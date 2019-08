Traber-Derby: Berlin hofft auf seinen Lokalmatador

Berlin.. Beim Besuch der Facebook-Seite des Berliner Trabrennvereins fühlte man sich zuletzt doch ein wenig an die Werbung eines bekannten Finanzdienstleisters erinnert. Wir machen das mit den Fähnchen, hieß es vor einigen Jahren in dem Spot des Unternehmens, und genauso praktizierten es in den vergangenen Tagen auch die Verantwortlichen auf der Trabrennbahn Mariendorf.

Gottlieb Jauß gewann 1988 mit Tornado Hanover

Nacheinander versprachen sie allen Besuchern freien Eintritt, die am Wochenende mit italienischer, holländischer oder bayerischer Flagge auf die Bahn kommen – den Farben der Favoriten in dem mit 207.000 Euro dotierten 124. Deutschen Traber-Derby am Sonntag sowie im Stutenderby am Sonnabend (jeweils 13 Uhr). So lange, bis sich der Rennstall von Robert Gramüller und Josef Sparber irgendwann genötigt fühlte, seinerseits eine Aktion zu starten und den ersten 200 Besuchern ohne Fahne einen lilafarbenen Wimpel zu versprechen, damit sie ihren Finalstarter River Flow mit Fahrer Thorsten Tietz ordentlich anfeuern.

Dabei ist dem 41-Jährigen die Unterstützung des Mariendorfer Publikums gewiss. Der gebürtige Recklinghäuser wohnt seit seinem Wechsel nach Berlin 2008 nur wenige Minuten von der Trabrennbahn entfernt und ist somit ein echter Lokalmatador. Tietz trägt die Hoffnungen des Publikums auf den ersten Berliner Derbysieg seit drei Jahrzehnten. Gottlieb Jauß war 1988 mit Tornado Hanover der letzte Einheimische, der das wichtigste Rennen der Saison gewann.

Für Tietz ein Rennen mit großen Tücken

Bislang standen Tietz‘ Teilnahmen beim Traber-Derby allerdings unter keinem guten Stern. 2012 war er mit Chapeau zwar als Erster über die Ziellinie gefahren, wurde jedoch disqualifiziert. 2015 hatte er mit Cash Hanover das beste Pferd im Jahrgang, das sich aber ausgerechnet im Finale einen Aussetzer leistete. Und 2017 zog sich der Hengst New Dawn kurz vor dem Saisonhöhepunkt einen Virus zu und musste passen.

„Es ist einfach verhext“, meint Thorsten Tietz. Dennoch hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich das Blatt bald auch einmal zu seinen Gunsten wendet. In jüngster Zeit hat er in seinem Umfeld einiges verändert, ein neues Trainingsdomizil in Neuenhagen bei Berlin bezogen und zudem seinen Stallbestand halbiert.

River Flow ist ein Pferd mit Allüren

Künftig will er sich noch stärker auf die Ausbildung junger Pferde konzentrieren. Auch deshalb war es zuletzt etwas ruhiger um ihn geworden. Doch nach dem Sieg im Derby-Vorlauf vor zwei Wochen ist Tietz auf einmal wieder in aller Munde. „Das war ein Klasse-Auftritt von River Flow“, sagt er. Dabei ist der Dreijährige durchaus ein Pferd mit Allüren: Vor dem Rennen lässt er sich leicht nervös machen, weshalb sich Tietz stets nur auf der Innenbahn einfährt, weit weg von den anderen Pferden.

Im Wettkampf ist River Flow dann aber wie ausgewechselt. Vor allem am Start zählt er zu den Besten. „Das Finale wird mit Sicherheit schnell angelaufen, das sollte uns entgegenkommen. Wichtig ist, sich frühzeitig eine gute Position im Feld zu sichern“, sagt Tietz.

Spannung auch bei den Stuten garantiert

Trotzdem ist er mit River Flow am Sonntag wohl nur Außenseiter. Als Favoriten gelten vor allem Buddenbrock-Sieger Juan Les Pins mit Fahrer Jaap van Rijn sowie Velten von Flevo mit Weltmeister Rick Ebbinge im Sulky, doch auch der Italiener Alessandro Gocciadoro mit Juan Bros wird hoch gehandelt. Alle drei siegten in ihrem Vorlauf.

Im Stutenderby am Sonnabend ist La Grace in den Händen von Michael Nimczyk die heißeste Anwärterin auf den Sieg, ein Pferd aus dem Besitz des Mariendorfer Bahneigentümers Ulrich Mommert. Doch auch Velten Isabel mit Fahrer Rick Ebbinge und Klingande, mit der Altmeister Heinz Wewering seinen neunten Treffer im Stutenderby anpeilt, sind keinesfalls zu unterschätzen.