Mit Krummi in die Schleifchenzone

Berlin.. Mit den Pferden ist es ein bisschen wie mit einem Fahrrad, findet Viktoria Große: je mehr Gänge, desto besser. Die meisten Pferde verfügen nur über die drei Grundgangarten: Schritt, Trab und Galopp. Isländer beherrschen hingegen darüber hinaus noch bis zu zwei weitere Gangarten – den Tölt sowie den Pass. Dabei ist gerade der Tölt für den Reiter besonders bequem, weil die Bewegung sehr gleichmäßig ist, fast ohne Erschütterungen. „Deshalb sind Islandpferde als Freizeit- und Familienpferde und bei Leuten mit Rückenproblemen sehr beliebt“, erklärt Viktoria Große.

Pferde mit sehr viel Temperament

An ein Rennpferd würden bei dieser Rasse dagegen nur die wenigsten denken. Dabei sind Islandpferde keineswegs zu unterschätzen. „Die meisten haben sogar ziemlich viel Temperament“, sagt Große. „Wenn man das entsprechend fördert, kann man sie richtig flottbekommen.“ Bei den Weltmeisterschaften vom 4. bis 11. August im Pferdesportpark Karlshorst können sich die Berliner davon selbst ein Bild machen.

Auch Viktoria Große ist mit ihrem Pferd Krummi vom Pekenberg am Start, das sie liebevoll „Turbokrümel“ nennt. Die 24-Jährige vom Verein der Berliner Islandpferdefreunde stammt ursprünglich aus Lichterfelde, auch wenn sie inzwischen nach Beelitz gezogen ist, um noch näher am Gestüt Hollerbusch zu sein, wo ihre Pferde untergebracht sind.

Bei der EM in Berlin machte es klick

„Ich war schon als kleines Mädchen pferdeverrückt“, erzählt sie. Mit neun Jahren besuchte sie dann die Islandpferde-EM auf Eis im Eisstadion Wilmersdorf, bei der die Pferde mit speziellen Spikes an den Hufeisen antreten, und war sofort derart begeistert, dass sie kurzerhand über die Absperrung kletterte.

„Ich wollte die Tiere einfach unbedingt streicheln“, sagt sie. Und sie hatte Glück: Wolfram Steiner, der Besitzer des Gestüts Hollerbusch, jagte sie nicht gleich wieder aus dem Stall, sondern fragte sie im Gegenteil sogar, ob sie einmal kurz sein Pferd festhalten könnte, damit er etwas besorgen kann. „Damit war es endgültig um mich geschehen“, sagt sie.

Ziel ist die Schleifchenzone

Eine Woche später stand sie mit ihrer Mutter auf dem Reiterhof und begann mit dem Training. Dabei kam ihr entgegen, dass sie früher jahrelang Ballett gemacht hatte. „Die Körperspannung und das Taktgefühl, die ich dort gelernt habe, machen sich auch heute noch bezahlt“, sagt sie.

2017 und 2018 wurde Große bereits deutsche Meisterin. Die WM-Qualifikation ist nun der vorläufige Höhepunkt ihrer Karriere. „Wir wollen in die Schleifchenzone“, sagt sie, also einen Platz unter den besten Fünf. Wenn es gut laufe, sei aber auch eine Medaille nicht ausgeschlossen. Überhaupt treten die deutschen Teilnehmer mit großen Ambitionen an: Neben Island ist Deutschland weltweit das wichtigste Zucht- und Exportland und auch im Islandpferdesport international führend.

Am Rande geben isländische Bands Konzerte

Das Islandpferd ist die einzige Rasse, für welche eigens eine Weltmeisterschaft ausgerichtet wird. Nach 2013 findet das Turnier schon zum zweiten Mal in der Hauptstadt statt. Die Sport- und Zuchtwettbewerbe stehen natürlich im Mittelpunkt, doch den Besuchern wird daneben noch sehr viel mehr geboten: Mehrere Reitshows sowie Konzerte isländischer Bands runden das Angebot ab.

Insgesamt gehen 160 Reiter und Pferde aus 15 Nationen in Berlin an den Start, die sich in verschiedenen Prüfungen messen. Der wichtigste Wettbewerb im Tölt ist der Tölt-Preis: eine Art Dressurprüfung, bei der die Gangart in verschiedenen Geschwindigkeiten so sauber wie möglich präsentiert werden muss. Sie findet ebenso wie der Vier- und Fünfgangpreis auf der Ovalbahn statt.

Höchste Aufmerksamkeit beim Passgang

Dagegen werden die Passdisziplinen, für die sich Viktoria Große qualifiziert hat, auf gerader Strecke ausgetragen. Das Passrennen geht über eine Distanz von 250 Metern und wird aus der Startbox gestartet. Die ersten 50 Meter dürfen die Pferde noch galoppieren, doch danach führt jeder weitere Galoppsprung zur Disqualifikation. „Der Wechsel in den Passgang erfordert höchste Aufmerksamkeit“, sagt Große. Allerdings wird von den insgesamt vier Läufen ohnehin nur die schnellste Zeit am Ende gewertet.

Als weitere Disziplinen existiert daneben der Speedpass über 100 Meter aus fliegendem Start sowie die Passprüfung, bei der es neben der Geschwindigkeit auch auf eine saubere Ausführung ankommt. Viktoria Große ist jedenfalls zuversichtlich, dass ihr schon 18 Jahre altes Pferd seine bislang schwerste Prüfung meistert. „Krummi will immer gewinnen. Wenn ein anderes Pferd vor ihm liegt, wird er automatisch immer schneller. Am Ende haben wir noch jeden eingeholt“, sagt sie. Selbst unter den Isländern gibt es kaum ein Pferd, das im entscheidenden Moment noch derart einen Gang zulegen kann.