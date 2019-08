Hollands Traber auf der Überholspur

Beim Deutschen Traber-Derby in Mariendorf dominieren seit Jahren die Niederländer. Auch am Sonntag sind sie wieder die Favoriten.

Berlin.. Acht Mal in Folge hat Michael Nimczyk das Championat der Trabrennfahrer gewonnen, doch ebenso lang jagt der Goldhelm seinem größten Traum hinterher: einem Sieg im Deutschen Traber-Derby, dem wichtigsten Rennen des Jahres.

In diesem Jahr soll es nun endlich klappen. Dass zwischen den Vorläufen und dem Finale am Sonntag dieses Mal gleich zwei Wochen Pause waren, empfindet der Mönchengladbacher für seine Farben als klaren Vorteil. „So mussten wir nicht zweimal innerhalb kürzester Zeit die lange Anreise nach Berlin auf uns nehmen und die Pferde konnten zwischendurch noch einmal Kräfte tanken“, sagt er.

Die Sache hat allerdings einen Haken. Schließlich gilt das genauso für die niederländischen Fahrer, die zudem bereits unter dem alten Modus zuletzt klar dominiert haben. So schrieb Robin Bakker im vergangenen Jahr Geschichte, als er als erster Fahrer zum vierten Mal hintereinander das Derby gewann und ganz nebenbei eine neue Rekordzeit für das Rennen aufstellte. Dahinter komplettierten Rick Ebbinge und Dion Tesselaar das rein holländische Podium.

Haller wird mit Ausnahmepferd Orlando erwartet

Bakker ist auch 2019 wieder am Start, wenngleich mit Jason Dragon eher als Außenseiter. „Ich bin nicht chancenlos, aber ein Sieg wäre dieses Mal eine Überraschung“, meint er selbst. Als Favorit sieht er stattdessen Velten von Flevo mit Weltmeister Ebbinge im Sulky – ebenfalls aus den Niederlanden.

Das Finale im 124. Deutschen Traber-Derby ist am Sonntag der Höhepunkt des zweiwöchigen Derby-Meetings, das am Donnerstag (17 Uhr) zunächst mit der Internationalen Derby-Meisterschaft der Amateure fortgesetzt wird. Am Sonnabend folgen das Stutenderby sowie das Finale im internationalen Super-Trot-Cup.

Am Sonntag findet schließlich neben dem Derbylauf auch die Askania-Rekordmeile statt, zu der auch Deutschlands derzeit bestes Pferd Orlando Jet mit Rudolf Haller erwartet wird, das sonst nur noch auf den großen Pariser Pisten anzutreffen ist. Zumindest in diesem Rennen ist ein Einheimischer klarer Favorit. Ansonsten könnte es aber auch in diesem Jahr wieder Oranje-Festspiele auf der Trabrennbahn Mariendorf geben.

Bahnbesitzer Mommert: Nur wenig gute Anlagen

Für Bahnbesitzer Ulrich Mommert, zugleich Vizepräsident des nationalen Verbands, liegt es nicht nur an den Fahrern, dass die Niederländer im Trabrennsport derzeit eine Klasse besser sind. „Michael Nimczyk oder auch der Berliner Thorsten Tietz sind gute Fahrer, aber die Besten kann man hierzulande zurzeit an einer Hand abzählen“, sagt er.

Entscheidend seien jedoch die besseren Trainingsbedingungen im Nachbarland. „In den Niederlanden verfügt fast jeder erfolgreiche Trainer neben einer Rundbahn auch über eine 1000-Meter-Gerade, was heutzutage einfach Voraussetzung ist, wenn man vorn dabei sein will. In Deutschland gibt es dagegen nur sehr wenige wirklich gute Anlagen“, sagt Mommert.

Einige Fahrer wie Hugo Langeweg Junior, der mit Gangster ebenfalls im Derby vertreten ist, sind mit ihren Pferden zudem gern am Nordseestrand oder bei Ebbe sogar direkt im Watt unterwegs. „So etwas gibt starke Beine“, meint er über die speziellen Trainingsbedingungen, die es in dieser Form nur in den Niederlanden gibt. Das muss auch der deutsche Meister Michael Nimczyk neidlos anerkennen.

Nimczyk lobt die Niederländer

„Die Holländer haben zuletzt in der Vorbereitung vieles richtig gemacht und es geschafft, die Pferde auf den Punkt fit zu bekommen“, sagt Nimczyk. Das ist beim Traben bereits die halbe Miete.

Weil bei der Konkurrenz zudem solch hervorragende Piloten wie Robin Bakker oder Rick Ebbinge im Sulky sitzen, die im Kampf um das Blaue Band den Unterschied ausmachen können, dürfte es für die einheimischen Fahrer auch dieses Mal wieder nicht leicht werden.