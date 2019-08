Für Kanute Rauhe erfüllt sich auf der Spree ein Traum

Berlin.. Er winkte ins Publikum, schon beim ersten Rennen. Weil er sich einfach freute, dass um kurz nach acht Uhr schon die ersten Zuschauer an die improvisierte Regattastrecke an der East Side Gallery gekommen waren. Weil er sich noch mehr freute, endlich mal mitten in der Stadt zu paddeln. „Die Location spricht für sich, ich genieße das absolut“, sagte Ronald Rauhe. Im Hintergrund fuhren große Touristenboote zu ihren Anlegeplätzen rund um die Museumsinsel, schön langsam, um nicht zu viele Wellen zu produzieren.

Mit Pontonstegen und vielen Bojen wurde die Strecke für die Kanuten in der Spree kurz vor der Oberbaumbrücke abgesteckt. In Höhe der Mercedes-Benz Arena strömten im Laufe des Vormittags immer mehr Besucher ans Wasser, um die Athleten sehr direkt zu erleben. Fast zum Anfassen. Selbst asiatische Touristen erfreuten sich an dem unerwarteten Spektakel. „Ich habe immer auf so etwas gehofft. Wir haben in Berlin so viel Wasser, schade, dass man es nicht vorher geschafft hat, mal auf die Zuschauer zuzugehen“, so Rauhe, der gebürtige Berliner, der so oft auf abseits der großen Städte gelegenen Regattabahnen unterwegs war.

Der Älteste ist der Meister auf der kürzesten Strecke

Regelrecht herbeigesehnt hat er diesen Wettkampf. 160 Meter, Mann gegen Mann, das liegt Rauhe. Zwar gehört dieser kurze Parallelsprint normalerweise nicht in das Meisterschafts-Programm der Kanuten, aber für die Finals haben sie dieses neue Format gewählt. Zuschauer- und fernsehfreundlich. Etwas anderes eben, „man muss sich anpassen“, sagt Rauhe, der schon Weltmeister im üblichen 200-Meter-Sprint war. Das machte ihn bei dieser Premiere zum Favoriten.

Enge, schnelle Rennen, Risiko, Zielsprünge, die Zuschauer – zeitweise waren über 1000 an der Strecke, insgesamt kamen und gingen in ständigem Austausch in dieser Touristengegend aber weit mehr Besucher – bekamen wirklich was zu sehen. Bei den Stand-up-Paddlern landete der eine oder andere sogar im Wasser. Rauhe nicht, er wurde bei den Kajakmännern seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang Max Rendschmidt (Essen) im Finale.

Auf der kürzesten Strecke hat damit der Älteste der Kanu-Nationalmannschaft gewonnen. Rauhe ist schon 37 Jahre, und er ist ein paddelndes Phänomen. Bereits 2000 gewann er Olympiabronze, 2020 strebt er in Tokio bei seinen dann sechsten Spielen nach seinem fünften olympischen Edelmetall (bisher einmal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze). Noch einmal Gold wäre die absolute Krönung.

Sonntag als Co-Kommentator beim Fernsehen im Einsatz

Das ist realistisch. Normalerweise sitzt Rauhe im Vierer über 500 Meter. Dieses Boot hat seine Karriere verlängert. „Ich hätte nach Rio 2016 Schluss gemacht, wenn nicht der K4 über 500 Meter in das olympische Programm für Tokio gekommen wäre. Das hat mich herausgefordert“, sagt der Berliner, der für den KC Potsdam startet – und kaum etwas mehr liebt als Herausforderungen. Also stieg er in den Vierer, zum ersten Mal in seiner Karriere widmete er sich dem Großboot.

In den vergangenen beiden Jahren gewann der K4 den WM-Titel, 15 hat Rauhe insgesamt davon, kein deutscher Kanute kann mehr bieten. „Wir sind gut in Schuss, ich freue mich auf die WM“, sagt der Berliner, der in gut zwei Wochen in Ungarn um den nächsten Titel paddelt. Auf dem Weg dorthin mussten die Kajakfahrer noch am Nachmittag nach Duisburg ins Trainingslager fahren. Nur einer durfte noch einen Tag länger in Berlin bleiben. Ronald Rauhe hat am Sonntag noch einen Termin beim ZDF, wo er die Rennen der Kajakfrauen und der Canadiermänner kommentieren darf. Und natürlich für seinen Sport werben, der mit dem Umzug in die Innenstadt sicher ein paar Fans hinzugewonnen hat.