Olympiastadion steigt. Der Weltmeister gegen den Olympiasieger gegen den deutschen Meister. Und mittendrin noch zwei andere Werfer, die ein Wörtchen um den Titel mitreden wollen. Ab 17.20 Uhr geht’s los.

Schwimmen: In der Schwimm- und Sprunghalle an der Landsberger Allee strahlt auch am Sonntag WM-Glanz. Sarah Köhler, vor eineinhalb Wochen bei der WM in Südkorea im Freiwasser mit Staffel-Gold und über 800 Meter mit Silber dekoriert, will auch bei den deutschen Meisterschaften den Sieg. Die 25-Jährige steigt auf ihrer Silber-Strecke um 15.15 Uhr ins Becken.

Triathlon: Wer mal einen echten Ironman in Aktion erleben will, der muss am Sonntag früh aufstehen. Patrick Lange, 2017 und 2018 auf Hawaii zum Ironman-Weltmeister gekrönt, geht über die Sprint-Distanz an den Start. Am Wannsee fällt um 10.30 Uhr der Startschuss für die Männer-Elite. Ziel ist auf dem Olympischen Platz.

Turnen: In der Max-Schmeling-Halle jagt Elisabeth Seitz ihren nächsten deutschen Meistertitel. Ab 11.30 Uhr präsentiert sich die Stuttgarterin zur WM-Generalprobe am Stufenbarren.

Und selbstverständlich sind auch die Kanuten an der Oberbaumbrücke und die Trial-Artisten im Jahn-Sportpark wieder unterwegs. Vorbeischauen lohnt sich, auch hier sind Weltklasse-Athleten am Start.

Und genau wie am Sonnabend lockt auch heute das Familien-Sportfest des Landessportbundes Berlin im Olympiapark – für all diejenigen, die nach all dem Zuschauen selbst aktiv werden wollen!